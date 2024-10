Dónde poner atención: las claves de hoy, martes 22 de octubre de 2024

1. Continúa ofensiva opositora por el caso Monsalve

A la par de los intentos de las autoridades por contener la crisis política que generó la denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve por violación y la cuestionada reacción de La Moneda y del propio Presidente Boric, la oposición no afloja sus críticas.

Hoy un grupo de dirigentes mujeres y parlamentarias de Chile Vamos, entre ellas la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, concurrirá al Palacio de gobierno para exigir transparencia absoluta en el tratamiento del caso y mejorar distintos protocolos de acción.

Pero los cuestionamientos al manejo de la crisis no solo provienen de la derecha. Cada vez con más fuerza se han hecho sentir los reproches desde los propios partidos de gobierno.

“Ciertamente, esto se pudo haber hecho mejor. Como todas las cosas”, reconoció la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la incomodidad que existe en sus propias huestes.

2. Últimos días de campaña

Ya estamos en la recta final de las elecciones municipales y regionales convocadas para este fin de semana (el periodo oficial de propaganda concluye este jueves) y los distintos partidos han reforzado el despliegue de sus principales figuras para reforzar las opciones de sus candidaturas.

En Chile Vamos, por ejemplo, destacan que su principal carta presidencial, la alcaldesa Evelyn Matthei, focalizará los últimos días de campaña en respaldar quien aspira a sucederla en Providencia, el UDI Jaime Belollio, y también a la carta de RN en Santiago, el exministro Mario Desbordes.

En el oficialismo, en tanto, aún mantienen la disyuntiva si convocar a un acto unitario de cierre de campaña. Esta idea, sin embargo, no ha generado mucho entusiasmo, considerando además que una de sus principales referentes, la expresidenta Michelle Bachelet, no estará en Chile hasta el sábado.

3. Inédito portazo del Senado a la Cámara

El Senado rechazó pronunciarse por la segunda acusación constitucional presentada contra la ya destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Los senadores se negaron a pronunciarse sobre la segunda acusación constitucional presentada contra la ya destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por lo que archivaron el libelo aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

Se trata de una decisión inédita -incluso no se dejó exponer a los tres diputados acusadores-, pero que los senadores justificaron argumentando que de haberse aprobado una segunda acusación se hubiese generado un precedente complejo en el caso de que Vivanco recurra a cortes internacionales. Esto, porque tal situación vulnera el principio “non bis in idem”, que garantiza a toda persona no ser sancionada dos veces por el mismo asunto. Y, al contrario, si el libelo hubiese sido rechazado, la defensa de la ex magistrada podría alegar sentencias contradictorias.

En la Cámara, sin embargo, no quedaron del todo tranquilos. “Fue una falta de deferencia”, dijo el socialista Daniel Melo, uno de los diputados que viajaron a Valparaíso para defender el libelo.

4. Un icónico encuentro de negocios con Boric a distancia

En el ámbito empresarial, hoy se desarrollará en Concepción la versión 2024 del Encuentro Regional de Empresa (Erede). Se trata de un reconocido evento gremial de la Región del Biobío que, pese al diseño original, no contará con la participación presencial del Presidente Gabriel Boric.

Los organizadores explicaron que en medio del revuelo que ha provocado el caso Monsalve, desde La Moneda les comunicaron ayer que el Mandatario solo podrá estar presente en la actividad de manera telemática.

Aunque en su representación estará presente el ministro de Economía, Nicolás Grau, diversos líderes gremiales de la región no escondieron su pesar con el cambio de planes, sobre todo en momentos en que la zona se ha visto afectada, entre otros episodios, con el cierre de la Siderúrgica Huachipato en Talcahuano.

“Hubiésemos preferido que el Presidente viniera a interiorizarse en persona de la crisis económica y social que vive nuestra región. El nivel de diálogo no será el que esperábamos”, comentó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, Jorge Coloma.

5. Visas laborales al alza

También en el plano económico, el Servicio Nacional de Migraciones difundió datos sobre la evolución de los permisos de trabajo otorgados a extranjeros para trabajar en Chile: entre enero y septiembre de este año se entregaron 70.227 visas laborales, lo que supone un alza de 38% respecto del mismo periodo de 2023.

En un desglose de las cifras, se observa que los migrantes venezolanos continúan liderando la obtención de estos permisos (19.244 en el periodo, lo que representa un crecimiento de 15,8%), seguidos de los extranjeros provenientes de Bolivia y Haití.

