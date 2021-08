¿Enviar emojis sonrientes? Ahora significan cosas diferentes para distintas personas

Una cara sonriente no siempre es solo una cara sonriente. Detrás del emoji amarillo de ojos abiertos se esconde un campo minado intergeneracional.

El omnipresente emoji significa feliz, buen trabajo o cualquier otro sentimiento positivo para la mayoría de las personas mayores de 30 años. Pero para muchos adolescentes y veinteañeros, una carita sonriente que aparece en un mensaje de texto o correo electrónico se considera condescendiente o pasivo-agresiva.

Hafeezat Bishi, de 21 años, comenzó una pasantía en una firma de medios digitales de Brooklyn y se sorprendió cuando sus compañeros de trabajo la recibieron con una carita sonriente y brillante. Para la Sra. Bishi, la bienvenida no pareció cálida sino despectiva. Ella ve la imagen como una especie de sonrisa de reojo, no genuina.

“Tenía que recordar que son mayores, porque lo uso con sarcasmo”, dijo la Sra. Bishi sobre sus nuevos compañeros de trabajo. “Hay tantos emojis, y la Generación Z nunca puede tomar las cosas de una manera simple”.

La confusión de la comunicación no termina con la carita sonriente: las personas de diferentes edades toman diferentes significados de muchos de los pequeños dibujos que sustituyen a las palabras en tantos mensajes de texto y correos electrónicos.

El aumento del uso de emoji en el trabajo, como entre equipos remotos durante la pandemia, ha creado más malentendidos que nunca, dijo Erica Dhawan, autora de Lenguaje corporal digital: cómo construir confianza y conexión, sin importar la distancia.

Erica Dhawan.

Las personas mayores de 30 años generalmente usan emojis para transmitir lo que siempre hicieron las imágenes, dijo, mientras que los “nativos digitales” más jóvenes podrían atribuirles significados sarcásticos o usarlos como abreviatura de un pensamiento completamente diferente.

El cráneo y las tibias cruzadas significan muerte o peligro para muchos adultos. Muchos jóvenes dicen que para ellos significa reírse extremadamente fuerte, como en “Me estoy riendo tanto, me estoy muriendo”.

Desde que se graduó de la Universidad de Michigan en 2020, Ranganath Kathawate, de 21 años, ha pasado mucho tiempo enviando mensajes de texto con su madre y su hermano menor. A medida que sus cadenas de texto pandémicas se volvieron más activas, dice, pronto se hizo evidente una desconexión.

“¿Por qué enviaste el emoji de la corona cuando tu hermano envió los puntajes de sus exámenes?” dice que su madre de la Generación X quería saberlo. Explicó que dado que la corona significa un rey, lo cual es positivo, significaba que a su hermano le estaba yendo bien.

Su madre, Gayatri Kathawate, de 53 años, dijo que los emojis utilizados por la generación de sus hijos son un lenguaje completamente nuevo y uno que ella malinterpreta todo el tiempo.

La Sra. Kathawate dijo que es más probable que solo conteste el teléfono, lo que reduce la confusión. “Pero los emojis son como, ‘¿Eh? ¿Qué significa eso?’ "

Rachel Eliza, de 19 años, dijo que pasa mucho tiempo explicando a sus padres por qué sus selecciones de emojis, para ella, son humorísticamente fuera de lugar.

Tome el emoji molesto de una cara con el ceño fruncido. Los diccionarios en línea lo definen como “frustrado”, y dijo que así es como lo usa su padre. Pero se lee más sexual para la Generación Z. Es casi como un suspiro de dolor porque alguien es tan atractivo, dijo.

La Sra. Eliza dijo que su padre insiste en usar el emoji en su forma original porque cree que nadie ve el significado de “sucio” excepto ella y sus hermanos. “Pensó que solo estábamos tratando de meternos con él. Ahora lo usa solo para meterse con nosotros “, dijo. Su padre no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Hailey Francisco, de 18 años, dice que durante su temporada de porristas de segundo año en Eastlake High School en Sammamish, Washington, ella y sus compañeros de equipo siempre recibían una carita alegre al final de los mensajes de texto de su entrenadora, Sara Anderson.

“No fue hasta que todo el equipo estuvo en un juego de baloncesto juntos, alguien le dijo que el emoticón les parecía pasivo-agresivo”, dijo la Sra. Francisco. “El entrenador Anderson se sorprendió”.

La Sra. Anderson, de 31 años, confirma que envió emojis sonrientes básicos durante meses. Dijo que las porristas a veces respondían con un emoji de ojos de corazón o el corazón rojo.

Su intención era agregar ligereza a los mensajes del equipo, dice Anderson. Cambió al emoji sonriente y sonrojado, que se veía bien con sus mejillas rosadas, aunque agrega que probablemente nunca usó el correcto.

Zion Ramirez, de 19 años, que trabaja como técnico de emergencias médicas cerca de Los Ángeles, ha abrazado el uso de emojis fuera de contexto. “Siento que hay más creatividad y conversación cuando no estás usando emojis de la forma en que deben usarse”, dijo.

Está firmemente en contra de usar el emoji de risa habitual, una cara que ríe con tanta fuerza que le salen lágrimas de los ojos, que, según dijo, sus compañeros de equipo mayores disparan con regularidad. Lo encuentra “básico” y dice que si alguien lo usa de manera poco irónica, es muy probable que no responda.

De hecho, dijo Ramírez, le desagrada tanto que lo designó como un significante en caso de que necesite ser rescatado. “Le dije a mi mejor amiga que si alguna vez le envío el emoji de la risa, ella necesita saber que necesito ayuda”, dijo. “Llame al 911. Estoy en peligro”.

Charlie Nelson Keever, un abogado de 31 años en el Área de la Bahía de San Francisco, pasa mucho tiempo analizando las cuentas de las redes sociales para reconstruir los casos legales del Título IX. Fue mientras investigaba narrativas y líneas de tiempo en un caso que se dio cuenta de que los jóvenes no usan caras sonrientes para significar que están sonriendo.

Preguntó a un amigo de la Generación Z y quedó desconcertada por los matices que aprendió que algunos emojis llevan para esa generación. En su rostro, el vaquero, un emoji sonriente con sombrero, puede significar una marca especial de felicidad peculiar y risueña. Pero para muchos en la Generación Z, significa que el remitente está poniendo un frente, sonriendo por fuera mientras muere por dentro.

“Nunca he usado el emoji de vaquero, y si me lo enviara, no tendría idea de lo que significa”, dijo.

La Sra. Keever siente que debería estar al tanto de cómo la gente se comunica en Internet porque ella también creció en la era de Internet.

“No hay nada que te haga sentir mayor que buscar en Google lo que significa un emoji”, dijo.