Grandes empresarios pidieron a “todos los actores” llegar a acuerdos para despejar la incertidumbre por las reformas

Un llamado a generar acuerdos para despejar la incertidumbre en el sector privado debido a la discusión de grandes reformas fue el llamado que realizó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes. Esto, en el marco en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca llegar a puntos en común con la CPC para tener apoyo en la reforma tributaria.

“Tenemos que tener mucha voluntad todos los actores para que efectivamente podamos salir adelante y destrabar los proyectos que causen incerteza para la inversión y el crecimiento económico”, dijo Mewes en entrevista con radio Infinita.

En ese sentido, el líder de los grandes empresarios enfatizó que “tenemos que necesariamente poner todos de nuestra parte y la mejor voluntad para llegar a acuerdos”.

Mewes sustentó su llamado explicando que el sector privado quiere terminar con las discusiones de las reformas para que puedan “trabajar tranquilamente”, y en base a que también “los inversionistas internacionales nos están mirando, necesitamos recuperar el crecimiento económico, es algo que yo no me he cansado de mencionar, porque Chile hoy no está creciendo y está estancado”.

En tanto sobre las recientes conversaciones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para buscar el apoyo de la CPC en la reforma tributaria, Mewes planteó que la reunión se base en presentar una hoja de ruta para logar un “pacto fiscal”. Esto, en la base de que el proyecto no se centre solamente en modificaciones del cobro de impuestos, sino que también en gasto eficiente y transparente de los recursos administrados por el Estado.

“Tiene que ver con los temas que tanto hemos dicho, qué pasa con la informalidad y con la evasión del IVA, lo que se está perdiendo en ingresos del Estado por los distintos espacios donde hay irregularidades como la evasión en el Metro y del Transantiago y (el gasto en el pago) de la licencias médicas. Hay muchos recursos que el Estado puede ir a recoger no solamente a través de este pacto fiscal”, planteó Mewes sobre la agenda que planteara la CPC en su mesa con el gobierno.

“Por eso le llamamos pacto fiscal, porque hay muchos elementos que tiene que estar arriba de la mesa”, agregó.

Sin embargo, la CPC pese a resaltar su disposición a conversar y trabajar con el gobierno, Mewes le entregó la responsabilidad sobre el futuro de la reforma tributaria al Congreso: “Más allá de lo que nosotros podamos hacer y siempre hemos estado dispuestos a dialogar y buscar alternativas de solución, esto se va a resolver allá”.

“Tenemos que también nosotros, responsablemente y de cara al futuro del país, conversar con el mundo parlamentario para que, efectivamente, si a ellos les hace sentido una reforma poder seguir avanzado, y de lo contrario, va a ser muy complejo”, agregó.

No obstante, Mewes reiteró su mensaje de que es importante que se despejen las incertezas que generan la discusión como la reforma de tributaria, la modificación al sistema previsional y el nuevo proceso para redactar una nueva Constitución.