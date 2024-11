La elegante porfía de los diseños de Apple

Hace unas semanas, Apple sorprendió renovando toda su línea de computadores, algo que no ocurre con tanta frecuencia como sí pasa con sus celulares, que cada año deben renovarse, aunque sea para lanzar cambios mínimos.

La compañía se enfocó en tres productos: el iMac, un renovado Mac Mini y por supuesto los MacBooks, todos renovados con su nueva línea de procesadores M4, con soporte para Inteligencia Artificial y en el caso del Mac Mini, incluso con un diseño renovado que lo convierte en uno de los productos más accesibles de toda la familia de Apple.

Pero dicen que el diablo está en los detalles y mucha de la conversación sobre estos equipos, sobre todo en redes sociales y en especial de quienes suelen cuestionar los productos de Apple, se centró en dos “errores de diseño” que la compañía habría realizado con sus productos, errores que pueden parecer sencillos pero que uno pensaría que una empresa tan preocupada de sus productos como Apple, no realizaría.

El Magic Mouse de Apple se carga por abajo

El primero tiene que ver con un accesorio, el Magic Mouse, que se renovó en esta oportunidad para cambiar su puerto de carga a un USB-C, como ya ha venido haciendo la compañía desde hace algunos años tras reemplazar el puerto Lightning. El Magic Mouse, desde su lanzamiento, incluyó una particularidad en su diseño: su puerto de carga está en la parte inferior del mouse, por lo cual es imposible usarlo y cargarlo a la vez.

Muchos pensaron que Apple corregiría este extraño error al migrar al nuevo puerto, pero no, el nuevo ratón tiene su puerto exactamente en el mismo lugar de siempre.

Y el otro protagonista de estas críticas superficiales lo tuvo el Mac Mini, el minicomputador de Apple, el cual la compañía redujo en tamaño a tan solo 20 centímetros cuadrados, pero que para lograrlo tuvo que colocar el botón de encendido y apagado nuevamente en la parte inferior y no en la parte trasera como ha sido costumbre.

El botón de encendido y apagado del nuevo Mini Mac está por abajo

Este tipo de comentarios sobre los detalles no es novedad, ya que Apple es muy conocida por ser una compañía que controla muy bien su experiencia, aunque eso signifique muchas veces tomar decisiones que la mayoría no entiende. Por ejemplo, el iPad demoró 14 años en tener su aplicación de calculadora, la que debutó este año. O la misma utilización de puertos propietarios como el Lightning, el cual debieron cambiar solo porque lo pidió la Unión Europea.

Pero es importante saber diferenciar cuando la compañía comete errores de verdad y cuando en realidad solo son percibidos como errores por los usuarios, pero no por la compañía y por ende, es muy probable que sigan existiendo con el tiempo.

Los errores de Apple

Si hablamos de errores de la compañía, hay dos ejemplos que me vienen a la mente y que son muy claros. El primero ocurrió en el año 2010, cuando fue lanzado el iPhone 4, el primero que cambió su diseño a uno con bordes más planos, lo que trajo una consecuencia inesperada: la antena de los teléfonos podía ser bloqueada simplemente al colocar la palma en el costado, es decir, simplemente al sostenerlo se perdía la señal.

La compañía en un comienzo señaló que los usuarios lo estaban tomando mal, pero finalmente debieron crear un programa de 175 millones de dólares en el cual se entregó un marco de plástico para el teléfono de forma gratuita a los dueños del teléfono y así evitar el problema. Por supuesto, la compañía luego lanzó otros marcos de colores por los cuales cobró, y por algo Apple nunca pierde.

El teclado mariposa de Apple

Otro caso fue el del famoso teclado mariposa, un diseño de teclado que la compañía lanzó el año 2015 para sus computadores portátiles y teclados, el cual permitía hacer sistemas mucho más delgados al reducir el sistema utilizado por las teclas para operar.

Si bien en la teoría, el sistema del teclado mariposa era más efectivo que los sistemas tradicionales utilizados en computadores portátiles, en la práctica y ya desplegados en el mundo real, el problema que tuvo en teclado mariposa es que dependía de una hendidura en el medio la cual solía llenarse de polvo y suciedad, algo muy común sobre todo cuando son equipos que se transportan. Lo que terminó ocurriendo es que los teclados mariposa empezaron a tener errores de digitación, a veces las teclas no respondían y otras veces se repetían, y la gente se enojó.

Apple intentó lo más posible mantener estos teclados porque efectivamente lograban que sus dispositivos fueran más delgados, pero luego de varios intentos por mejorar el diseño y por tener que ofrecer un programa de reparaciones gratuitas, finalmente en noviembre de 2019 se cambió a un nuevo teclado y se reconoció con acciones el fallo del teclado.

El notch del iPhone

Las innovaciones de Apple que no funcionaron tan bien

Entre medio de los errores y los diseños están las innovaciones que no funcionaron o bien, las que se transformaron en otra cosa. El “notch”, por ejemplo, la famosa chasquilla que comenzó a tener el iPhone desde el iPhone X fue una de las decisiones más polémicas pero que también terminó por asumir el resto de la industria. Lo mismo ocurrió cuando dejaron de incluir el cargador para salvar al planeta. Pero esta muesca finalmente fue desechada por el resto de la industria y también por Apple, quien la convirtió en la mucho más popular “isla dinámica” que debutó en el iPhone 14 Pro.

El Touch Bar del MacBook Pro también corrió un destino similar y los computadores que aún lo tienen ya parecen ser parte de una colección, debido a que la idea en la práctica tampoco funcionó muy bien, así que se sacó.

Pero cuando hay errores que Apple no considera que son errores, entonces no hay mucha esperanza en que cambien. El Magic Mouse, por ejemplo, si bien es una decisión de diseño súper cuestionable, tiene un par de explicaciones que son bien interesantes. La primera es obvia: en una compañía donde la estética es importante, lanzar un mouse con una superficie completa de vidrio, que parece del futuro y que claramente es reconocible por cualquiera que lo vea, no puede ensuciarse con un puerto que sobresalga por algún costado.

Pero también hay que considerar algo: el Magic Mouse fue el primer mouse inalámbrico de la compañía, por lo que su gracia es precisamente esa, que se vea sin ningún cable al ser usada. Poner un cargador como el resto de los ratones inalámbricos, que muchas veces permiten usar el dispositivo como un ratón tradicional tan solo conectando el cable, haría que efectivamente dejara de ser inalámbrico, por lo que Apple habría hecho esto para asegurarse de que siempre se vea como lo que es, un mouse “mágico”. Solo así me explico por qué pudiendo haber hecho el cambio con un rediseño obligado, mantuvieron lo de siempre.

Curioso botón del Mini Mac

Y sobre el botón de encendido del Mac Mini, que también está en la parte inferior del computador, la compañía respondió que tuvieron que reubicarlo por un tema de espacio, ya que se trata de un dispositivo mucho más pequeño pero que aún mantuvo sus puertos intactos. Así que se tuvo que sacrificar lo que estadísticamente menos se usa: el botón de encendido. Esto porque muchas veces el computador simplemente se pone en modo de reposo en vez de apagarse por completo y de requerirlo, bueno, pesa unos 700 gramos, por lo que levantarlo no será tanto problema.

La teoría conspirativa dice que Apple deja estos errores poco importantes de manera intencional para que se hable de ellos, pero lo cierto es que en realidad cuando estamos frente a una compañía que privilegia la estética en un lugar tan alto, este tipo de cosas suele pasar y la respuesta, más que una negligencia es simple: es Apple siendo Apple.