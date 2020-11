Presupuestos 2021: diputados rechazan partidas de Salud y Agricultura

Un fuerte intercambio de opiniones provocó el presupuesto destinado al Ministerio de Salud en la sala de la Cámara de Diputados donde por tercer día consecutivo se continuó analizando el proyecto de ley que establece el nivel de ingresos y gastos para el próximo año.

Al final se rechazó el monto destinado a los gastos variables del Programa de Atención Primaria por $2.073.029 millones por 73 votos en contra y sólo 58 a favor.

Desde la oposición consideraron que el per cápita que estaba incorporando el Ejecutivo aumentaba en forma muy exigüa para enfrentar los desafíos de este sector en 2021. “Yo me pregunto si realmente el gobierno piensa que subir $420 / -que fue lo que ofrecieron a última hora- es suficiente. Obvio que no. Lo mínimo que han exigido los trabajadores movilizados son $8.000 per cápita, mientras tanto, el Ministro piensa que llamando a las personas a que tapen las protestas contra el gobierno con aplausos para los trabajadores se van a resolver los problemas”, indicó la diputada Karol Cariola (PC).

Las críticas parlamentarias fueron respondidas por el director de Presupuestos, Matías Acevedo, quien recalcó que “hay datos de los que se han hecho mención, que a nuestro juicio no hacen relación con la realidad”.

Explicó que sumados los fondos extraordinarios -vacunas y listas de espera- el monto para Salud sube un 8,8% junto con recordar que durante la pandemia no han faltado recursos en los recintos asistenciales. “Se ha planteado también una propuesta para mejorar el per cápita de salud, que el año pasado tuvo un incremento de 11%, algo extraordinario, nunca había subido tanto en los últimos 10 años. Este año en particular planteamos un aumento de casi 6%, llegando a un costo fiscal de casi $78.000 millones. Pero todo es insuficiente, así es muy difícil llegar a un acuerdo. Tratamos de alcanzarlo acá, pero parece que terminaremos hablando de esto en la Comisión Mixta”, resaltó.

Otro ministerio que terminó trasquilado fue el de Agricultura, ya que tampoco se aprobaron los gastos variables por $756. 379 millones (7,9% de aumento), y se irá al Senado con $1 de presupuesto.

El principal foco de la crítica, que además fue transversal, se centró en la falta de apoyo a los pequeños agricultores y la ausencia de programas desde la Comisión Nacional de Riego.

Por otro lado, sin grandes cambios excepto algunas solicitudes de información, en la jornada de este miércoles se aprobaron las partidas de los ministerios del Trabajo, Bienes Nacionales, Minería, y Obras Públicas.

Hasta el cierre de esta edición el debate continuaba con la partida de Vivienda.