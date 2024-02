Los fenómenos climáticos agudos y el calentamiento global no exceptuaron latitudes. Incluso, en la paradisiaca Isla de Pascua, la sequía ha golpeado al territorio insular en los últimos años. Sin embargo, las lluvias de los últimos meses entregaron una suerte de “alivio” a los habitantes de Rapa Nui.

El verde ha vuelto poco a poco a la isla y la idea de una isla seca comienza a quedar atrás. Eso es al menos lo que se cree, debido a las lluvias que pasaron por la zona durante el 2023. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Es posible revertir la sequía? ¿Qué riesgos corre este territorio ante los efectos del cambio climático?

Según cuenta el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, lo que pasa en este caso se debe a la importante influencia de los fenómenos de La Niña y el Niño, que llevaron sequía y lluvias respectivamente. Eso sí, “en la Isla de Pascua no hay tanta información relativa a si ellos están experimentando una mega sequía como en la zona central de Chile continental, que comenzó al menos desde el 2008 en adelante”, afirma.

Según los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, a contar del 2010, todos los años ha llovido menos de lo normal en Rapa Nui. Sin ir más lejos, el 2023 la isla tuvo un 35% de déficit de lluvias. Eso sí, entre febrero y abril del año pasado la Isla de Pascua recibió precipitaciones por sobre lo normal. 94mm, 124,9mm y 143,3mm de agua caída en dichos meses, respectivamente. Pero durante los meses posteriores las precipitaciones estuvieron marcadas muy por debajo de lo que solía recibir.

Rapa Nui. Imagen de referencia.

Se cubrió de verde: el sorprendente presente de Isla de Pascua

“Ellos estuvieron muy afectados por los tres años consecutivos de los efectos de La Niña. Esta es una isla que está en el medio del Pacífico y es muy dependiente a los cambios de temperatura superficial del Océano Pacífico, es decir, muy dependiente de El Niño y de La Niña”, relata Cordero.

De hecho, un histórico descubrimiento realizaron científicos chilenos en el cráter de un volcán de la isla Rapa Nui, a propósito de las sequías. En marzo de 2023 se encontró un moai escondido en un lago seco del volcán Rano Raraku, al este de la isla. El agua que antiguamente albergó el humedal comenzó a extinguirse desde el 2018, fenómeno que se agudizó por la falta de lluvias, y el incendio que ocurrió en octubre de 2022 que afectó los alrededores del volcán.

El hallazgo habría sucedido debido a una misión liderada por estudiantes voluntarios de la Universidad de Chile, U. Andrés Bello y U. O’Higgins, quienes se encontraban en el sitio realizando una investigación geológica en el cráter de Rano Raraku.

De acuerdo a lo relatado por Cordero, La Niña para los habitantes de Rapa Nui se traduce en sequía. Hubo tres años consecutivos de sequía y eso explica por qué tuvieron tantos problemas, con lagos que se secaron, entre otros fenómenos. “Irónicamente ellos dependen administrativamente de la Región de Valparaíso, donde también se secó Peñuelas, por ejemplo. Así que no es tan diferente”, apunta.

Un arqueólogo asegura que podrían haber más moai en el cráter del volcán. Foto: AFP.

Y así como La Niña exacerbó la sequía, El Niño les trajo a ellos también una suerte de alivio. Este último fenómeno elevó el nivel de precipitaciones a lo acostumbrado en los últimos años, lo cual se tradujo en una mejoría para contrarrestar la sequía que aquejaba la isla. “Ahora, vamos a ver cómo evoluciona. No hay demasiadas mediciones como para saber cuál es la tendencia de largo plazo que ellos tienen”, anticipa el climatólogo.

Desde la Municipalidad de Isla de Pascua cuentan que, si bien El Niño trajo lluvias, su impacto es mucho menor al que se solía conocer. Antes las lluvias eran mucho más abundantes, pero aseguran que definitivamente ese ciclo se perdió. La sequía sigue imperando en el territorio insular.

Cambio climático: el sorprendente presente de Isla de Pascua

Asimismo, expertos en la zona remarcan que muchas veces las personas no aprecian a primera vista los efectos de la sequía. Esto ocurre porque los días de lluvias en la Isla de Pascua son prácticamente los mismos desde los últimos años. Pero, la cantidad de agua caída en cada evento meteorológico está muy por debajo que los registros previos.

Entre octubre y diciembre, donde precipitó muy poco, la isla se estaba poniendo de color café, según afirman desde Rapa Nui. Claro, con la última lluvia que hubo la semana pasada allá, por ejemplo, ahora está totalmente verde. “El pasto reacciona muy rápido a la cantidad de agua. Llueve un poco y se pone verde. Pero sí era muy evidente que estaba bastante seco”, comentan desde la isla.

Sequía en Rapa Nui. Imagen referencial: Flickr.

Para estos casos, la lluvia siempre alivia un periodo de sequía, pero el Cordero remarca que aún es pronto para ver qué tan profundo fueron los efectos que dejó la falta de precipitaciones en los últimos años. Pero, por ejemplo, para la Quinta región, ya en Chile continental, no alcanzó a revertir la situación. “Alivió los problemas, pero después de tantos años de sequía, un año de no sequía no es suficiente”, declara. En el caso de ellos, -según su visión- quizás tengan la misma suerte que lo que ocurre en el continente.

¿Cómo ha sido el impacto del cambio climático en la Isla de Pascua? Como consecuencia del calentamiento global, el nivel del mar ha ido aumentando con el pasar de las décadas. Esto ha provocado que muchas islas del Pacífico se vean bajo amenaza de desaparecer al quedar cubierto por el mar. No obstante, en el caso de Rapa Nui no sería tan así.

“Ellos tienen problemas con, igual que en todo el mundo, el incremento de tormentas y marejadas, lo que está erosionando las playas. Pero al ser una isla volcánica de topografía más compleja, no es una isla plana, son menos vulnerables al alce del nivel del mar que otras islas en el Pacífico”, remarca Codero.

Más que la sequía, en la isla se habla sobre cómo el cambio climático cambiará el panorama de la isla. Desde Rapa Nui, expertos en meteorología aseguran que aún la gente no lo nota día a día, así que la mayoría de ellos no lo entiende las consecuencias de aquello. “Y en eso es lo que tratamos de educar ahora, sobre lo que es el cambio climático que afecta a la agricultura, al turismo a todo nivel”, concluyen desde el municipio.