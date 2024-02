Cuando la primera temporada de la serie británica Black Mirror fue estrenada, en el año 2011, las innovadoras tecnologías de cada capítulo atraparon las miradas de los amantes de la ciencia ficción y del suspenso.

Tanto así que Netflix vio el potencial de la propuesta y compró la idea en 2015, una vez que fueron emitidas las tres primeras temporadas en la televisión estatal británica.

Mientras se desarrollaban las primeras temporadas, las tecnologías como los implantes neuronales o la inteligencia artificial solo eran ideas en nichos de universidades en el primer mundo, por lo que eran perfectas para una serie que muestra futuros distópicos. Esta producción invita a reflexionar sobre el peso que tienen las tecnologías en la vida humana, exponiendo una serie de dilemas éticos y morales.

7 impactantes tecnologías de la serie Black Mirror que ya son realidad

“Si esta tecnología existiera sería muy dificil resistirse a ella, porque son cosas ´útiles´ para la sociedad”, comentó el director y guionista Charlie Brooker en 2016 en una entrevista para Channel 4 del Reino Unido.

“En realidad no hay ningún motivo para que no sean creadas”, declaró en esa ocasión, a pesar de los trágicos giros y situaciones que cada capítulo de la serie presenta.

Hoy esta serie cuenta con seis temporadas y una película. Se trata de un total de 27 historias distintas, que se exploran en capítulos autoconcluyentes. Algunas de las tecnologías son cada vez más cotidianas, aunque puedan seguir sonando algo descabelladas.

1. Implantes neuronales

Arkángel (2017), el primer capítulo de la cuarta temporada, presenta las trágicas consecuencias que trae un chip implantado en el cerebro de una niña. Este curioso elemento permite, entre otras funciones, que su madre pueda monitorear su estado de salud en tiempo real, aferrada al miedo que algo malo pueda ocurrirle a su hija única y no darse cuenta.

Neuralink.

Este es el mismo objetivo de Neuralink, el implante neuronal patentado por el multimillonario Elon Musk y que recientemente fue probado por primera vez en un humano. De acuerdo a su sitio oficial, este implante tendría funciones que permitan monitorear la frecuencia cardiovascular, la actividad cerebral y otros parámetros del portador. Se espera que esta tecnología pueda otorgar nuevos datos para tratar enfermedades como el alzhéimer o el párkinson.

2. Abejas robot autónomas

La polinización es crucial para la vida, debido a que permite que la vegetación y las flores puedan proliferar en los lugares que son necesarias. Sin embargo, la contaminación y otros factores ambientales han disminuido considerablemente la población de abejas en el mundo durante la última década. Por eso, Walmart patentó en 2018 la licencia para producir unos pequeños drones que cumplan la misión de estos insectos, al volar cerca de las flores y cumplir con la polinización.

En el capítulo Hated in the Nation (2016) de la temporada 3, se revela que las abejas robot destinadas a polinizar un país que ha sufrido una gran crisis en su agricultura están ocasionando una gran catástrofe en las ciudades.

3. Calificación de ciudadanos

Uno de los capítulos más recordados de la serie es Nosedive (2016), de la temporada 3, en el que las personas con calificadas después de cada interacción social que tienen, mediante una aplicación. Esta puntuación les permite a las personas mejor calificadas acceder a una serie de beneficios sociales y económicos, como mejorar sus viviendas y estilos de vida, mientras que las personas con peores números se vuelven marginados sociales.

Imagen referencial.

En cierto sentido, las “estrellas” de Google y otras aplicaciones funcionan así. Las calificaciones pueden llevar a las personas a preferir un servicio por sobre otro, por ejemplo al reservar hora con un médico o escoger un hotel. Sin embargo, China dio hace algunos años un paso hacia este capítulo, al implementar en 2020 su Social Credit System, un sistema muy similar al que se ve en este episodio. Aun no es tan avanzado ni tan masivo como lo es en la serie, pero se pretende que en un futuro sea obligatorio para todas las personas que viven en el país asiático.

4. Perros robots

En la más reciente versión de Congreso Futuro, en el centro cultural CEINA en Santiago, un robot de cuatro patas se llevó las miradas de los asistentes. Se trata de Spot, un perro robot diseñado por la empresa Boston Dynamics, y que ya es usado por empresas del norte de Chile. Una de sus funciones principales es buscar peligros dentro de las minas, antes de que sean explorados por humanos, para no arriesgarse a sufrir desastres.

Robot Perro.

Estos robots de cuatro patas recuerdan al aparato presente en Metalhead (2017), calificado como uno de los capítulos más extraños de la serie, ya que a diferencia de otros, el contexto nunca termina de quedar del todo claro. El “villano” de este episodio, el único en blanco y negro de Black Mirror, es un perro robot que actúa como un arma mortal y persigue a los protagonistas de este capítulo.

5. “Animojis”

En teoría, este puede parecer uno de los inventos más inofensivos de esta lista. Se trata de una tecnología que permite animar emojis usando tecnología de reconocimiento facial, que consigue que la imagen parezca hablar. Apple tiene desde varios años este servicio con sus “Memojis”, e incluso existen creadores de contenido en Youtube que hacen todos sus videos detrás de un avatar animado.

Animojis.

Una tecnología prácticamente idéntica a esta herramienta se sale de control en el capítulo 3 de la segunda temporada. El capítulo The Waldo Moment (2013) muestra cómo un comediante utiliza a un oso animado de color azul para hacer una crítica a la política, presentándose como candidato al Parlamento del Reino Unido. La caricatura gana una mejor aprobación que los humanos reales, generando un intenso debate político en el país.

6. Algoritmos en apps de citas

Aplicaciones como Tinder se han vuelto populares no sólo por las controversias, estafas e historias curiosas que han sido compartidas por los usuarios de esta plataforma de citas. El secreto para encontrar una potencial pareja ideal no es magia, sino que se trata de un eficaz algoritmo que empareja a las personas de acuerdo a sus gustos en común y su cercanía física.

Tecnología.

En el capítulo Hang The DJ (2017) de la temporada 4, los protagonistas se conocen mediante una aplicación que ocupa estos análisis para encontrar “almas gemelas” en base a datos administrados por la aplicación. Aunque en la ficción es mucho más sofisticado, ya que incluso puede predecir si la relación con una persona durará un par de semanas o años.

7. Grabación de pantallas sin autorización

El capítulo Shut Up And Dance (2016) es recordado por mantener en suspenso al espectador durante los más de cuarenta minutos de historia. El protagonista del episodio es un adulto joven que debe cumplir una serie de tareas para evitar que se filtren los videos y las imágenes de la cámara de su computador, que fueron extraídas sin su autorización.

Imagen referencial. Crédito: Patricio Fuentes

En la actualidad, existen una serie de programas que permiten acceder al dispositivo móvil o al computador de una persona, y permiten revisar a la distancia cosas como el historial o los contactos. La mayoría de ellos requieren la autorización del usuario y tienen múltiples usos, como ejecutar limpiezas de equipo o resolver problemas como el software Anydesk, pero también existen algunos virus que pueden afectar a los dispositivos de la misma que el episodio, obteniendo acceso no consentido a las cámaras de computadores o teléfonos.