Seguir una dieta mediterránea baja en calorías y realizar actividad física diaria ha demostrado reducir el peso corporal y el riesgo cardiovascular en pacientes con sobrepeso y síndrome metabólico, y mantener estos beneficios al cabo de un año.

Estos son los principales hallazgos del ensayo PREDIMED-Plus (PREvención con DIeta MEDiterránea-Plus), publicado en la revista científica Diabetes Care, una investigación que forma parte de un ensayo clínico aleatorizado de ocho años de duración en España.

En otra investigación llamada Estudio CHILEMED (Intervención con dieta mediterránea en Chile), realizado por el Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica concluyó que la incorporación de la dieta mediterránea se asocia a grandes beneficios físicos y podría ayudar a frenar el síndrome metabólico en Chile, una patología de alta prevalencia en el país, que ha crecido de 32% a 40% en los últimos años. A la hora de comparar pacientes con una dieta baja en grasas y quienes incorporaron la dieta mediterránea, estos últimos mostraron una reversión de un 36% del síndrome metabólico versus solamente un 11% en el grupo control.

Por otra parte, aquellos pacientes con este esquema lograron reducir casi 4 centímetros en la cintura abdominal, en comparación a personas con dieta baja en grasa. El exceso de peso combinado con una cintura grande aumenta en gran medida el riesgo de padecer diabetes, ataque al corazón o ataque cerebral.

A esto se suma la reducción en los niveles de glicemia entre las personas que consumían alimentos que forman parte de la dieta mediterránea, reduciendo el riesgo de diabetes a futuro.

Estudio prueba alta eficacia de la dieta atlántica: estos son los alimentos que incluye este régimen de moda

Pero un nuevo estudio sugiere que una “prima” de la dieta mediterránea también tiene muchas ventajas. Se llama Dieta Atlántica Tradicional del Sur de Europa o dieta atlántica) y hay muchas cosas maravillosas que decir al respecto.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, analizó datos del estudio Dieta Atlántica Gallega, un ensayo clínico aleatorizado de seis meses de duración que analizó el impacto de la dieta regional y un plan de alimentación de control en 250 familias de una localidad rural en el noroeste de España del 3 de marzo de 2014 al 29 de mayo de 2015.

Los investigadores encontraron que la dieta atlántica “reducía significativamente” las tasas de síndrome metabólico en los participantes del estudio.

Sin embargo, esta dieta atlántica no es tan conocida como la mediterránea. ¿Qué alimentos incluye y por qué puede ser bueno para la salud? ¿Y cómo se compara con la dieta mediterránea?

Experiencia internacional del uso de la dieta mediterránea

Según la investigación, la dieta atlántica es tradicional del noroeste de España y Portugal. Tiene una sensación similar a la dieta mediterránea pero con alimentos ligeramente diferentes, como el bacalao, las carnes rojas y los productos derivados del cerdo. Las papas, que no suelen encontrarse en la dieta mediterránea, también aparecen en la dieta atlántica.

Esta no es la única investigación que encontró beneficios para la salud de la dieta atlántica. Según un artículo publicado por el sitio web Prevention, existen otras investigaciones que han probado el éxito de esta dieta. Un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology en diciembre analizó datos de 35.917 personas y encontró que la dieta atlántica redujo el riesgo de muerte por cualquier causa durante el período de estudio de 14 años. Las personas que siguieron la dieta también tuvieron un menor riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y cáncer.

¿Qué es el síndrome metabólico y cómo la dieta atlántica puede combatirlo?

Como encontró el estudio, la dieta atlántica redujo las tasas de síndrome metabólico en las personas que la siguieron durante la prueba de seis meses. El síndrome metabólico, también conocido como síndrome de resistencia a la insulina, es un grupo de afecciones que en conjunto aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud, según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE.UU. (NHLBI, su sigla en inglés).

El síndrome metabólico incluye presión arterial, niveles de azúcar en la sangre, colesterol y grasa abdominal más altos, dice el NHLBI. Las personas con síndrome metabólico suelen tener niveles más bajos de colesterol HDL (“bueno”).

Según un estudio de la Universidad Católica, el 32% de los chilenos mayores de 17 años sufre este mal, el que afecta casi por igual a hombres y a mujeres, un 32,7% y un 30,8%, respectivamente. Hasta los 24 años no constituye un problema de importancia, sin embargo, entre los 25 y los 44 años afecta a un 24,9% de los chilenos y desde los 45 a los 64 años a un 44,4%. Además, las personas de menor nivel educación se ven más afectadas por este cuadro que aquellas que tienen un nivel mayor de escolaridad, de acuerdo a esta investigación.

¿Qué alimentos hay en la dieta atlántica?

Existe una amplia gama de alimentos en la dieta atlántica, incluidos alimentos de temporada locales, frescos y mínimamente procesados, como verduras, frutas, cereales integrales, porotos y aceite de oliva.

La dieta también contiene mucho pescado (incluido el bacalao) y mariscos, junto con alimentos a base de almidón, sopas de verduras, papas, frutos secos, castañas, leche, queso y cantidades moderadas de carnes rojas, cerdo y vino. “También fomenta cenar con la familia, salir a caminar todos los días y ser consciente al comer”, dijo a Prevention Keri Gans, RD, autora de The Small Change Diet.

Dieta atlántica vs dieta mediterránea

Según el artículo de Prevention, existen algunas similitudes entre estas dos dietas, así como algunas diferencias clave. “La dieta atlántica es muy similar a la dieta mediterránea, excepto que se centra más en las costumbres culinarias específicas del norte de Portugal y el noroeste de España”, dijo Gans . Las dietas “parecen casi idénticas” según lo que le guste y lo que no le guste, añade.

Dicho esto, sí señala que “alguien que sigue la dieta atlántica puede consumir un poco más de carne roja, cerdo o lácteos en comparación con una persona estricta que sigue la dieta mediterránea”.

“Para ambos, se necesita una gran cantidad de pescado, verduras, legumbres y una cantidad mínima de alimentos procesados”, añadió en el mismo artículo Jessica Cording, RD, nutricionista y autora de The Little Book of Game-Changers.

Gans dijo que ambas dietas tienen muchas ventajas. “No diría que uno es mejor que el otro, ya que ambos recomiendan muchos alimentos de origen vegetal ricos en antioxidantes, como nueces, legumbres, frutas y verduras, así como mariscos, grasas monoinsaturadas saludables y mínimamente alimentos procesados”, dice. “Ambos promueven un estilo de vida, no un plan de dieta estricto”.

Lo que dicen los expertos sobre la dieta atlántica

Gans alabó los alimentos de la dieta atlántica. “Incluye muchos alimentos de origen vegetal ricos en antioxidantes, como nueces, legumbres, frutas y verduras, así como mariscos, grasas monoinsaturadas saludables y alimentos mínimamente procesados”, dice.

A Cording también le gusta que la dieta atlántica tenga mucha fibra, además de grasas saludables. “Se ha demostrado que estos apoyan la salud general y la salud del corazón”, dijo.

Pero la dieta atlántica no es perfecta. Cording señala que la carne roja e incluso cantidades moderadas de alcohol se han relacionado con problemas de salud, como un mayor riesgo de cáncer. “La gente deberá tener cuidado de limitar su consumo”, señaló.

Es posible que la dieta atlántica tampoco tenga suficientes pautas específicas para alguien que necesita más estructura en su dieta, dijo Gans.

Pero Cording dijo que la dieta atlántica es una buena opción en general. “No hay grandes señales de alerta ni grandes desventajas”, afirma. “Es posible que para algunas personas esto suponga una curva de aprendizaje”.