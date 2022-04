Ómicron 2 demuestra que la pandemia no ha terminado, pero la gente ya la dio por finalizada

BA.2 (Ómicron 2 o sigilosa) se está extendiendo en EE.UU., aunque pocos quieren hablar de ello.

La subvariante Ómicron está contribuyendo a las ausencias escolares y laborales, pero dos años de lidiar con Covid-19 han hecho que las personas se cansen de tomar precauciones, hacerse pruebas y preguntar sobre el estado de otras personas, dicen médicos, psicólogos y científicos del comportamiento.

Si se trata de una ola pandémica, muchos han decidido que la mejor respuesta es encogerse de hombros con cansancio.

Parte de esa reacción proviene del hecho de que, si bien los casos aumentan en algunas áreas, las hospitalizaciones siguen siendo bajas. Además, las personas en muchos lugares continuaron con sus vidas hace mucho tiempo y no están dispuestas a volver a estar en cuclillas ante una pandemia. También hay un elemento psicológico: evitar un problema potencial puede ser una forma de tratar de protegernos emocionalmente cuando estamos agotados, dicen los psicólogos.

Los psicólogos dicen que puede ser difícil discernir qué tan en serio tomar BA.2, dada la orientación cambiante y, a veces, los mensajes de salud pública difíciles de analizar. Esa ansiedad e incertidumbre pueden resultar en evasión, dice la Dra. Bethany Teachman, psicóloga y directora de capacitación clínica en la Universidad de Virginia. La evasión toma varias formas, dice ella, incluida la de abstenerse de preguntar a los amigos sobre las exposiciones a Covid para evitar respuestas que las personas pueden no querer escuchar.

Foto: Agencia Uno

Algunas personas dicen que no se preocuparán por BA.2 a menos que esté absolutamente claro que necesitan hacerlo. Casi las tres cuartas partes de los estadounidenses encuestados por la Universidad de Monmouth a mediados de marzo coincidieron en que el Covid llegó para quedarse y que la gente debería seguir con su vida.

Kristin Green, de 55 años, profesora de inglés de secundaria en el condado de Orange, Nueva York, dice que cuando escuchó sobre la variante BA.2, sintió que le habían quitado el aire.

“Fue como, oh, no otra vez. Vamos. Finalmente salimos juntos, nos vemos y no quiero tener que volver a eso”, dice la Sra. Green. Ella espera no tener que volver a ponerse mascarilla durante la jornada escolar.

“Si lo requieren en el trabajo, obviamente, lo haré”, dice ella. “De otra manera no.”

Foto: Reuters

Algunos pacientes optan por no hacerse las pruebas para evitar las implicaciones financieras y sociales de dar positivo y faltar al trabajo o viajes y eventos largamente esperados, dice Shantanu Nundy, médico de atención primaria y director médico de la firma de atención médica digital Accolade. Y algunos pacientes que dan positivo por Covid-19 no quieren seguir haciéndose la prueba hasta que obtengan un resultado negativo.

“Recibí muchas de esas llamadas telefónicas cuando la gente dice: ‘Oye, tengo una tos rara. Probablemente sean alergias, ¿no?’ o ‘Soy positivo, pero han pasado cuatro días y realmente no tengo ningún síntoma. Estoy seguro de que estoy bien para hacer un viaje XYZ”, dice.

Las cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos muestran que las pruebas alcanzaron un máximo de 7,74 pruebas por cada 1.000 personas el 9 de enero y desde entonces han disminuido a 1,91 pruebas por cada 1.000 personas, según un análisis de investigadores de Our World in Data de la Universidad de Oxford. Estos datos solo representan las pruebas de PCR, dijeron los investigadores, que se informan en el laboratorio y son más fáciles de rastrear que las pruebas rápidas en el hogar, que se han vuelto cada vez más populares.

El cambio a las pruebas en el hogar junto con los cierres en los sitios de prueba han hecho que los expertos en salud pública se preocupen de que los recuentos oficiales de casos sean un recuento insuficiente. Natasha Bhuyan, médica de familia en One Medical en Phoenix, dice que algunos de sus pacientes no saben cuán frecuente sigue siendo el virus y se sorprenden cuando dan positivo.

Uno de los test domiciliarios para detectar el Covid disponibles en el mercado. Foto: AP

“Llegan y dicen: ‘Creo que mis alergias están aumentando, o tengo dolor de cabeza, estoy deshidratado o probablemente tengo un virus estomacal’, y cuando sugiero que se hagan una prueba de covid, la gente está como, ‘Oh, no creo que tenga Covid’”, dice el Dr. Bhuyan.

Las personas que dan positivo a menudo se sienten confundidas acerca de a quién deben contarle y qué deben hacer, ya que los esfuerzos de rastreo de contactos se han desvanecido y las precauciones obligatorias han disminuido.

Cuando Zach Ruh, de 26 años, analista de tesorería de una empresa de tecnología en la ciudad de Nueva York, se despertó más fatigado de lo normal a fines del mes pasado, lo atribuyó al desfase horario de un reciente viaje de esquí a Nuevo México. Pasó por casualidad un sitio de prueba emergente en una excursión de compras varios días después y decidió hacerse una PCR por si acaso, dice. Dos días después, recibió un texto sorprendente: había dado positivo.

“Yo estaba como, oh, guau. Está bien. Supongo que tengo Covid”, dice. “Yo estaba como, bueno, ¿qué hago?”

Las personas a menudo buscan señales sociales en quienes las rodean, dice Baruch Fischhoff, quien estudia el juicio y la toma de decisiones en la Universidad Carnegie Mellon.

“Si hay personas aparentemente responsables que van a la cena Gridiron y piensas, bueno, deben saberlo”, dice el Dr. Fischhoff, refiriéndose a una cena reciente en D.C. que atrajo a más de 600 periodistas, políticos y miembros de Biden. administración. “Entonces, las personas toman decisiones sin darse cuenta de las que se arrepentirían si realmente supieran lo que están haciendo”.