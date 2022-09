No Te Preocupes Cariño: cómo se gestó un filme explosivo

Los hombres trabajan en lo que se conoce como el “Proyecto Victoria”. Perfectamente vestidos y perfumados, cada mañana se despiden de sus esposas antes de enfilar todos juntos a su empleo, un lugar donde desarrollan labores que por algún motivo no pueden especificar a sus familias. Luego, al final del día, regresan a casa a cenar, repitiendo la rutina tal cual la jornada siguiente.

Por su parte, las mujeres se dedican la mayor parte del tiempo a limpiar, cocinar y cuidar a sus retoños. Suelen reunirse alrededor de la piscina y algunos días de la semana asisten a clases de ballet. Ocasionalmente, se preguntan sobre el trabajo de sus maridos, aunque ninguna indaga más allá ni advierte un peligro.

Alice (Florence Pugh), una joven relativamente nueva en el lugar, está cómoda. Sus vecinas la adoran y con Jack (Harry Styles), su esposo, todo es fuego y una convivencia sin baches. Pero una serie de acontecimientos la hacen preguntarse sobre su existencia en ese espacio. ¿Qué hay más allá del territorio que no deben cruzar? ¿A qué se dedican su pareja y las de sus amigas? ¿Qué esconde Frank (Chris Pine), el fundador del Proyecto Victoria?

En el contexto de Cinemacon, el evento que agrupa a los dueños de cines de Estados Unidos, Olivia Wilde citó tres películas que habrían ejercido como grandes influencias al momento de imaginar la historia de No te preocupes cariño, su segunda cinta como directora: El origen (2010), de Christopher Nolan; Matrix (1999), de las hermanas Wachowski, y The Truman Show (1998), de Peter Weir.

Esta última, la historia de un hombre (Jim Carrey) que sin sospecharlo protagoniza un reality show de éxito mundial, se situó como la principal referencia del filme que llega este jueves a la cartelera chilena. Así lo ve Matthew Libatique, el reputado director de fotografía de la producción. “Es innegable, por el escenario y la concepción de la historia”, señala en conversación con Culto.

Nominado en su rubro en dos oportunidades a los Premios Oscar (El cisne negro, Nace una estrella), el realizador se unió al nuevo largometraje de la cineasta tras colaborar por primera vez en un corto del año 2020 protagonizado por Margaret Qualley y titulado Wake up. Se convenció ante la inquietud de la actriz de Dr. House de traspasar a imágenes el distópico concepto original que en el guion firma Katie Silberman.

“Olivia tiene esa cualidad que me encanta en los directores, en que la página escrita no es donde termina la historia. Tiene que pasar por todas las maquinaciones del diseño de producción, el diseño de vestuario, las actuaciones, la dirección de fotografía y la música. Todas estas cosas, en la edición, realmente se convierten en lo que se supone que deben ser. Ella deja que todas las disciplinas canten. El reto cuando eres director es cómo combinar esas disciplinas para crear lo que deseas. Ella lo hizo con Booksmart (La noche de las nerds, 2019). Y creo que hace eso aquí”.

Libatique asegura que uno de sus mayores retos fue definir con precisión el mundo idílico de la trama, una especie de suburbio típicamente estadounidense de los años 50, pero arraigado a algún punto indeterminado del desierto de California. Ese escenario le sirve a Wilde para construir una película inscrita en el thriller psicológico, con algunos guiños a cintas definidas por su erotismo, una especie de subgénero en retirada en Hollywood.

“Ella también hacía referencia a la idea de un thriller psicológico al estilo de finales de los 80 y 90. El tipo de película de Adrian Lyne, con el sexo y la devoción. También a la época de Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., la imagen de los cigarrillos colgando de la boca y los tragos en la mano. Esa era la especie de ambiente que ella estaba creando, así que me apoyé en esas cosas y esas inspiraciones cuando estábamos fotografiando la película”, especifica.

En vez de tener a un matrimonio más maduro al frente de la historia, la realizadora apostó por imaginar a una pareja más joven y llena de sueños. Para el rol de Alice seleccionó a Florence Pugh, la ascendente actriz de filmes como Midsommar (2019), Mujercitas (2019) y Black Widow (2021), quien se apodera de cada segundo del largometraje. Para el papel de Jack se inclinó por el cantante Harry Styles como sustituto del primer actor elegido, Shia LaBeouf.

“Creo que son magnéticos. Son magnéticos juntos en cada cuadro. Sentí que había un ritmo. Harry es músico, y Florence por derecho propio es música cuando se trata de actuar. Sé que ensayaron con Olivia y la conexión que tienen es innegable. Así que fue un placer verlos”, plantea el director de fotografía.

