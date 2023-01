Palos a Ricardo Lagos, marihuana y el Apruebo: la pifiada rutina de Nathalie Nicloux en Olmué

En el papel, el de Nathalie Nicloux apuntaba como un regreso con todas para triunfar; un escenario habitualmente familiar como el del Festival del Huaso de Olmué y el recuerdo de su paso por El Club de la Comedia, la hacían un rostro conocido para el público que llegó hasta El Patagual.

Sin embargo, en apenas 27 minutos, la comediante presentó una rutina que no logró convencer al respetable, el que incluso la despidió entre sonoras pifias con un final abrupto. Un escenario prácticamente inédito, en un evento caracterizado por su tono más cercano y chileno, lejos de la estridencia del Festival de Viña.

En un comienzo, la artista hizo notar los problemas de iluminación. Salvó la situación con aplomo lo que le dio una buena entrada con el público. Más cuando comenzó con las referencias a la pandemia, con temas cotidianos como los permisos temporales. “Esos permisos de mierda que una estaba así, con al pierna bien larga y con la mano lista en el enter pidiendo el permiso, salías y la gente te preguntaba ¿pa donde va? no sé, hueona, no sé, era un planeta entero con el síndrome de la Olguita Marina”.

No faltaron las referencias políticas; desde “no más presos por plantar” a la hora de referirse a la marihuana, hasta el proceso constituyente. “Hay gente que le gusta el verano, hay gente que le gusta el invierno, hay gente que votó Apruebo”, momento en que levantó su brazo derecho al aire. Ahí sonaron algunos aplausos. “Yo sigo siendo del Apruebo, pase la hueá que pase, esto es como el fútbol, no es un pasión, es un sentimiento”.

También hubo referencias a expresidentes. Hablando de la película Terminator, señaló: “Yo ya no le tengo miedo a los zombies, po hueona, no lo tengo miedo y ustedes tampoco debieran tenerle miedo porque vivimos con Zombies ¿qué me dicen de Ricardo Lagos? yo no lo veía desde la concesión de las carreteras y ¡pop! aparece de nuevo. Don Ricardo vendría a ser un zombie tipo pendón, él es como así como está colgado mi tío”.

“Pasaban todos los días cosas, prendías la tele un día...y Kast candidato heuona, te levantabas otro día y chucha, Boric presidente hueón...sí, yo trabajé por él. Te levantabas otro día, incontinencia urinaria, me empecé a mear, hueona”

Pero hacia el final, comenzaron a sonar las pifias, dando cuenta de que la rutina no enganchó con el público. “Me he dado cuenta que he sido terrible fome en la vida”, dijo a modo de remate antes de cerrar de manera abrupta la presentación que marcó un punto bajo en una noche que tuvo a una rutilante Mon Laferte junto a la orquesta Mujeres del Viento Florido, de Oaxaca, en el arranque.