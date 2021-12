¿Comenzó la circulación comunitaria de Ómicron en el país? Minsal confirma 12 casos, uno sin nexo con viajes al extranjero

Desde que la variante del virus Sars-CoV-2 causante de Covid-19 fue detectada por primera vez en Chile a comienzos de diciembre, se sabía que era cuestión de tiempo para que esta variante del coronavirus comenzará a circular entre la población. Comenzaría así a detectarse no solo entre quienes regresaban del extranjero, o entre quienes hayan tenido contacto con alguien recién llegado a Chile, sino que fuera posible el contagio comunitario.

En términos sencillos, se define como circulación comunitaria del virus a la aparición de casos en los que no puede establecerse el origen del contagio y se hace difícil seguir su trazabilidad. Y esto es precisamente lo que dio a conocer este domingo la Seremi de Salud de la Región Metropolitana: una mujer de 65 años, hospitalizada en una unidad de Cuidados Intensivos, con varias enfermedades, sin dosis de refuerzo, es la primera persona contagiada con la variante Ómicron, sin antecedentes de contacto con personas que regresarán desde el exterior.

Imagen referencial de Toma de muestras PCR para Covid-19. FOTO: AFP / Claudio Reyes

Hoy, en el punto de prensa que realiza el Ministerio de Salud, Alejandra Pizarro, jefa epidemiología de esta cartera, explicó que a la fecha hay 12 casos documentados de Covid-19 con la variante Ómicron. El caso detectado el 4 de diciembre que dio origen a seis casos más gracias a la búsqueda activa realizada, otros cuatro casos de personas que llegaron al país (tres desde Florida, Estados Unidos, y otro de Namibia) y el de la mujer de la RM de quien todavía no se establece origen del contagio.

“Hasta ahora, cuatro contactos estrechos intradomiciliarios, todos sin dosis de refuerzo y asintomáticos que ya concluyeron su periodo de cuarentena”, dijo Pizarro.

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que la variante Ómicron parece propagarse rápidamente incluso en aquellos países en los que predominaba la variante Delta, como Reino Unido que incluso subió a 4 su nivel de alerta. “No podemos dejar de cuidarnos, sea cual sea la variante predominante ahora o en el futuro, esa variante va a tener un impacto en el país”.

¿Circulación comunitaria?

Según la doctora Pizarro, todavía no se puede hablar de circulación comunitaria del virus por cuanto “la investigación epidemiológica aún se encuentra curso”. “Todavía pueden aparecer nuevos antecedentes, hasta el momento no se ha identificado con nexo con viajeros. Se sigue indagando con los contactos estrechos, los familiares hasta identificar la fuente del contagio”.

Una visión distinta tienen epidemiólogo e infectólogo.

Javier Tinoco, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, explica que sí se puede hablar de circulación comunitaria. “Esta es una evidencia importante. No corresponde a viajero ni tampoco caso de referencia de contacto con viajero, lo más probable es que se trate de un contagio en la comunidad. Y puede haber más personas contagiadas de quienes no se conoce su condición o están asintomáticos o con pocos síntomas. Si tienen sus vacunas al día, es probable que estén sintomáticos o con síntomas leves. Si no están vacunados, los síntomas pueden ser más graves. Eso es lo que se ha visto hasta ahora y es transversal a todas las variantes”, indica.

Foto: Agencia Uno

Para el epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez, siempre es mejor esperar a lo que diga la autoridad y si logra hacer la trazabilidad de ese caso. Si no se consigue saber el origen, entonces sí se puede hablar de transmisión comunitaria. Lo importante, es seguir haciendo testeos y estar atentos a los casos que puedan aparecer.

“Sabemos que Ómicron es más contagiosa, por lo que es posible que las personas sin las dosis de vacuna o sin el refuerzo, dado el alto nivel de movilidad, se puedan contagiar más rápidamente. Hay que esperar más investigación, pero al parecer en tiempo real, la nueva variante no genera cuadros tan severos ni graves”.

Dado el bajo porcentaje de muestras que son secuenciadas (menos del 1%), respecto del total de PCR realizados, Jiménez cree que es altamente probable que existan más casos de contagios con Ómicron, que no hayan sido detectados.

Refuerzo de medidas

El infectólogo de la Clínica U. Andes, insiste en que el mensaje es el mismo que se han dado frente a las otras variantes: reforzar las medidas preventivas como uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos y por sobre todo, completar el esquema de vacunación con la dosis de refuerzo.

Además, recomienda realizar solo las actividades al aire libre y solo con el círculo más cercano, debido a las fiestas de fin de año.

“No basta solo con las dos dosis del esquema inicial. Se debe aplicar dosis de refuerzo. Los hospitalizados que hemos visto en este tiempo, son personas no vacunadas o con la dosis de refuerzo pendiente. No hay tantas diferencias por grupos de edad, hay jóvenes, adultos, adultos mayores, pero en su mayoría sin vacunas o con la dosis de refuerzo pendiente y más de seis meses de completado el esquema de dos dosis”, indica Tinoco.

Junto con aumentar la secuenciación, Jiménez menciona que incrementar también el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. “La nueva variante no se demorará tanto en llegar a los otros sectores del país con toda la movilidad que tenemos. A corto plazo, se detectarán más casos en otras regiones”.

“Hay un 57,9% de personas hoy con dosis de refuerzo. Ese número hay que llevarlo al menos al 80%”, recalca Jiménez.

Un fallecido

En el Reino Unido, con más de tres mil casos de Covid-19 con esta variante, la autoridad sanitaria confirmó el primer fallecimiento de un paciente con esta variante. “Lamentablemente, sí, Ómicron está provocando hospitalizaciones y, lamentablemente, se ha confirmado que al menos un paciente murió”, dijo este lunes el primer ministro, Boris Johnson, durante una visita a un centro de vacunación en Londres.

Se estima que en el Reino Unido, hay al menos diez personas hospitalizadas por esta variante, por lo que las autoridades insistieron nuevamente en la necesidad del uso de las mascarillas y la vacunación.