Ahonda en la actuación de Pugh, una de las figuras jóvenes más solicitadas de Hollywood, cuyos próximos pasos incluyen El prodigio, de Sebastián Lelio; Oppenheimer, de Christopher Nolan, y la secuela de Dune, de Denis Villeneuve.

“Es una actriz notable. Creo que emocionalmente no requiere esfuerzo en los primeros planos ni en los amplios. Su físico es completamente perfecto para el momento y su emoción es perfecta para el momento. Tiene un conjunto de habilidades con las que puede responder. Ella es una verdadera estrella de cine, en términos de que entiende lo que es y sabe cómo funciona la cámara. En primer lugar, la cámara la ama, pero ella sabe dónde está en todo momento”.

Y cierra con una idea: “No es difícil ver a Harry Styles como una persona de la que la mujer está enamorada, y él está enamorado de la mujer. Y esa relación, creo, lo es todo. El núcleo de eso es la dinámica de la película que hace que funcione, que hace que te importe. Y creo que eso es un mérito de ambos”.

¿Un rodaje turbulento?

La polémica ha acechado a No te preocupes cariño desde fines de 2020. Olivia Wilde despidió a Shia LaBeouf (y lo reemplazó por el cantante británico) antes de que las cámaras se encendieran, por razones que han tenido en disputas a ambas partes: la cineasta alega que con su comportamiento hizo sentir incómoda a Pugh y él asegura que no hubo tiempo suficiente para completar los ensayos. La filtración de un video en que ella aparece tratando de convencer al actor para que regrese al set (y trata a la protagonista como “Miss Flo”) no ayudó a la versión de la directora.

El resto de los elementos han alimentado el comidillo: la supuesta tensión entre Wilde y la intérprete, el romance entre la realizadora y Harry Styles mientras filmaban, y una incómoda premiere hace un par de semanas en el marco del Festival de Venecia, que se convirtió en el episodio más comentado del evento a pesar de no obtener grandes críticas ni estar en la competencia oficial.

Días atrás, Matthew Libatique entregó una declaración a la revista Vanity Fair que buscaba apaciguar las aguas: “Fue uno de los sets más armoniosos en los que he estado, y estoy en medio de la tormenta”.

¿Pero en qué se manifestó aquello? El director de fotografía contesta a Culto que se tradujo en “un sentido de creatividad”. “Solo puedes obtener verdadera creatividad de cada departamento si hay armonía. Porque si no hay armonía y hay conflicto… Cuando se toman decisiones, si alguien no cree en esas decisiones, entonces realmente no va a alcanzar su capacidad máxima”.

Ilustra su punto con la presencia constante de Katie Byron, diseñadora de producción de la cinta. “En muchas ocasiones, el diseñador de producción pasa al siguiente set, pero la presencia de Katie Byron estaba allí, quizás porque Olivia invita a esa participación. No hay ningún otro lugar para estar, excepto el set, a menos que tengas algo más que preparar para el rodaje de la semana siguiente. Si has terminado con eso, vuelves. El set es donde sucede todo, la creatividad está ahí. Las ideas se concretan realmente allí”, explica. Y sobre Wilde apunta: “Ella transmite fácilmente lo que busca”.

El currículo de Libatique influye toda clase de producciones y retos (Réquiem por un sueño, El plan perfecto, Iron Man), pero curiosamente el rodaje de No te preocupes cariño compartió una cualidad con una de las películas que filmó posteriormente: The whale, también estrenada en la recién concluida edición de Venecia.

Su nueva colaboración con Darren Aronofsky es la historia de un profesor (Brendan Fraser, en un papel que podría darle el Oscar) de más de 270 kilos que lidia con la pérdida de su pareja, los intentos por reconectar con su hija (Sadie Sink) y los pésimos pronósticos de salud que le entrega la medicina. Sólo transcurre en su hogar, homologándose a la cinta de Olivia Wilde, que explora el encierro de su protagonista.

“Hasta que no haces una película que está recluida en un lugar, realmente no aprecias el efecto de que estás cambiando de lugar, con lo que siempre le estés dando a la audiencia algo nuevo”, afirma el realizador.

“Con No te preocupes cariño hubo diferentes elementos al sugerir esa subjetividad. Lo bueno de la película es que, aunque hay escenas con mucha gente, hay muchas escenas con ella sola. Entonces son de naturaleza subjetiva, porque la casa en la que vive también es un personaje”, expresa.

“En The whale es lo mismo. En cierto sentido, en ambas películas el personaje no está solo, porque el mundo de Alice en No te preocupes cariño y la casa en la que se encuentra Charlie en The whale son una manifestación de sí mismos. Es importante estar en sintonía con lo que eso podría ser”.