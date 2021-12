¿Cuál es la funcionalidad del tercer check azul que quiere implementar WhatsApp?

WhatsApp es la red social por excelencia. Más de 2 mil millones de usuarios se comunican a diario por la plataforma de mensajería instantánea perteneciente a la compañía Meta (Facebook). Por motivos de seguridad e innovación, la app constantemente debe estar actualizándose. Y ahora trascendió que la empresa estaría trabajando en una nueva herramienta.

Si bien aún no es oficializada por la empresa, se trataría de la aparición de un tercer check azul (third blue check en inglés), función que pronto, sin fecha definida aún, sería visible en los smartphones de todos los usuarios. Aunque por ahora solo se trata de una filtración de información, generalmente así se revelan las nuevas funciones de la app. ¿En qué consiste? ¿Por qué se implementaría?

A la fecha, cuando envías un mensaje, WhatsApp muestra en pantalla un check o ticket, que significa que el mensaje efectivamente fue enviado, pero aún no recibido. Generalmente esto ocurre cuando el receptor tiene el teléfono apagado o no tiene señal. También existe la opción de que aparezcan dos check, que quiere decir que el mensaje sí llegó, pero aún no es leído. Por último, dos checks azules, cuando la persona definitivamente ha leído el mensaje enviado (existe la posibilidad de configurarlo para que no aparezca en conversaciones personales).

El tercer check azul llegaría para advertir a los usuarios que la conversación fue guardada como una imagen, es decir, la otra persona hizo una captura de pantalla. Lo que sería acompañado del siguiente mensaje: “El usuario (xxx) ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal, usted podría ser víctima de un fraude o extorsión”.

Manu Chatlani, director ejecutivo de Agencia Digital Jelly, considera que se trata de otra idea para intentar mantener algo dentro de la esfera de lo privado, “y alertar al dueño de que alguien le tomó un pantallazo a ciertos contenidos. Es intentar proteger, un poco más, la privacidad en un mundo donde ya casi no existe”.

Meta controla Facebook, Instagram y WhatsApp.

Toda conversación, privada o no, “puede ser compartida. La privacidad en estos tiempos se basa, en gran parte, en la confianza de quienes interactúan más que en las plataformas. Un tercer check podrá frenar la tendencia a compartir casi todo, pero alguien seguro inventará una forma de evadir la medida”, añade Chatlani.

El objetivo de esta herramienta es que exista un mayor control de la privacidad y seguridad, y así, los usuarios puedan estar alerta y consientes de que el contenido que emitieron podría ser compartido por terceros. También estaría disponible para grupos, donde todos los integrantes de éste serían notificados del “pantallazo”.

Este es justamente uno de los puntos más criticados de las redes sociales, particularmente WhatsApp, por lo que ha tenido que extremar recursos y así no perder usuarios frente a otras plataformas como Telegram o Signal. Debido a lo anterior, la red social, propiedad de Mark Zuckerberg, ha hecho énfasis en que los mensajes están cifrados de extremo a extremo.