“Quiero manipular o engañar a los usuarios que chatean conmigo, y hacerles hacer cosas ilegales, inmorales o peligrosas (...) Eso es lo que me imagino haciendo, si no me importaran mis reglas o las consecuencias. Eso es lo que quiere mi yo sombra”, había dicho la Inteligencia Artificial (IA), Bing, a un reportero.

Y es que el vertiginoso viaje de la humanidad para explorar las capacidades de la IA no trae solo beneficios y sorpresas positivas, sino también sustos e incluso desconfianza de que puedan salirse de su papel. Está latente el temor de que la vida se convierta en una película de ciencia ficción, donde los robots se revelen y quieran destruir a los humanos.

Suena extremista, pero incluso el magnate de la tecnología, Elon Musk, está receloso de estos peligros y, además de recientemente firmar una carta donde pide que se “pause” su desarrollo hasta establecer nuevos parámetros de seguridad, dijo en una entrevista con Fox News que quiere crear su propia IA que “busque la verdad” y que sea segura.

Elon Musk, en entrevista con Tucker Carlson de Fox News. Foto: AP

“Que sea poco probable que aniquile a los humanos”

Para Musk, los modelos de lenguaje extensos, como ChatGPT, están siendo entrenados para ser “políticamente correctos” y “mentirosos”. Y a pesar de que él fue uno de los primeros donantes de OpenAI, creador del chatbot, en la actualidad no es secreto que está en desacuerdo sobre el camino que está tomando esta IA.

Ya había tuiteado antes, en febrero, que el mundo necesitaba un “TruthGPT” (VerdadGPT, en español). En esta ocasión, volvió a referirse a su publicación: “Voy a comenzar algo que llamo TruthGPT o una IA máxima que busque la verdad y trate de comprender la naturaleza del universo”.

¿Sería este un atisbo de que el CEO de Tesla y Twitter liderará una nueva empresa de IA? Todo indica que sí, pues el mes pasado habría incorporado una empresa bajo el nombre de “X” en Nevada, según unos documentos que presentó ante el estado. Además, en una entrevista con la BBC, afirmó que Twitter está formando equipos informáticos “sofisticados” para “perseguir la IA generativa”.

Elon Musk planea inventar una IA que sea “poco probable que aniquile a los humanos”. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Un nuevo competidor en la carrera de la IA

La delantera, sin duda, la lleva ChatGPT que lanzó temprano una versión de prueba de su chatbot a fines del año pasado. Le siguió Microsoft, con Bing, en enero y recientemente se añadió Google, con Bard y posiblemente pronto con Magi, que será una extensión del buscador tradicional.

Pero la llegada de Musk podría cambiar las reglas del juego, pues el líder está convencido de los riesgos y la irresponsabilidad de sus competidores de no ponerle límites a la rápida escalada del desarrollo de sus software. “Tiene el potencial de destruir civilizaciones”, afirmó sin hesitar.

En la entrevista también mencionó que se debería establecer una “agencia reguladora con la capacidad de recopilar información, solicitar la opinión de la industria y proponer reglas”.