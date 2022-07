Harry Styles entre dramas y policías: cómo el ídolo del pop se expande hacia el cine esta temporada

Fue en septiembre de 2021, cuando se confirmó que Harry Styles se incorporaba al elenco de la película Don’t worry darling. Esta marca el regreso a la actuación de la máxima estrella masculina del pop, en un estreno que, se ha confirmado esta jornada, ocurrirá en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia (31 de agosto al 10 de septiembre).

En el thriller, el músico de 28 años tendrá el rol protagónico junto a Florence Pugh, conocida entre otros, por sus roles en producciones del universo de Marvel, como Black Widow y Hawkeye. Como han informado medios internacionales, originalmente, el cantante que ha marcado tendencia por su nuevo álbum Harry’s House y el explosivo sencillo As it was, no era el elegido para el papel. El protagónico iba para Shia LaBeouf, pero finalmente sus problemas de horario lo dejaron fuera, lo que abrió la posibilidad de considerar a Styles.

Harry Styles en el set de Don’t worry darling, película en que figura con el rol protagónico. Se estrenará durante la próxima edición del Festival de Cine de Venecia.

Si bien, el ex One Direction se ha concentrado en afianzar su carrera musical, que hoy lo tiene como uno de los artistas con más reproducciones en las plataformas digitales (As it was superó los 16 millones de reproducciones en Spotify en sus primeras 24 horas), decidió volver sobre la faceta que comenzó en 2017 (el mismo año en que lanzó Sign of the times, su primer sencillo como solista), cuando debutó en la pantalla grande en la piel de un soldado inglés llamado Alex, en Dunkerque, la película de Cristopher Nolan sobre la dramática evacuación de la fuerza expedicionaria británica desde Francia en la Segunda Guerra Mundial.

Esa vez, Styles envió una cinta al casting. Apenas la vio, el director Christopher Nolan lo eligió porque “tiene un rostro anticuado...el tipo de rostro que te hace creer que podría haber estado vivo en ese período. El personaje de Harry no tiene mucho glamour. No es un papel de fanfarronería”, explicó al Daily Mail.

Se trata de un camino que al cantante le abrió nuevas posibilidades. “Me gusta desafiarme a mí mismo y hacer algo diferente y las películas son definitivamente donde me siento más fuera de mi zona de confort -explicó él mismo en entrevista con el portal Dazed-. Vengo de una música en la que no creo que nadie sepa realmente cómo funciona, ¡pero estoy un poco en mi zona de confort!”.

Paso a paso a la pantalla

Desde su debut en Dunkerque, el músico solo apareció en un cameo caracterizado como el superhéroe Starfox en una escena postcréditos de Eternal (2021), una película del universo Marvel, que de alguna forma lo introdujo en el mercado de las cintas de encapotados superpoderosos. “Solo estoy justo al final, pero, ¿quién no creció queriendo ser un superhéroe? Fue una gran experiencia y estoy muy agradecido de haber podido trabajar con Chloe (Zhao)”, dijo en la mentada entrevista con Dazed.

Pero en Don’t worry darling, dirigida por Olivia Wilde, el cantante entra de lleno a un rol serio. En la cinta interpreta a Jack, quien junto a su esposa Alice (Florence Pugh) se ve involucrado en una trama de secretos y conspiraciones que pondrán tensión a la vida de lujos y comodidades que llevan en la apacible localidad de Victoria.

Como informó el portal especializado Variety, el filme se estrenará en el marco del Festival de Venecia. Una buena ventana para el segundo trabajo de Wilde, quien además es la pareja del cantante. En abril pasado, durante la presentación oficial del primer trailer de la película, la cineasta se explayó sobre el trabajo de los protagonistas, donde destacó a Florence Pugh. “Es algo que tienes que ver para creer. Estás presenciando el nacimiento de una estrella de cine con todas las de la ley”. Sobre su afamado novio, bromeó con que es “un actor prometedor sin otra carrera que yo sepa”.

Para Styles, la experiencia de actuar se trata sobre todo de sumar rodaje. “En las películas, cuando aparezco, soy el chico nuevo. No he sido [actor] durante mucho tiempo y eso es genial, siento que he aprendido mucho y la vida se trata de aprender”, le dijo a Dazed.

El thriller de Wilde (que según ella toma referencias de Matrix y The Truman Show) no es la única película que tendrá a Harry Styles en el elenco. Esta temporada también está confirmado en My Policeman, un filme dirigido por el británico Michael Grandage, en que compartirá roles con David Dawson y Emma Corrin, como parte de un particular triángulo amoroso.

En la cinta, rodada entre mayo y junio de 2021, Styles interpreta a un policía, Tom Burgess. Este es homosexual y debe enfrenar el hecho de que su orientación es ilegal en la Inglaterra de mediados de los cincuentas, donde se ambienta la trama. Por ello, comienza a salir con una maestra de escuela (Corrin), quien a su vez, tiene una historia de amor con el curador de un museo (Dawson); allí se sucederán los enredos. El debut en sala de My Policeman se espera el 21 de octubre y desde el 4 de noviembre, estará disponible en la plataforma Prime Video.

Pero el nombre de Styles bien pudo figurar en la película del momento y así marcar un 2022 épico en la pantalla. Fue uno de los candidatos a interpretar a Elvis Presley en la biopic que, como informó Culto, en su primer fin de semana en las salas chilenas llevó 28 mil espectadores. De alguna forma, se trataba de un cruce entre cine y música tal como lo hizo el mismo Rey del rock en su etapa en Hollywood.

Sin embargo, el director Baz Luhrmann finalmente optó por el californiano Austin Butler. En declaraciones al podcast de radio australiano Fitzy & Wippa, explicó su decisión. “Harry es un actor realmente talentoso. Trabajaría en algo con él [pero] el verdadero problema con Harry es que él es Harry Styles”, señaló. “Él ya es un ícono. Harry y yo llegamos a un lugar, genuinamente quiero decir, él estaba desesperado por ponerse el traje y explorar. Es un gran espíritu y no tengo más que cosas buenas que decir sobre Harry Styles”.