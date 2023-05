Richard von Appen: “Estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia y el terrorismo”

La seguridad es el tema que más preocupa a la ciudadanía según las encuestas. El presidente de Sofofa, Richard von Appen, expresó su preocupación sobre la inseguridad y hechos de violencia en nuestro país, y dijo que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia.

“En SOFOFA tenemos la convicción de que sin seguridad no hay desarrollo, ni para las personas ni para la actividad económica. No es posible que los trabajadores, estudiantes, emprendedores y los ciudadanos, no tengamos la tranquilidad de que todos los días podremos ejercer derechos tan básicos como trabajar, estudiar o simplemente desplazarnos con libertad”, dijo el timonel de Sofofa en una declaración pública.

Y agregó que “Por esto, con estupor recibimos la información que hasta el día de hoy no existe ni una sola persona detenida por parte de la Justicia en relación con los más de 5.000 incendios forestales que hubo durante el verano en el sur del país, de los cuales se calcula que la mitad fueron intencionales”.

Llamó a avanzar con urgencia en la agenda de seguridad.

“Este alarmante diagnóstico nos indica que como sociedad estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia y el terrorismo, que hace solo unos meses paralizó el país con incendios que tuvieron un impacto tremendo en miles de personas, algunas perdieron la vida y otras vieron quemadas sus casas y destruidos sus emprendimientos. Es urgente avanzar en la agenda de seguridad para fortalecer los procesos de investigación, inteligencia y judiciales asociados al tema”.

También se refirió al robo de contendedores ocurrido en San Antonio.

“Nos preocupan los graves hechos delictuales en el principal puerto de nuestro país, San Antonio, donde se liberaron a los detenidos tras el robo de contenedores, lo que profundiza la crisis de seguridad y violencia que estamos atravesando. Estos delitos no pueden quedar en la impunidad y deben ser investigados, perseguidos y sancionados por los organismos del Estado con atribuciones para ello, señaló von Appen.

El presidente de Sofofa, sostuvo además que “nuevamente solicitamos que el Estado indique qué necesita para que tanto la Fiscalía, como la PDI, la ANI y los tribunales de justicia no solo logren dar con los responsables, sino también prevenir que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. Nos volvemos a poner a disposición para ayudar y colaborar en lo que sea necesario”.