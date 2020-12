¿Se pueden dar abrazos en Año Nuevo?

Llegó fin de año y las tradicionales celebraciones este año tienen un invitado especial: Covid-19. Muchas familias y amigos esperan estas fechas para reunirse luego de un año de cuarentena y aislamiento físico.

El fin de las clases, el inicio del verano y las fiestas de fin de año son tres elementos que propician el aumento de las interacciones sociales con familiares y amigos, señala Andrés Herreros gerente División Seguridad y Salud Ocupacional de la ACHS. Sin embargo, el riesgo de contagio sigue latente y “es importante seguir alerta y poner ciertas reglas que se han mantenido durante todo el año”, aclara.

Lo primero es fijarse en la fase que está cada una de las comunas y tratar de evitar las juntas innecesarias, indica Lorena Tapia investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina Universidad de Chile e integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Una recomendación que no siempre es fácil reconoce, ya que muchas personas buscan juntarse luego de meses sin verse, “pero hay que plantearse la necesidad real de hacerlo y qué posibilidades tenemos”.

Como primer paso se debe tener en cuenta que mientras menor sea el número de personas menor es el riesgo de contagio. “Porque esas personas han estado en contacto con otras, y eso se debe considerar sobre todo cuando hay personas de riesgo en los invitados como personas de mayor edad”, señala Tapia.

Tapia resalta que hacer celebraciones en espacios abiertos es más seguro que en un lugar cerrado, “siempre con uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social”.

Vivian Luchsinger, viróloga del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, añade que hay que considerar lugares para reunirse que permitan mantener la distancia física de un metro y medio a dos metros, entre los invitados, “eso es lo determinante para saber cuántas personas pueden estar”.

Hacer celebraciones en espacios abiertos, dicen los especialistas, es más seguro que en un lugar cerrado, siempre con uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social.

Las mascarillas solo pueden retirarse al momento de comer o beber. También hay que evitar, que todos los participantes saquen de la misma fuente papas fritas o pan de pascua, la idea es que esos alimentos se pongan en pocillos individuales. El lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel también hay que recordar que hay que hacerlo, aunque se esté con la familia y amigos, aclara Luchsinger. “Lo ideal es solo juntarse con quienes vives, pero es difícil, estas son fiestas familiares y no juntarse es muy poco probable”, admite.

Cenar

A la hora de comer, Tapia recomienda usar platos individuales. También separar vasos y servicio, por el riesgo de que al compartir pueda haber secreciones que quedan en las manos y llevarlas luego al rostro.

Una buena opción es considerar mesas independientes, y que en cada una se sienten los grupos familiares que viven juntos. “Pero no todos tienen el espacio que se lo permita”, indica Luchsinger, pero es importante mantener cada núcleo familiar aislado, “ya que la transmisión por alimentos se ha visto que no es tan relevante, pero sí el contacto físico”.

Las personas que manipulan los alimentos deben lavarse las manos frecuentemente antes de tocar los alimentos, utensilios, loza, etc. Herreros recomienda además marcar los vasos para evitar equivocarse al ingerir líquidos.

“Tampoco considerar reuniones tan largas, que sean de algunas horas, pero no toda la tarde”, aconseja Tapia. Si son varias horas, además tomar en cuenta que las mascarillas no sirven si han sido usadas por más de tres horas o están humedecidas, lo que puede ocurrir más rápidamente ahora en verano.

¿Y en año nuevo se pueden dar abrazos? Se puede, dice Luchsinger, pero con mascarilla “y voltear el rostro para que no haya contacto directo cara a cara”

Como recomendación general, Luchsinger aconseja controlar el hábito de tocarse la cara, nariz y ojos para evitar contagios. “Es algo que no nos damos cuenta y que cuesta mucho evitarlo, pero en la medida que se toca superficie contaminada y luego la cara, puede haber contagio, en ese sentido ayuda en protector facial ya que impide tocar la cara”.

Evitar reunirse

¿Quiénes no deberían reunirse? Personas con síntomas de gripe o resfrío, aunque crean que no tienen Covid-19, dice Herreros, deben evitar asistir a reuniones o cancelarlas en caso de ser los anfitriones de la reunión.

Personas que tienen indicación de aislamiento por sospecha o contacto estrecho Covid-19, junto a las que están categorizadas como grupos de alto riesgo, como los adultos mayores y embarazadas o por padecer de afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, enfermedad cerebrovascular, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, entre otras, agrega Herrero, también deberían evitar ese tipo de celebraciones.

La principal recomendación, advierte Tapia, es que no hay que olvidar que estamos en pandemia y el virus no se ha ido, “está, y en algunas personas de manera asintomática, por lo que pueden tenerlo y no demostrar síntomas”.

No es una situación normal. Pero debemos tener conciencia de que el virus aún está presente, dice Luchsinger, y que todos estos meses se ha hecho harto esfuerzo para evitar contagios con el aislamiento, y que no puede ser tirar todo por la borda por un momento especial. “Hay que evitar contacto abrazos y besos, no es lo que uno quisiera, pero es lo que hay que hacer”.