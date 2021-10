Fact Checking: ¿La Unión Europea aprobó cinco terapias que supondrán el fin de las vacunas? ¿La inmunidad natural contra el Covid-19 es mejor que la obtenida por las vacunas?

La Unión Europea aprobó cinco terapias que supondrán el fin de las vacunas

Un mensaje difundido en redes sociales asegura que “se suspenderá el uso de la vacuna” debido a que la Unión Europea ha aprobado “cinco terapias” para tratar el Covid-19. El texto afirma también que el Instituto Pasteur de Francia ha “reconocido científicamente” la ivermectina como fármaco contra el virus. Pero la Comisión y el Parlamento europeos negaron que la vacunación vaya a suspenderse y el Instituto Pasteur tampoco ha reconocido la ivermectina como tratamiento eficaz contra el Covid-19.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, considera que si bien se ha avanzado con nuevas terapias para prevenir y tratar el Covid-19, “hasta ahora son muy pocos los fármacos que han demostrado tener buenos resultados, y los que sí lo han demostrado son muy costosos. A la fecha, tampoco han demostrado que tengan buenos resultados a largo plazo y que sean tan eficaces y seguros como las vacunas”.

Mónica Valenzuela, directora de la Escuela de Enfermería de Universidad de las Américas, señala que efectivamente la afirmación de las vacunas es falsa, “si bien se han hecho investigaciones sobre tratamientos, terapias y medicamentos que pueden ayudar en el control del Covid-19, eso no deja de lado el tema de la vacunación. Estamos luchando, tanto con vacunas como con terapias, necesitamos ambas”.

Por ahora, “ningún fármaco ha logrado reemplazar la vacunación en cuanto a seguridad. Y la ivermectina en particular ha sido el fármaco que más estudios ha tenido y que consistentemente se ha demostrado que no sirve contra el Covid-19. No es un tratamiento que esté recomendado actualmente”, añade Silva, jefe de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Barros Luco.

Valenzuela también establece que lo referido a la ivermectina es falso, “ya que este medicamento, que se ocupa principalmente para el tratamiento de enfermedades parasitarias, no tiene ningún estudio que valide su uso y que prevenga o mejore la situación de un paciente con Covid-19″.

La inmunidad natural contra el Covid-19 es mejor que la obtenida por las vacunas

“La inmunidad natural es mejor que la generada por las vacunas” insisten usuarios en redes sociales ante el avance de las campañas de inoculación contra el Covid-19. Sin embargo, expertos indicaron que la natural “es buena, pero incierta” y no es excusa para evitar la vacunación, ya que ésta genera una respuesta inmune sin exponerse a los riesgos de la infección por SARS-CoV-2.

Valenzuela señala que ninguna de las dos por sí solas brinda una inmunidad para siempre, “lo que dicen los últimos estudios, es que las personas que han tenido la enfermedad, al recuperarse y haber sido vacunadas, tienen mucho mejor respuesta y por lo tanto, mayor inmunidad”.

Silva agrega que “es cierto que la enfermedad genera una inmunidad que ha demostrado ser potente en la mayoría de los casos, sin embargo, no es suficiente como para contener la pandemia porque no todas las personas responden de la misma manera y no todas generan la misma respuesta inmune. Asimismo, la duración es variable, e incluso se recomienda que aquellas personas que han tenido Covid-19 previamente se vacunen, ya que la combinación de éstas da resultados excelentes, debido a que la magnitud de la respuesta inmune es mejor y podría durar más. Entonces, una cosa no reemplaza a la otra”.

Además, “las personas que estuvieron grave, tienen más inmunidad que las que tuvieron una infección leve. La idea de no vacunarse y contagiarse para obtener la inmunidad natural, es algo altamente riesgoso, que en realidad no es aconsejable. La vacunación sí es aconsejable”, añade Valenzuela.

La directora de la Escuela de Enfermería de Universidad de las Américas recalca que la mayor respuesta inmune viene de las personas que contrajeron la enfermedad, “y luego fueron vacunadas. Se aconseja que la mayor cantidad de personas sea vacunada, y así estar mucho más protegidos”.