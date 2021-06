Las tres razones de por qué algunas personas no quieren vacunarse

Vacunar a todo el mundo en un país es como ver cómo se cargan las actualizaciones de software: el primer 80% más o menos funciona como un rayo y luego parece tardar una eternidad en terminar el resto. Alrededor del 80% de la población adulta del Reino Unido ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Vacunar completamente a todos los adultos va a requerir un gran empujón final. Para que tenga éxito, los responsables de la vacunación deben asegurarse de que el público sea lo suficientemente capaz, tenga suficientes oportunidades y esté lo suficientemente motivado para tomar inocularse.

La capacidad es tener el conocimiento y las habilidades para recibir la vacuna. Por ejemplo, es posible que algunas personas no hayan tenido suficiente información para convencerlas de que la vacuna es segura. Es posible que no sepan cuándo, dónde y cómo recibir la vacuna. O es posible que no puedan planificarse para recibirla.

Un grupo de personas espera ser inoculadas en Tegucigalpa, Honduras. Foto: AP

La oportunidad es tener las condiciones necesarias para recibir la vacuna. Por ejemplo, es posible que alguien no tenga el aliento o el apoyo social de familiares y amigos. O es posible que la vacuna no esté disponible en su región, por lo que no tienen la oportunidad de vacunarse.

La motivación es tener el deseo de vacunarse. Por ejemplo, es posible que algunas personas no crean que la vacuna las protegerá del Covid-19 o que no puedan superar su miedo a las agujas.

Las personas difieren en sus capacidades, oportunidades y motivaciones, por lo que los pasos para aumentar la aceptación de la vacunación deben apuntar a la barrera adecuada. Por ejemplo, no es útil informar a las personas sobre los resultados positivos de la vacuna Covid-19 si no está disponible para ellos. Sería irresponsable aumentar el miedo de las personas al informarles sobre los riesgos para la salud de no vacunarse, pero sin asegurarse de que puedan llegar fácilmente a los centros de vacunación en el momento que les resulte más conveniente.

Investigadores del Reino Unido revisaron recientemente la evidencia sobre lo que funciona para alentar a las personas a vacunarse en pandemias y epidemias. Descubrieron que las intervenciones anteriores se centraban principalmente en cambiar la capacidad (explicar por qué las vacunas son seguras y corregir los malentendidos) y la motivación (informar a las personas sobre los beneficios de la vacunación). Había poco en las intervenciones que pareciera abordar las oportunidades.

Esta investigación formó la base de una guía, escrita por la Sociedad Británica de Psicología, para ser considerada por las personas en salud pública cuando intentan que las personas se vacunen. Reconoció que la capacidad, la oportunidad y la motivación de las personas para tomar la vacuna difieren debido a factores que a menudo están fuera del control de las personas.

Una mujer recibe una vacuna de Sinovac en Hangzhou, China. Foto: AFP

Por ejemplo, algunos países tienen pocas oportunidades debido a que el costo de la vacuna impide la vacunación masiva. Algunas personas pueden tener poca capacidad ya que es posible que no haya suficiente información sobre la seguridad de las inyecciones para su grupo en particular, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Y algunas personas pueden tener poca motivación si tienen miedo de salir de casa después de protegerse.

Una persona puede tener diferentes capacidades, oportunidades y motivación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algunos pueden preocuparse más por la seguridad de la vacuna para la primera dosis, pero tienen problemas con la oportunidad, debido a la falta de lugares de vacunación locales, para la segunda dosis.

Los expertos en salud pública deben abordar todas estas barreras para garantizar que las personas puedan recibir la vacuna para que todos podamos estar protegidos del Covid-19 y volver a la vida normal.

*Profesora de Psicología de la Salud, Universidad de Manchester