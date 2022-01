Sebastián Sepúlveda: un montajista chileno en el cine global

Tardes de cine en Buenos Aires. Su ritual de cada domingo consistía en ir al cine junto a su hermano y encerrarse a ver una película de Ettore Scola, los Taviani o algún otro nombre colosal de la cinematografía italiana. “Me quedaba extasiado durante dos días”, dice Sebastián Sepúlveda (Concepción, 1972), “extasiado por lo que todavía seguía sintiendo días después”.

Exiliado por la dictadura militar junto a su familia en 1973, el realizador primero vivió en París, luego en Caracas y Ginebra y su última residencia antes de volver a Chile fue la capital argentina. Allí se flechó perdidamente del cine, ese amor del que no se vuelve jamás. Aunque también cultivó una duda: ser cineasta le parecía un arte que solo desempeñaban o personas muy inteligentes o muy complicadas.

Spencer. Foto: Neon

“Y la verdad es que no. No más que en cualquier otra profesión. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar y tratar de tener una cultura para ser creativo”, señala el montajista de Spencer desde París, la ciudad que lo acogió cuando tenía meses de vida y de la que adoptó las primeras palabras que pronunció. A esa urbe volvió momentáneamente en septiembre del año pasado para desarrollar su último proyecto como cineasta. Sepúlveda es el editor de la nueva adaptación de El amante de Lady Chatterley, la novela de 1929 de D. H. Lawrence, un filme comandado por la directora Laure de Clermont-Tonnerr y respaldado por Sony y Netflix.

Producciones de esa envergadura aparecieron en su mapa después de Jackie (2016), de Pablo Larraín. Su labor en la cinta sobre el luto de Jacqueline Kennedy le reportó elogios y una nominación a los Premios Independent Spirit, y como consecuencia de ese éxito comenzó a trabajar con agentes; actualmente lo representa la misma compañía que conduce las carreras de Joe Walker y Tom Cross, ambos ganadores del Oscar y montajistas de Dune y Sin tiempo para morir, respectivamente.

Por ahora a Sepúlveda no le quita el sueño la posibilidad de sumarse a una superproducción de Hollywood. O no a cualquiera. “Sí me gustaría trabajar en una película de ciencia ficción grande, pero no solamente porque sea una película grande, sino porque me resulte interesante y yo pueda aportar emotiva y narrativamente”, plantea. Su preferencia, en cualquier caso, está “en un cine que puede tener un componente más masivo pero que al mismo tiempo está jugando con otras fronteras, que son más complejas y lindas”.

Natalie Portman en Jackie. Foto: Stephanie Branchu. © 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved

Con quien ha cultivado una colaboración de ese tipo es con Pablo Larraín. Tras trabajar en otras producciones de Fábula (compañía detrás de su primera y hasta única ficción como director, Las niñas Quispe, de 2013), acaba de completar su cuarto filme como montajista con el cineasta: Spencer, el largometraje en que Kristen Stewart encarna a Lady Di en su última Navidad junto a la familia real.

En vez de intentar ser la biografía definitiva sobre la princesa, la cinta se presenta como algo más acotado pero desafiante: “una fábula sobre una tragedia real”, se advierte al comienzo. “Entra en un estado en que no necesitas dar información pura y dura. No es el calco de Carlos pero no necesita que lo sea, porque no es una película en que se intente reproducir la realidad, sino que crear un relato a partir de eso”, sostiene sobre la historia, que “transita de vez en cuando en película de terror, después a algo más ligado al melodrama y luego es un happy ending de los años 90″.

A Sepúlveda le falta el último tramo en la sala de montaje editando El amante de Lady Chatterley, un filme que estará protagonizado por -vueltas de la vida- la británica Emma Corrin, la Lady Di de The Crown. Desde Francia, uno de sus países de adopción, reflexiona sobre cómo sale y entra con facilidad en mundos tan diferentes.

“Ser siempre un afuerino. Nunca perteneces y eso te da una distancia que es dolorosa pero que al mismo tiempo te hace más sensible”, concluye.