Presidente de AFP Habitat asegura que si prosperan algunos proyectos que han presentado parlamentarios “podrían llevar a la destrucción de nuestro sistema previsional”

“Durante el año pasado, diversos parlamentarios presentaron un sinnúmero de proyectos de ley que, de prosperar, podrían llevar a la destrucción de nuestro sistema previsional”.

Esa fue una de las declaraciones que hizo el presidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez, en su discurso en la junta ordinaria de accionistas que realizó hoy la compañía.

Sobre este punto, ejemplificó con algunos proyectos que hay en el Congreso: “uno sobre la nacionalización de los fondos de pensiones y otro sobre declarar de interés nacional las AFP para su posterior expropiación”.

Es más, puntualizó que “a la fecha hay cerca de 40 proyectos de ley sobre diversas materias relacionadas con nuestra actividad, muchos de los cuales no se han visto y/o deberían ser declarados inadmisibles por ser abiertamente inconstitucionales, aún cuando ese argumento ha quedado debilitado en razón de los hechos de esta semana”.

En esa línea, continuó diciendo que “los retiros anticipados de fondos previsionales son una clara muestra de lo anterior, ya que han sido justificados como una forma de ayudar a las personas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia”.

Sin embargo, recordó que el Banco Central ha estimado que “del total de los fondos retirados por las personas a enero 2021, cerca del 60% se encontraban en cuentas bancarias y/o instrumentos de ahorro y que el monto de los retiros ha sido largamente superior a la disminución de ingresos para cada uno de los quintiles de la población”.

Al respecto, el ejecutivo comentó: “para la mayoría de los cotizantes, que son quienes tienen mayores ahorros en los fondos de pensiones, y por lo tanto pueden realizar los mayores retiros, las cifras muestran que han logrado mantener sus ingresos del trabajo. En el caso de Habitat, el número de cotizantes ha disminuido sólo un 2% en 12 meses y el 80% de quienes cotizaron el último mes, lo habían hecho también los 12 meses anteriores. Todo esto indicaría que los retiros de fondos, en su mayoría, llegan no a quienes más lo necesitan, pero sí impactarán negativamente en las pensiones futuras de todos los chilenos”.

Rodríguez explicó que “pese a lo anterior, en estos momentos estamos preparando nuestros sistemas para recibir las solicitudes de un tercer retiro que fue promulgado el miércoles una vez que el Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el gobierno”.

Y recordó que “ya se ha presentado al Parlamento un proyecto por un cuarto ´único´ retiro anticipado de fondos previsionales, el que, de aprobarse, claramente demostraría una intencionalidad indiscutible de vaciar los ahorros previsionales de las personas para destruir nuestro sistema de pensiones”.

El presidente de Habitat también comentó que “nuestra visión respecto de los retiros anticipados de fondos de pensión la hemos expresado claramente y no tiene diferencias relevantes con la postura de la autoridad ni las opiniones de los técnicos, los que, desde todos los sectores, han calificado esta medida como una mala política pública”.

Añadió que “el ahorro previsional es obligatorio en todo el mundo porque siempre habrá una situación que justifique usar hoy recursos destinados a nuestra vejez. Debemos buscar como sociedad alternativas que nos permitan enfrentar los problemas actuales sin sacrificar la única fuente de ingresos que tendremos cuando ya no seamos capaces de trabajar”.

Mejores pensiones

En el marco de su discurso, el presidente de Habitat también dijo que “es indudable que se deben hacer mejoras al sistema previsional -no sólo en Chile-, es un hecho que las pensiones son un tema crítico en la mayoría de los países, incluso los más desarrollados”.

En ese sentido, Rodríguez indicó que “es fundamental que esas reformas apunten a mejorar las pensiones actuales y futuras de una manera justa y sostenible en el tiempo y que su debate se haga con honestidad intelectual, altura de miras y coraje político, sin buscar imponer ideologías o ganar popularidad de corto plazo”.

Pero el ejecutivo cree que “claramente, ese no parece ser el ambiente que vemos en la discusión política actual, la cual pareciera estar dominada por consignas que sólo reflejan ideologización y desconocimiento del sistema y no buscan mejorar pensiones; por el contrario, desvían la atención de las reales causas de los problemas de nuestro sistema, que son la falta de cotizaciones, la temprana edad de jubilación y la baja tasa de ahorro. Estos temas, respecto de los cuales existe un verdadero consenso técnico, no se abordan y no se encuentra otra explicación plausible que no sea por lo impopulares que son sus soluciones, ya que requieren esfuerzo presente y sus frutos sólo se ven en el largo plazo”.

Argumentó que “lo anterior explicaría por qué la actual propuesta de reforma previsional, que lleva más de 2 años en el Congreso en un ambiente como el recién mencionado, haya tomado un rumbo contrario a una solución técnica viable de largo plazo y a las preferencias de las personas”.

Y recordó que “una reciente encuesta encargada por Habitat a Criteria Research muestra que la mayoría de los cotizantes quiere que todo el aumento en la cotización vaya a su cuenta individual y que esa mayor cotización sea administrada por su AFP sin un cobro de comisión adicional”.

De esta manera, concluyó que “la inmensa mayoría de los países desarrollados está migrando desde sistemas de reparto hacia sistemas de capitalización individual, con un pilar básico financiado con impuestos generales. No tiene ninguna lógica económica ni social, moverse en el sentido inverso, para volver hacia un sistema que por nuestra demografía es inviable y que pretende beneficiar a la generación actual a costa de las futuras generaciones. Nuestro objetivo como sociedad debiera ser dejar un mejor futuro a nuestros hijos, no uno peor”.

Dividendos

Rodríguez también se refirió a la polémica que surgió cuando recién iniciaba la pandemia en Chile durante 2020: en ese momento, justo las empresas estaban anunciando el reparto de dividendos que harían en la junta ordinaria con cargo a las utilidades de 2019. La mayoría, finalmente, decidió ir por el reparto mínimo de ganancias, que es el 30%. Pero otras, fueron por más y recibieron críticas.

Con este telón de fondo, en su discurso de hoy, el ejecutivo comentó: “en el terreno político en Chile, el año 2020 fue muy duro para el sector. Las caídas en los mercados de principios de año impactaron a los fondos en los momentos en que se hacían públicos los balances del año anterior, por lo que la confusión producida por declaraciones desinformadas y/o malintencionadas, en las que se trataba de unir el pago de dividendos por el ejercicio 2019 con los resultados del año 2020, generó un engañoso debate político e incluso más de algún proyecto de ley para impedir a las compañías entregar, a sus accionistas, dividendos legítimamente obtenidos. Una situación similar se vivió en Perú”.