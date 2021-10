Fact Checking: ¿Vacuna Covid-19 hace que las resonancias magnéticas sean peligrosas? ¿Pastilla reduce en 50% enfermedad grave y muerte por coronavirus?

Vacuna Covid-19 hace que las resonancias magnéticas sean peligrosas

Publicaciones en redes sociales afirman que el “electromagnetismo” de las imágenes por resonancia magnética (IRM) puede ser peligroso para las personas que se han vacunado recientemente contra Covid-19. Esto es falso, expertos médicos dicen que las resonancias magnéticas no representan tal riesgo.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, explica que “las resonancias magnéticas no tienen cómo interactuar con las vacunas por Covid-19, ya que no tienen ningún elemento metálico o algo que pueda interferir con el funcionamiento de una resonancia magnética, entonces no es verdadero”.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, también dice que es falso. “Una resonancia es un examen diagnóstico no invasivo, que produce imágenes de alta resolución” Dice que las vacunas no presentan ningún riesgo o contraindicación para luego de recibirla, no se pueda realizar una resonancia magnética.

Las vacunas no contienen ningún componente que interfiera en la realización de este examen. “Si es importante mencionar, que posterior a la vacunación, por la propia reacción de ésta, se pueden producir adenopatías, pequeñas inflamaciones de los ganglios linfáticos, las que se evidencian con mayor énfasis en el lado donde se pone la vacuna. Es algo normal y es por la respuesta inmunitaria. Esto podría aparecer en una posible resonancia, por lo que es importante verlo desde esa perspectiva, considerarlo y no interpretarlo como un hallazgo patológico”, añade Arteaga.

Pastilla reduce en 50% enfermedad grave y muerte por Covid-19

Un video en Tik Tok asegura que la farmacéutica Merck tiene una píldora contra el Covid-19, y que esta pastilla reduce el riesgo de muerte y de hospitalización. La información es cierta, efectivamente Merck desarrolló el medicamento, y planea solicitar una autorización para que sea utilizado en Estados Unidos.

Silva, jefe de infecciones introhospitalarias del Hospital Barros Luco, establece que ”ha demostrado disminuir significativamente el riesgo de enfermedades y muerte por Covid-19. Es un comprimido vía oral de duración breve y que los primeros estudios han demostrado muy buenos resultados”.

Arteaga dice que el nombre del fármaco es Molnupiravir, un antiviral oral que se creó para el tratamiento de la influenza originalmente. “En los últimos meses, se han desarrollado múltiples estudios, tanto nacionales como internacionales, para ver su efectividad contra el Covid-19″.

Molnupiravir, el fármaco experimental de Merck. Foto: AP

Aunque hay considerar el tema del costo, “ya que es muy caro, además ver si al combinarlo con otros fármacos tendría resultados mejores, y cuál es la efectividad de utilizarlo con diferentes variables. Pero hasta ahora los resultados son muy positivos”, añade Silva.

Efectivamente, “ha evidenciado disminuir en un 50% las hospitalizaciones y muertes, con estudios que se han realizado en personas mayores de 60 años y en individuos que han presentado la enfermedad de manera leve o moderada con comorbilidades, como la obesidad o la diabetes. Debido a esto, es muy esperanzador poder leer esta información y ver que efectivamente estamos en presencia de un fármaco que tiene serias posibilidades de combatir la pandemia”, explica Arteaga.