Presencia de mujeres en directorios de empresas públicas más que duplica a privadas según reporte

La presencia de mujeres en los directorios de empresas públicas supera con creces a las empresas privadas, según muestran los resultados del IV Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile. Este lunes, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Bernstein; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el ministro de Economía, Nicolás Grau; y la presidenta de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Jünemann, presentaron los resultados del informe.

El reporte consideró 469 entidades durante el 2022, y reveló que la participación de mujeres en la gerencia de las empresas privadas alcanzó un 21,8%, mientras que en las públicas un 16,6%. Por otro lado, en los directorios de las empresas privadas la presencia femenina fue de un 11,9%, cuando en las públicas fue de un 40%. Es decir, más de 28 puntos porcentuales más.

“En el caso de los mejores indicadores de participación de las mujeres en directorios de empresas públicas, son el resultado del esfuerzo, iniciado el año 2014 en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por incorporar más mujeres en los directorios de las entidades del Sistema de Empresas Públicas (SEP)”, señaló el reporte dado a conocer este lunes.

Por otra parte, el informe muestra que, de las entidades consultadas, sólo un 14% de los miembros de los directorios son mujeres, en la gerencia un 22,4%, y representan el 39,1% del total de los trabajadores.

“Es destacable que la participación de mujeres en directorios aumentó 4,4 pp. respecto a 2019, llegando a un 14,7% en 2022. Los indicadores muestran una evolución positiva en la participación de mujeres en cargos de toma de decisión, sin embargo, ellas continúan representando una proporción baja en relación a sus pares hombres”, señaló el reporte.

Respecto a esto, el ministro de Hacienda señaló que “en las empresas tenemos un desafío no solo a nivel del directorio, sino que, a nivel de los cargos ejecutivos. En el caso de las empresas públicas hay un desequilibrio bastante grande. Con el Servicio Civil estuvimos viendo una estrategia para aumentar las postulaciones de mujeres y aumentar como resultado de ello la designación de mujeres”.

“Eso incluyó la difusión de concursos con rostros femeninos, una nueva estrategia digital, webinars de sensibilización y sobre todo incorporar incentivos a head hunters para que propusieran mujeres en los procesos de selección en los servicios públicos”, agregó Marcel.

Brecha salarial

El reporte dado a conocer esta jornada, mostró además lo que ocurre con la brecha salarial. De acuerdo al reporte, en promedio alcanza un 10,1% a nivel administrativo y medio, acumulando una caída de 0,8 puntos porcentuales desde el año 2020. Mientras que, a nivel ejecutivo la brecha salarial suma un 13,6%, y presenta un aumento de 1,6% en comparación al 2020.

Sólo 9 de las compañías contempladas para el reporte del 2022 son consideradas como “empresas cero”, es decir, organizaciones que no tienen mujeres. Dentro de estas sólo el 1,9% no cuenta con mujeres trabajadoras, el 39,2% no tiene presencia femenina en la gerencia y 44,8% no la presenta en sus directorios.

Grau hizo énfasis en el proyecto presentado por el Gobierno, “Más Mujeres en Directorios”, señalando que este “propone una gradualidad. En los primeros años es un 20%, luego un 40% como meta sugerida. Queremos que esto sea voluntario inicialmente, pero también diciéndoles que al final del camino lo van a tener que hacer en un plazo de 6 años. Esto es muy importante para empujar a las compañías de abajo. Esas empresas rebeldes, ese 44% que no tienen ninguna mujer en el directorio”.

Por su parte, Bernstein anunció que “la CMF va a poner en marcha este año la encuesta de capacidad financiera de la OCDE, con ayuda financiera del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Vamos a levantar información diferenciada por género y con un foco en las pymes, aportando información para entender cómo logramos una mayor participación de las mujeres en todo ámbito”.