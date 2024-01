Tras un año marcado por una saga de récords de precipitaciones, que incluso provocaran estadísticamente el término de la megasequía, tal como habían predicho los modelos climáticos para este verano, la segunda mitad de enero ha elevado frenéticamente las temperaturas.

Y la racha continuará. Desde la semana pasada, Santiago ha experimentado una notoria alza en la temperatura respecto a días anteriores. El miércoles 17 de enero, la estación de Quinta Normal de la Dirección Meteorológica (DMC) en la capital registró 32,2°C iniciando una racha de más de una semana con temperaturas máximas sobre los 30°C.

El dramático pronóstico de un climatólogo: Santiago se quedará sin otoño por las altas temperaturas

Y el corolario de esta saga alcanzó su clímax este miércoles, cuando la estación Quinta Normal regitró 36,7°C. Se trata, según el climatólogo de la U. de Santiago, Raúl Cordero, de la cuarta mayor temperatura jamás registrada en un mes de enero en Santiago.

Además, explica el climatólogo, fue la sexta temperatura más alta jamas registrada en Santiago, a solo 1,6 grados del record absoluto.

También es la temperatura más alta registrada en la capital desde el 15 diciembre de 2022 cuando tambien se alcanzaron 36,7 grados.

“Los últimos registros empujaron al alza el promedio de temperaturas máximas del mes de enero 2024, que ahora paso a estar entre los 3 más cálidos jamás registrados, solo superados por enero 2017 y enero 1998″, dice Cordero, quien añade que estos tres años (2024, 2017, y 1998) han estado marcados por El Niño.

Según Cordero, los veranos, en términos de temperatura, en Chile se han alargado alrededor de un mes. “Los veranos, en términos de temperatura, hoy comienzan antes y terminan después. El verano está devorando las estaciones intermedias (otoño y primavera)”.

Además, estas temperaturas implican que en la práctica, que en varias zonas de la Región Metropolitana, la temperatura sobrepase los 37°C y la sensación térmica llegue tranquilamente a los 40°C. Para empeorar la racha climática, se espera días con tardes con más de 7 horas sobre 30°C, un panorama que según los pronósticos meteorológicos, podría extenderse hasta al menos hasta fin de mes, es decir, más de 10 días con temperaturas sobre los 30°C.

Cordero recuerda que el año pasado, también tuvimos un enero con temperaturas altas, pero no extremas. Pero, “febrero 2023 fue el mes de febrero más cálido jamás registrado. Esperemos que ese escenario no se repita este año. Sin embargo, otra vez, no sería sorpresivos si ese fuese el caso debido a la persistencia de El Niño y el empuje del calentamiento global.

Además, advierte que las temperaturas “oficiales” o de referencia corresponden a mediciones hechas a la sombra bajo condiciones estándares y homologables. la temperatura de referencia para la ciudad de Santiago por ejemplo la mide la dirección meteorológica de Chile en su oficinas centrales en la Quinta Normal, pero la temperatura a la que muchas personas están expuestas suele ser mayor a la de referencia. Además, dice, “en nuestra ciudad tenemos diferencias de temperatura se hasta 10°C entre distintas comunas. Las comunas del sector Oriente como las condes suelen tener temperaturas varios grados bajo la temperatura de referencia, mientras que comunas del sector Poniente pueden tener varios grados de temperatura por encima de la de referencia medida en Quinta Normal.

Las altas temperaturas coinciden con la proyección climática que realizó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para los meses de enero, febrero y marzo en todo el país.

De acuerdo al organismo, las temperaturas para todo el verano estarán sobre lo normal, anticipándose un verano muy caluroso para todo el país.

El pronóstico de precipitaciones para este verano, según este informe, indica:

-Condiciones de lluvias bajo lo normal dominando desde el tramo sur de la región del Maule hasta la región de Magallanes.

-El altiplano y hasta la cordillera de la Región Antofagasta se esperan precipitaciones bajo lo normal.

En cuanto al pronóstico de temperaturas, el documento señala:

-Se esperan temperaturas máximas más altas de lo normal desde la Región de Arica y Parinacota, hasta la Región de Los Ríos. Las regiones de Aysén y Magallanes con una condición de alta incertidumbre.

-Se visualizan temperaturas mínimas con una tendencia a más altas de lo normal desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Aysén. La Región de Magallanes con una condición de alta incertidumbre.

El informe de la DMC concluye que si bien, este año gran parte de la zona centro del país termina con condiciones de superávit de precipitación o más lluvia de lo normal, no podemos asegurar que la sequía, que ha estado presente desde el año 2009 aproximadamente, haya terminado.

“Este año, podría ser un paréntesis dentro de este gran periodo seco y se necesitarán de otros como este, para poder afirmar que la sequía ha terminado”, señaló Catalina Cortés, meteoróloga, jefa de la Oficina Servicios Climáticos de la DMC, quien presentó el documento.

El próximo verano será muy caluroso. establece la DMC. Crédito: Agencia Uno

Alarmante proyección climática: último verano con condiciones de El Niño

El Niño, que se asocia a un calentamiento anómalo sobre el océano Pacífico ecuatorial y a una respuesta atmosférica a este calentamiento, provoca en nuestro país, una condición más lluviosa entre los meses de mayo a noviembre aproximadamente entre la región de Coquimbo y Los Lagos, añade el informe.

Por otra parte, “el actual fenómeno de El Niño, que se espera continúe hasta el otoño del próximo 2024 (87% probabilidad), tornaría más cálido el verano que se acerca y muy probablemente también el próximo otoño”, indicó Cortés.

Imagen referencial.

Cordero señala que la persistencia de El Niño, sumado al empuje del calentamiento global, hacen prever que el verano próximo sea uno de los más cálidos jamás registrados en Chile. “Las altas temperaturas podrían favorecer la propagación de incendios forestales. Se espera por lo tanto, una temporada de incendios, particularmente activa en la zona central y centro-sur”.

El último verano bajo condiciones de El Niño intenso fue el verano del 2016. Este, se caracterizó, al igual que los veranos a continuación, por el registro de temperatura récord que alcanzaron los 42,2°C en Los Ángeles durante el mes de enero de ese año, mientras que, Santiago registró 37,6°C en el mes de diciembre.

Alarmante proyección climática: altas temperaturas

Cordero señala que una de las consecuencias del fenómeno de El Niño es que favorece las altas temperaturas. “La coincidencia del calentamiento global y El Niño harán de este verano, muy probablemente, uno de los más cálidos jamás registrado en la zona centro y norte de Chile”.

“Se espera que debido a la persistencia de El Niño, el próximo verano sea muy caluroso. Considerando la influencia que las altas temperaturas tienen en la propagación de incendios forestales, se espera una temporada de incendios también activa en la zona central”, añade Cordero.

En Santiago, en lo que va corrido del año, llevamos nueve olas de calor. “El récord absoluto de olas de calor por año fue establecido en 2020, con 10 olas de calor. Veremos si las temperaturas altas que se esperan para los próximos días, hacen que este 2023 empate o supere el récord previo de 2020. Considerando la fecha, para que esto suceda tienen que registrarse tres días consecutivos con temperatura superiores a 31°C″, explica.

El climatólogo señala que en general, las altas temperaturas y los valles de la zona central, coinciden con una configuración sinóptica que favorece el viento desde la cordillera. Cuando el aire baja la ladera, se comprime y calienta. Estos vientos cálidos desde la cordillera al mar siempre han provocado altas temperaturas, pero este año, la influencia del calentamiento global y El Niño, podría hacer que provoquen temperaturas récord.