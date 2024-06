La última fase del ciclón extratropical que afectó a nuestro país dejó importantes precipitaciones en buen aparte de la zona centro sur del país.

Sólo la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que mide la lluvia caída en el centro de Santiago, registró 14,2 mm de agua caída este sábado y otros 0,4 mm durante el domingo.

Según el meteorólogo de la Fundación Huinay PUCV-Enel, Miguel Fernández, “lo que podemos observar en el portal GEOS de la Fundación Huinay PUCV-Enel, es que el ciclón extratropical es el resultado de una condición un tanto olvidada debido a los años de sequía que tanto han afectado a la zona central de nuestro país”, pero según el el experto “el fenómeno del ciclón extratropical no es ajeno a nuestro país”.

Agrega que se trata de una condición típica de invierno, especialmente en invierno con el fenómeno de El Niño presente o en nuestro caso con un Niño en retirada, entrando a condiciones neutrales, sostiene.

“Un río atmosférico de categoría extremo a excepcional”: alertan de un nuevo y poderoso sistema frontal

Pasado el efecto de este fenómeno climático, Fernández asegura que un nuevo sistema frontal arribará al país este miércoles, quien incluso no descarta la posibilidad de un tercer sistema frontal para la semana del 17 de junio.

Si el primero dejó 15 milímetros de lluvia acumulada en Santiago, se pronostica que el segundo pueda dejar unos 25 milímetros, con la ocurrencia de viento norte y noroeste en la costa, sostiene el meteorólogo.

Sin embargo, algunos modelos proyectan que incluso para Santiago y la zona central, pueda dejar hasta 40 mm de lluvias.

De acuerdo a la meteoróloga Viviana Urbina, autora de un artículo en el portal especializado Meteored, este nuevo sistema frontal incluye una extensa área de bajas presiones, al que se sumará un río atmosférico “que apunta a ser de categoría extremo a excepcional” y que dejará montos por sobre los 200 mm en sectores del centro y sur del país.

Según Fernández, el ciclón extratropical que se encuentra casi estacionario frente al país, está siendo bloqueado por un centro de alta presión fría, ubicado en la zona polar, “lo que ha llevado al centro de baja presión a actuar como imán sobre otros centros de baja presión más pequeños, redirigiéndolos a la zona centro sur de nuestro país”.

Lo anterior ha provocado una serie de sistemas frontales que cruzan por la zona, causando precipitaciones y malas condiciones de tiempo, “especialmente desde la Región del Maule hacia el sur; además la isoterma cero ha estado bastante alta, generando preocupación por la ocurrencia de precipitación líquida en las zonas cordilleranas, lo que aumenta el peligro de aumento de los caudales de los ríos”, añade.

Pero a diferencia del ciclón extratropical que rigió las condiciones de tiempo de la semana recién pasada, la nueva baja presión no será estacionaria, y cruzará entre martes (11) y jueves (13) por gran parte del país.

Para Santiago, las precipitaciones podrían caer el miércoles en la noche y madrugada del jueves.

Según Urbina, en su avance, se acoplará a un río atmosférico, también de gran extensión territorial, que abarcará las regiones de Coquimbo a Aysén.

Escribió que este río atmosférico “presentará sectores con intensidad extrema y excepcional -categoría 4 y 5 respectivamente, las más altas de la clasificación- sobre el centro del país, el que se extenderá hasta la Región de Coquimbo, aunque con menor intensidad, el que dejará lluvias por sobre lo normal en gran parte del país.

Hasta tres sistemas frontales: consecuencias del ciclón extratropical

Al inicio de esta semana no estaba en los planes de nadie que el denominado ciclón extratropical arribara a Santiago. Es más, se descartaba, atribuyendo el fenómeno climático al sur del país.

Sin embargo, como suele ocurrir en la meteorología, el pronóstico va cambiando día a día, muchas veces el clima es impredecible. Y todo indica que así ocurrirá nuevamente.

El fenómeno, poco habitual en nuestro país, comenzó aproximadamente el martes en la noche con las primeras precipitaciones en la zona sur, las cuales se extenderían por varios días más. También denominado gigantesco ciclón, se produce bajo una intensa baja presión asociada, también conocido en meteorología como ciclón.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explica que un ciclón extratropical es básicamente una sistema de baja presión que, como su nombre indica, se localiza fuera de los trópicos. Los ciclones tropicales no son necesariamente raros, pero en Chile acostumbramos referirnos a ellos como sistemas frontales o simplemente tormentas.

“La intensidad de los ciclones depende de que tan baja sea la presión en su núcleo. Si la presión es muy baja, los vientos pueden alcanzar ciudades importantes. En el caso de este ciclón en particular, las presiones no han sido extraordinariamente bajas, por lo tanto, la intensidad de los vientos asociados no superan los 80 km/h en altamar”, añade Cordero.

Cordero sostiene que lo que ha hecho llamativo a este ciclón es su extensión y persistencia. Ha estado estacionado frente a los costas de Chile centro sur durante varios días, con un diámetro equivalente al largo del territorio nacional.

“Una característica interesante de este sistema de bajas presiones, es que ha sido capaz de arrastrar varias masas de aire húmedo de origen tropical hacia Chile, es decir, el ciclón ha estado impulsando el arribo de ríos atmosféricos al país”, explica el climatólogo.

Justamente, uno de estos ríos atmosféricos es el que ha estado presente desde el miércoles pasado, causando abundantes precipitaciones con isoterma cero relativamente alta en el centro sur del país.