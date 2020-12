Expertos de EE.UU. recomiendan aprobación de emergencia para vacuna de Pfizer/BioNTech

Este jueves, el panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) recomendó la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19, lo que de ocurrir, convertiría a EE.UU. en el próximo país en continuar con la vacunación masiva, tras Reino Unido y Canadá.

Aunque la FDA no está obligada a seguir los consejos del panel y se trata sólo de una recomendación no vinculante, incluso antes del inicio de la reunión, existían algunos argumentos a favor. La vacuna ya estaba siendo administrada en Reino Unido y Canadá, y cerca del mediodía se publicaron los resultados completos de un enorme ensayo clínico en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos, confirmando un “triunfo” del inmunizante, que presenta 95% de efectividad sin problemas serios de seguridad.

En un ensayo con 43 mil personas, hubo dos muertes en el grupo que recibió la vacuna y cuatro en el de placebo, sin evidencia de que se relacionaran con el BNT162b2, nombre técnico de la sustancia. Los efectos secundarios más comunes fueron reacciones en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza.

Sin embargo, este miércoles el caso de dos trabajadores de salud del Reino Unido dio la voz de alerta, desarrollando importantes reacciones alérgicas a la vacuna, luego del inicio de la campaña masiva de vacunación.

Por ello, autoridades dijeron que la FDA está trabajando en estrecha colaboración con sus socios en el Reino Unido para comprender qué sucedió con las reacciones alérgicas y garantizar la seguridad y eficacia del fármaco.

La primera dosis de la vacuna comienza a proteger a los pacientes diez días después de la inyección, y la segunda dosis reduce el riesgo de desarrollar covid-19 en un 95% en comparación con no estar vacunado. Además, el fármaco también parece detener las formas más graves de la enfermedad. En este caso se desconoce cuánto tiempo durará la protección, pero depende de los resultados de los estudios venideros.

La decisión se toma mientras el virus continúa aumentando en todo el país. Estados Unidos registró el miércoles la mayor cantidad de muertes en un solo día: más de 3.000, y los hospitales están cerca de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos.

Casi 300 mil estadounidenses han muerto a causa del virus, que ha enfermado a más de 15 millones de personas en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.