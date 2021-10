Un marcador que predice el futuro: científicos descubren proteína clave que puede indicar si un paciente de Covid puede agravarse y morir

En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, presentan lo que podría ser una ayuda muy necesaria para combatir el virus, sobre todo el los países de bajos recursos que aún luchan y temen por nuevos brotes del virus Sars-CoV-2. La investigación demuestra que el análisis de una proteína concreta de la superficie celular puede predecir quién está en peligro de sufrir una infección grave causada por el coronavirus, explicó en un comunicado el profesor adjunto y autor principal, Rajan Gogna.

“Las células tienen un llamado ‘estado de aptitud’, y analizándolo podríamos predecir la hospitalización o la muerte de los pacientes con Covid-19, lo que podría convertir este biomarcador en una herramienta de predicción temprana, sobre todo porque puede detectarse a partir de las pruebas comunes de colecho nasal (PCR) del Covid-19″, señaló Gogna, del Grupo Won del Centro de Investigación e Innovación Biotecnológica.

La Dra. Vivian Luchsinger, viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM de la Universidad de Chile, explica que la aptitud celular “se refiere a que las células estén en buenas condiciones, y el marcador que buscaron en este estudio está presente en la superficie de la célula cuando no está bien, cuando está alterada, en este caso por infección e inflamación (a causa del virus)”.

El equipo de investigación descubrió que el estado de salud se expresa en unas proteínas llamadas proteínas florales. Estas proteínas florales están en la superficie de la célula y se expresan de dos formas, explicó Rajan Gogna. “En una forma, indican a las células circundantes que esta célula está bien. En la otra forma, indican al tejido circundante que esta célula en particular no está bien y, por lo tanto, tiene un mal estado de salud. Si el estado de salud de la célula no es bueno, será eliminada por las células circundantes”.

“Nuestras células dentro de las cualidades maravillosas que tiene es que se avisan entre ellas, las células vecinas, cuando no están bien. Hay señales de comunicación entre ella y de hecho hay células que tienen la capacidad de suicidarse -que es lo que llama apoptosis- cuando no están bien”, dice Luchsinger.

Este descubrimiento será especialmente útil en los casos de la fase inicial de la enfermedad Covid-19, ya que la expresión de la proteína floral podría predecir con exactitud la hospitalización o la muerte, así como predecir quién tendría una infección menos grave.

Foto: AP

La viróloga del ICBM, señala que el objetivo de este estudio es muy interesante, ya que permite enfocar recursos. “Si alguien tiene un marcador que te dice el paciente no va a tener desarrollo de una enfermedad grave, entonces tú le dices: ‘usted puede quedarse en la casa y lo tratamos ahí'. En cambio, el paciente que tiene este indicador que dice que va a desarrollar enfermedad grave tienes que hospitalizarlo. Eso permite hospitalizar en la UCI a quienes realmente tienen una mayor necesidad”.

Dice que ojalá este procedimiento se realice lo antes posible “porque cuando el paciente está grave da lo mismo que tenga o no el marcador, hay que tratar que el marcador prediga lo que va a ocurrir. Entonces desde ese punto de vista este descubrimiento es muy útil, y si esto realmente funciona cuando se haga un estudio a escala, porque el de ahora es pequeño, entonces para realmente mostrar que es efectivo hay que hacer un estudio más amplio. Pero es un muy buen aporte, una muy buena noticia que puede llegar a ser y demostrarse que realmente sea muy útil”.

“El método pudo predecir quiénes necesitaban hospitalización con una precisión del 78,7%. Con los pacientes de Covid-19 que no tendrían una infección grave, la predicción fue precisa en un 93,9%”, afirmó el profesor asociado y jefe de grupo Kyoung Jae Won.

Un médico observa a través de una ventana de cristal el estado de un paciente en la unidad de cuidados intensivos para pacientes con el coronavirus Covid-19 en el hospital de urgencias Sklifosovsky de Moscú, el 20 de octubre de 2021. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP)

Prevenir el colapso del sistema

Para analizar los datos, los investigadores realizaron un examen post-mortem del tejido pulmonar infectado en pacientes con Covid-19 fallecidos para determinar el papel biológico de las proteínas florales en la lesión pulmonar aguda, que es la principal causa de muerte de esta enfermedad.

Mediante el uso de muestras de intercambio nasal, también realizaron un estudio observacional para evaluar si la expresión de la proteína podía predecir con exactitud la hospitalización o la muerte.

“La aptitud celular, expresada por la proteína de la flor, podría ayudar a explicar por qué algunas personas responden mal a la enfermedad causada por el Sars-CoV-2 y ofrecer la oportunidad de preidentificar a los individuos de alto riesgo. Este descubrimiento tiene el potencial de ayudar a salvar sus vidas alertándoles gravemente para que se protejan más, o hasta que tengan la suerte de conseguir una vacuna”. En otros países, la población en general tiene grandes dudas sobre la vacunación. Sin embargo, la gente no duda de una prueba, y esperamos que esto mejore los resultados”, afirmó en un comunicado Gogna.

La Dra. Vivian Luchsinger, además cree que este estudio ayudaría a prevenir el colapso del sistema de salud, pero lamentablemente su implementación también tendría limitaciones, porque hay que sumar otros factores. Por ejemplo “esto requiere una técnica de laboratorio y ahí está el tope, entonces, por ejemplo, en un área rural en el que no está disponible no te va ayudar mucho, ahí siguen siendo el elemento clínico lo fundamental”

Otro factor que aportaría al colapso del sistema sería la presencia de comorbilidad. “En el estudio muestran que pacientes que aumentan este marcador en pacientes con diabetes, hipertensos y en adultos mayores que sabemos que son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de un Covid-19 grave” dice la especialista.

La aptitud celular es relativa a muchas cosas en nuestro cuerpo y no se altera necesariamente con la edad. La edad influye, pero los investigadores han visto muchos casos en su base de datos en los que personas de 80 años tienen un perfil de aptitud pulmonar muy bueno, que es la principal área en la que se mide la aptitud celular para predecir el resultado de la infección por COVID-19, explicó Gogna.

“También hemos visto morir a gente joven en países como India, Indonesia y Brasil. Porque no es sólo la edad, sino las comorbilidades, lo que repercute en el nivel de aptitud de la célula, tanto en el tracto respiratorio superior como en el inferior. También se sabe que la señalización de la insulina, la diabetes y la hipertensión desempeñan un papel en la determinación de la aptitud celular”, añadió.

Foto: Denis Grishkin, Moscow News Agency photo via AP

Limitaciones

Si este nuevo descubrimiento se llegase a implementar en un futuro de forma masiva, y que es muy factible según la viróloga del ICBM, que se pueda implementa a través de un PCR, lamentablemente sólo sería un complemente a lo que ya existe.

Además, explica que tampoco podría ser implementado en todas partes “porque hay una limitación de recursos, de equipamiento, y a pesar de que hay equipos de que uno los puede usar en el exterior, y para implementarlo, necesitas alguien que lo maneje, etc. Así que esa es una limitante de su implementación masiva, pero sí puede ser un muy buen aporte en los lugares donde se disponga”

En tanto, los investigadores esperan que su descubrimiento sea oportuno, debido a la persistencia del Covid-19 en el mundo y al aumento de casos y muertes en varias naciones fuera del mundo occidental a pesar de que ya se comienzan a implementar las vacunas. “En muchos países, las poblaciones necesitan protegerse de los peores resultados. Creemos que estos lugares podrían beneficiarse de nuestro descubrimiento”, finalizó Rajan Gogna.