¿Tienes poca paciencia? Estas son las 10 ciudades con más tráfico del mundo

Las grandes ciudades suelen contar con avenidas y autopistas estratégicas, no obstante, son donde más tráfico se genera en las “horas punta”. Y es que hay personas que han reportado estar más de dos horas envueltas en un “taco” que no avanza y que tiene repercusiones no solo en la economía de la persona por el gasto de combustible, sino que también son terribles para el medio ambiente.

Durante la pandemia, el también conocido como “taco” había disminuido considerablemente, pues las personas salían menos de casa. Sin embargo, ahora que el mundo está volviendo a vivir sin medidas de restricción y confinamiento, la congestión de autos en las calles volvió para quedarse.

Así lo demostró el Global Traffic Scorecard, un informe que elaboró la empresa de análisis INRIX, donde hicieron un ranking en base a cuántas horas de tráfico pierden los conductores al año y cuánto dinero acaban gastando en combustible.

¿Tienes poca paciencia? Estas son las diez ciudades con más tráfico del mundo

1. Londres, Reino Unido

Por segundo año consecutivo, Londres encabezó este reporte como la ciudad con más tráfico en el mundo. Los conductores en la capital inglesa perdieron cerca de 156 horas en una congestión de autos en el 2022.

2. Chicago, Estados Unidos

De cerca al país europeo, Chicago fue catalogada como la segunda ciudad con más tráfico en el mundo, con 155 horas perdidas en el último reporte, muy por sobre el promedio de otras ciudades en el país, como Boston (134), Nueva York (117), Miami (105) y Los Ángeles (95).

3. París, Francia

138 horas perdieron los conductores franceses, adjudicándose el tercer lugar entre las ciudades con más congestión vehicular.

4. Boston, Estados Unidos

A pesar de ser menos que Chicago, en esta ocasión Boston también entró a la lista, con 124 horas perdidas en congestión vehicular. Además, se ve una mejoría respecto al período antes de la pandemia, cuando fue la ciudad más congestionada de Estados Unidos.

5. Nueva York, Estados Unidos

Los ciudadanos de Nueva York perdieron un total de 117 horas en sus autos, atorados en tráficos del año 2022. Además, se indicó que, a raíz de esto, en el centro de la ciudad los autos avanzan mucho más lento que en 2021.

6. Bogotá, Colombia

La primera ciudad latinoamericana en figurar en la lista es Bogotá, catalogada como la sexta peor del mundo, con una pérdida de tiempo de 122 horas.

7. Toronto, Canadá

Toronto perdió 118 horas en tráfico, pero también registró el mayor aumento de horas (59% más) desde el año 2021.

8. Miami, Estados Unidos

105 horas gastaron en tráfico los conductores de Miami, formando parte de las cinco ciudades de Estados Unidos con mayor congestión vehicular.

9. Palermo, Italia

La ciudad cuenta con calles estrechas y un trazado “poco regular”, por lo que, a quienes no les gusta caminar para conocerla, pierden 121 horas.

10. Monterrey, México

Aunque se podría pensar que Ciudad de México es la más congestionada, Monterrey la superó con un aumento de tráfico del 66% y un total de 116 horas perdidas para los conductores.

“Es estupendo ver cómo la vida cívica y comercial vuelve a la normalidad, pero, por desgracia, estamos viendo cómo la congestión se acerca, si no supera, los niveles previos a la pandemia. Debemos gestionar la congestión al tiempo que mejoramos la movilidad y la accesibilidad en las ciudades para evitar que perjudique a la recuperación económica y repercuta en la calidad de viajeros y residentes”, dijo Bob Pichu, analista de transporte y autor del informe.