“Creo que el amor digital es posible”

¿Cuántas identidades existen en un ser humano? ¿Podemos limitar a alguien a partir de conceptos como el trabajo, el género o la religión? Frente a una persona tan rica y polifacética como Martine Rothblatt, cualquier etiqueta parece chica. Es fundadora del movimiento Terasem- el cual explora la tecnología geoética para la extensión de la vida humana-, presidente y directora ejecutiva de United Therapeutics, compañía de biotecnología que ella misma creó en 1996, abogada, autora de seis libros, doctora en Bioética, MBA de la Universidad de California en Los Ángeles y dueña de un Récord Guiness por haber completado el vuelo en helicóptero eléctrico más largo que se conozca. Y hay mucho más en un currículum que parece interminable.

A los 66 años se autodescribe como transhumana, aunque la definición que mejor le sienta es “La Leonardo da Vinci de su era”, tal cual fue presentada antes de iniciar la segunda charla magistral del Congreso Futuro 2021. Con sencillez, sensibilidad y una sonrisa imborrable, Martine relató su historia personal y reflexionó sobre la fuerza del amor, el desafío a lo imposible y el papel de la inteligencia artificial para crear “mentes digitales”.

Batallar contra las adversidades

“Cuando tenía seis años, mi hija Jenny desarrolló una enfermedad que no le permitía subir las escaleras a su dormitorio. Tenía dolor, no podía respirar y sus labios se ponían azules. Le diagnosticaron una enfermedad muy rara llamada hipertensión pulmonar. No había medicina para su condición ni pruebas clínicas, por lo cual la única salida era un trasplante de pulmón. Encontrar uno de su tamaño era muy difícil, así que el cuadro era muy complicado”, relató la mujer tránsgenero al iniciar su exposición.

Rothblatt se dirigió a la biblioteca de la clínica y empezó a investigar sobre la enfermedad aparentemente incurable de su hija. Sin embargo, los tecnicismos médicos y su escaso conocimiento sobre el tema eran grandes obstáculos para avanzar. Pero no se dio por vencida. “Sabía que la vida de Jenny estaba en mis manos, así que no me importaba ni comer ni dormir. Estaba dedicada durante casi 24 horas diarias a investigar”, contó emocionada. Empezó a estudiar Anatomía y Química, partiendo de los conocimientos básicos hasta los más avanzados. Finalmente encontró una medicina que salvó a su hija y que hoy mantiene con vida a 50.000 personas que padecen hipertensión pulmonar. “Antes se diagnosticaba y el paciente moría rápido, pero ahora puede vivir 20 o 30 años”.

A partir de entonces, la vida de Martine consistió en derribar límites de todo tipo. “Creo que hay que cuestionar la autoridad. Todo es imposible hasta que se hace. Me dijeron que era imposible manufacturar órganos y lo logré. Decían que era imposible tener una vacuna para el Covid y en el mundo ya existen varias. Me gusta dividir la palabra impossible en dos partes: I´m possible (soy posible)”.

Inteligencia artificial y conciencia

Martine y su mujer, Bina, con quien lleva 40 años de casada, empezaron a leer sobre Inteligencia Artificial y la posibilidad de crear una mente digital. “¿Por qué la IA no puede ser una copia de las mentes hermosas de la tierra?”. Para responder a esa pregunta, la empresaria creó una fundación sin fines de lucro para preservar las mentes de las personas. “Una reflexión digital de nuestros propios pensamientos puede ser creada. Nuestros ancestros pueden volver en una forma digital y compartir su sabiduría con nietos, hijos, etc. Será un regalo de amor entre generaciones”.

La directora de United Therapeutics también relató su historia de amor con Bina. ¿Es posible que las computadoras sientan ese amor? “No lo sé, pero quiero intentarlo. La gente puede enamorarse virtualmente, podemos ir a mundos virtuales. Creo que el amor digital es posible, pero no lo sabemos todavía”, explicó.

Citando a Ghandi y su recordada frase “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, Martine Rothblatt se despidió del Congreso Futuro 2021. “En nuestra empresa construimos edificios con cero huella de carbono. Creían que era imposible pero lo logramos. Las personas se dan cuenta de que se puede y ese es el mensaje que quiero dejar. Cada uno puede hacer algo para generar un cambio”.