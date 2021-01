Presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales y retiro de rentas vitalicias: “Tendría un costo altísimo para los pensionados”

El proyecto que permite el retiro de los pensionados a través de rentas vitalicias será a través de una modalidad de anticipo. Sin embargo, no está claro el detalle ni el costo que esto le significará a las personas que opten por esta alternativa. Por ello, la presidenta de la Asociación gremial de Asesores Previsionales, Ann Clark, entrega algunas recomendaciones.

¿Tal como está formulado el proyecto es conveniente para las personas hacer uso de sus rentas vitalicias?

-No creemos que sea conveniente sacar las rentas vitalicias, en especial si no existe una emergencia real porque el daño a las pensiones es importante. En este caso es más directo aún, porque estamos poniendo en una situación muy compleja que es la devolución de esos recursos en una edad en la que prácticamente no existen empleos.

¿No está clara la fórmula?

-Las rentas vitalicias tienen otra manera de operar, porque los recursos no tienen límite. Se entrega una cantidad más pequeña de pensión, pero con el compromiso de que no se acabarán hasta la muerte del beneficiario. Por esa razón, la única forma para que funcione el proyecto es que no afecte a las pólizas ya tomadas, que son calculadas de forma individual para cada persona.

¿Y si las consideran el costo puede ser mayor?

-Si las involucran, existe la probabilidad que se descuenten las tasas de descuento asociadas a ella, por lo que tendría un costo altísimo para los pensionados debido a que se están cambiando las reglas del juego.

Es una situación, en general, de mucha complejidad y este 10% tiene muchas aristas que quizás no están siendo abordadas como para que se pueda llevar adelante sin generar un gran perjuicio entre los afiliados.

¿Cuál sería el principal mensaje?

-El mensaje es consultar, evaluar, porque tu costo puede no ser igual al de otro.

Todas las pólizas son diferentes. De hecho, mientras más alto sea la tasa de descuento, más le conviene a la compañía adelantar el pago, y más caro es para el pensionado. Cada compañía tiene una tasa de descuento diferente y depende también de la fecha que se contrato.