Quema de basura y fogatas: la mayoría de los incendios forestales en Chile se debe a quemas descontroladas, según estudio

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

Datos reunidos y analizados por la organización (CR)2 (Center for Climate and Resilience Research) revelaron que la mayor cantidad de los incendios forestales en el país no se generan por causas naturales, sino que más bien por “prácticas voluntarias o involuntarias de seres humanos”.