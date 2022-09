Vuelta a la Tierra Media: guía básica para El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

*¿Qué historia aborda y en qué se inspira?

El épico viaje de Frodo y Sam hasta Mordor para destruir el anillo único transcurre durante la Tercera Edad de la Tierra Media. La serie de Amazon Prime Video, en rigor una precuela, se ambienta miles de años antes, en un espacio temporal conocido como la Segunda Edad.

J. R. R. Tolkien bosquejó ese periodo en los apéndices, cerca de 150 páginas incorporadas como anexo en la publicación de El retorno del rey (1955), el material al que se aferran los creadores de El señor de los anillos: Los anillos de poder para traer de vuelta a la pantalla el universo del autor.

Tras la derrota de Morgoth y la desaparición de su aprendiz, Sauron (el gran villano de la trilogía original), Galadriel (Morfydd Clark) se niega a creer que son tiempos de paz, discrepando con la opinión de Gil-galad (Benjamin Walker), el Alto Rey de los elfos.

Con la reaparición del mal como hilo conductor, la ficción dibuja diferentes subtramas en la Tierra Media de entonces. Galadriel se cruza con Halbrand (Charlie Vickers), un humano que escapa de su pasado; Elrond (Robert Aramayo) retoma contacto con su viejo amigo, el príncipe Durin IV (Owain Arthur), heredero del reino enano de Khazad-dûm; un elfo silvano (Ismael Cruz Córdova) advierte el peligro junto a su enamorada, la humana Bronwyn (Nazanin Boniadi).

Aunque Tolkien sitúa el origen de los hobbits en la Tercera Edad, sí esbozó algunos trazos sobre sus antepasados. Unos de ellos eran los harfoots (pelosos), seres que se adueñan de una parte de la historia de El señor de los anillos: Los anillos de poder. Liderados por el veterano Sadoc (Lenny Henry), la producción los explora en particular a través de dos curiosas jóvenes, Nori (Markella Kavenagh) y Poppy (Megan Richards), quienes se encuentran con un extraño amnésico (Daniel Weyman).

Otro conflicto central tiene como eje Númenor. Especie de Atlántida del universo del autor británico, y el mayor reino de los hombres, es un territorio gobernado por la reina Míriel (Cynthia Addai-Robinson) que vive un momento de apogeo y se aproxima a una inminente crisis. Es donde viven Elendil (Lloyd Owen) y su hijo, Isildur (Maxim Baldry), el mismo que años después le corta el anillo único a Sauron y se queda con él, y de quien Aragorn es ancestro.

*¿Quiénes son los creadores?

Primero Amazon adquirió los derechos de televisión de El señor de los anillos (por cerca de US$ 250 millones, derrotando a otros interesados, como HBO y Netflix) y luego comenzó la búsqueda de los realizadores que se harían cargo del proyecto. Entrevistaron a decenas de nombres de la industria, hasta que los convenció la propuesta de J. D. Payne y Patrick McKay, una dupla con varios años de experiencia en Hollywood pero escasos créditos como guionistas.

Luego de que se conocieron en 1997, en un club de debate en el colegio, continuaron trabajando como pareja creativa. Estuvieron implicados en títulos como Star Trek: Sin límites (2016) y Jungle Cruise (2021), pero finalmente otros colegas figuraron como escritores de ambos filmes, por lo que El señor de los anillos: Los anillos de poder es por lejos su experiencia más estelar a la fecha. “Nos sentimos como Frodo, partiendo de la Comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cargo: es el comienzo de la aventura de toda una vida”, señalaron cuando la compañía hizo oficial su fichaje, en 2018.

En la ficción estuvieron rodeados de su propia comunidad: Bryan Cogman, coproductor ejecutivo de Game of thrones, y J. A. Bayona, el cineasta detrás de El orfanato (2007), con experiencia en el medio estadounidense en Jurassic World: El reino caído (2018) y la serie Penny Dreadful. El español dirige los dos primeros capítulos, consolidando las bases del resto de la temporada.

*¿Por qué no participó Peter Jackson?

Aunque arrasaron en taquilla y en premios, las cintas que Peter Jackson estrenó entre 2001 y 2003 encontraron en Christopher Tolkien a uno de sus principales detractores. El tercer hijo de J. R. R. Tolkien, responsable de la publicación póstuma de El Silmarillion (1977) y de preservar el legado de su padre, atacó los filmes en 2013, en la previa el debut de la primera parte de El hobbit: “Destriparon el libro convirtiéndolo en una película de acción para jóvenes de 15 a 25 años”.

Jackson junto a Ian Holm.

Esa opinión del hombre que encabezó el Tolkien Estate hasta 2017 puede iluminar los motivos de por qué el cineasta no estuvo involucrado en El señor de los anillos: Los anillos de poder. Aunque falleció en 2020, la venta de los derechos a Amazon Prime Video se ejecutó antes de que se jubilara y la organización juega un rol activo en la serie (no ocurrió de ese modo en ningunas de las trilogías de Jackson, ambas bajo control de Warner Bros.).

En conversación con The Hollywood Reporter, el ganador del Oscar contó que Amazon se aproximó a él para consultarle si le interesaría participar. Tras responder que primero deseaba leer los guiones –y encontrar buena acogida en su contraparte–, no lo volvieron a contactar. “No soy el tipo de persona que desea mala suerte”, indicó, asegurando que de todos modos vería la producción.

Amazon se vio forzado a emitir una declaración pública en que planteó que “al ejecutar los derechos de nuestro show, estábamos obligados a mantener a la serie diferente y separada de los filmes” y expresó “el mayor respeto por los filmes de Peter Jackson y El señor de los anillos”. Fuentes consultadas por el mismo medio especificaron que el Tolkien Estate se habría negado a que el director estuviera implicado en la nueva ficción, aunque eso no ha sido ratificado públicamente.

*¿Por qué es la serie más cara de la historia?

El costo de la octava y última temporada de Game of thrones –seis capítulos– fue de al menos US$ 90 millones, según reveló en su momento Variety. Netflix tampoco escatimó en gastos con el cuarto ciclo de Stranger things, que habría contado con un presupuesto de cerca de US$ 30 millones para cada uno de sus nueve episodios (de acuerdo a lo que informó The Wall Street Journal, lo que totalizaría unos US$ 270 millones por la temporada completa).

Las cifras de El señor de los anillos: Los anillos de poder son incluso más gigantescas: sólo la realización de su primera entrega, compuesta de ocho capítulos, habría ascendido a los US$ 462 millones y si concreta sus cinco ciclos superaría con holgura los US$ 1 mil millones, una locura para un medio habituado a gastar menos que el cine. La apuesta era que visual, técnica y narrativamente el regreso a la Tierra Media no palideciera en comparación con las películas de Peter Jackson.

Una búsqueda que ha encontrado buena acogida en la crítica. “Tan asombrosa que hace que House of the dragon parezca amateur”, elogió The Guardian, comparándola con el recién estrenado spin-off de Game of thrones. “Conserva el corazón saludable que hizo que los filmes se sintieran tan cálidos y acogedoras”, argumentó NME.

*¿Cuántas temporadas serán?

Según el acuerdo al que llegó Amazon al comprar los derechos, El señor de los anillos: Los anillos de poder fue diseñada como una serie de cinco temporadas. Entre los hitos que se presentarán a lo largo de ese arco están el resurgimiento de Sauron, la fundación de Mordor, la caída de Númenor, la forja de los anillos (tres para los elfos, siete para los enanos y nueve para los hombres), y la Última Alianza de Elfos y Hombres, que detuvo temporalmente a Sauron.

Así como han asegurado que conocen “cuál será nuestra toma final del último episodio” de la ficción, los creadores revelaron que comprimirán los miles de años de la Segunda Edad en menos tiempo. “Puede haber algunos fanáticos que quieran que hagamos un documental de la Tierra Media, pero vamos a contar una historia que una todas estas cosas”, expresó Payne a Vanity Fair.

El segundo ciclo se filmará en Gran Bretaña, a diferencia del primero, que se rodó en Nueva Zelanda, tal como las trilogías de El señor de los anillos y El hobbit.

*¿Cuándo se estrena?

Los dos primeros capítulos arriban a Amazon Prime Video este jueves 1 de septiembre a las 21:00 de Chile (18:00 de la Costa Pacífico de Estados Unidos). Luego, dosificando sus entregas, la plataforma agregará un episodio nuevo cada semana.

La hora en que estarán disponibles será diferente debido al ajuste en la estrategia y al cambio de hora que regirá en el país desde el sábado 10 de septiembre. El detalle es el siguiente: el tercero debutará a la medianoche del jueves 8 y los siguientes cinco se lanzarán a las 01:00 de los viernes siguientes (incluido el final, programado para el 14 de octubre).