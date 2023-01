De The Beatles a Beyoncé: cuando los Grammy despreciaron a obras maestras

Es el evento más importante de la música y la noche más esperada por sus fanáticos. Desde 1959, los Grammy celebran lo mejor de la escena musical en el último año y transforman su escenario en un lugar de encuentro entre los artistas más reconocidos de la industria.

A lo largo de sus entregas se han vivido momentos históricos, como en 1982 cuando Yoko Ono y su hijo, Sean, subieron a recibir el premio a Álbum del Año del recién fallecido, John Lennon; o en 1984, cuando Michael Jackson rompió el récord por llevarse ocho premios en una noche; o también en 2021, cuando Beyoncé se convirtió en la mujer con más premios de la historia. Pero, no toda la historia de los Grammy es esplendorosa o recordada por sus buenos momentos.

En Culto hacemos un listado con los artistas y álbumes ignorados por la Academia que se han quedado sin el premio principal -Álbum del Año-, a pesar de haber sido éxitos comerciales y reconocidos ampliamente por la crítica como obras consulares de su época.

*Abbey Road, The Beatles - 1969

La cuarta y última nominación al Álbum del Año de la banda fue con Abbey Road en 1970. En los Grammy de ese año, el galardón al mejor álbum se llevó Blood, Sweat & Tears con su proyecto musical homónimo.

Dentro de la historia de la música, el triunfo de ese año en la categoría principal es de los más sorpresivos. Abbey Road es reconocido por su calidad con canciones como Something, Here comes the sun y Come together. También por su icónica portada: los Fab Four cruzando el paso de cebra más famoso de Londres.

En 2020 la revista Rolling Stone lo puso en el puesto número 5 dentro de la lista “Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos”. En 2020 la revista Consequence of Sound lo calificó como el mejor proyecto de la banda, “todo en Abbey Road se siente destinado. La portada del álbum es icónica, las canciones están muy adelantadas a su tiempo y su cohesión tiene una finalidad. Todas estas cualidades cierran colectivamente el libro sobre la banda más prolífica e importante en la historia de la música pop”.

The Beatles durante su carrera fueron nominados 23 veces a los Grammy, con sólo siete triunfos. La única vez que obtuvieron el premio el Álbum del año fue en 1968 con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

*Purple Rain, Prince - 1984

Durante su carrera Prince fue nominado dos veces en la categoría Álbum del Año. Su primera nominación en dicha categoría fue con Purple Rain en 1985, pero finalmente el triunfó quedó en manos de Lionel Richie con Can’t Slow Down. A pesar de que el álbum de Richie tiene canciones como Hello y All night long (All night), el álbum de Prince marcó un precedente en su sonido musical innovador y experimental. Ha sido catalogado como uno de los álbumes más importantes de la década de los 1980 por medios como Pitchfork, Slant Magazine y Billboard.

Purple Rain fue el peak comercial de Prince y se sitúa en la lista de los álbumes más vendido de todos los tiempos con más de 15 millones de copias. En 2020 Rolling Stone lo clasificó en el puesto número 8 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos .

Su historia con los Grammy acumula 38 nominaciones y 7 triunfos. En 1988 fue nominado nuevamente al Mejor álbum del año con Sign o’ the Times y no consiguió el triunfo.

Odelay (Beck), Melancholy & the Infinite Sadness (The Smashing Pumpkins), The Score (The Fugees) - Premios Grammy 1997

Tres álbumes que fueron nominados al Álbum del Año, con una mejor crítica que el ganador, Falling into you de Céline Dion, se fueron con las manos vacías. Odelay de Beck ha sido catalogado como uno de los títulos más importantes en la década de los noventa. Fue escogido el mejor álbum del año en ese entonces por Rolling Stone, The Village Voice, Pazz & Jop y NME. En la lista de los 100 mejores álbumes de los noventa de Rolling Stone, ocupa el puesto número 9.

Melancholy & the infinite sadness de The Smashing Pumpkins fue escogido por Time como el mejor álbum del año en 1995 y ha sido catalogado como uno de los mejores proyectos musicales de la banda. The Score del grupo The Fugees también ocupó la lista de los mejores álbumes de los noventa: en Rolling Stone escaló al puesto 44 y se convirtió en un éxito internacional en ventas con más de 22 millones de copias vendidas. Es el registro de hip hop más vendido de la historia con canciones como Killing me softly y Ready or not.

El álbum ganador del Grammy, Falling into you, tuvo críticas mixtas tras su lanzamiento, por parte de Los Angeles Times, The New York Times y Rolling Stone, incluso esta última revista le puso 1.5 estrellas de 5. Se dijo que era un trabajo demasiado predecible. Sin embargo, el álbum de Dion es un éxito comercial y ha vendido más de 32 millones de copias en el mundo.

*Kid A, Radiohead - 2000

La banda británica de rock alternativo es una de las favoritas de la crítica. Su trabajo y álbumes musicales figuran dentro de lo más reconocido en distintas listas y sondeos. Su álbum lanzado en 2000, Kid A, fue nombrado mejor álbum de la década por Rolling Stone, Pitchfork y The Times. A pesar de que logró el Grammy por Mejor Álbum Alternativo, no logró quedarse con Álbum del Año.

El triunfo quedó en Two against nature de la banda de rock que irrumpió en los 70, Steely Dan. Sin duda, una sorpresa. Competía un álbum que, si bien fue recibido positivamente por la crítica, no tuvo el mismo impacto que el proyecto de Radiohead.

Kid A fue nombrado el 2000 como uno de lo mejores álbumes por Los Angeles Times, Spin, Melody Maker, Mojo, NME, Pitchfork, Q, Times, Uncut y Wire. Los Grammy han reconocido a la banda solo dentro de su género. Han ganado tres veces Mejor Álbum de Música Alternativa, por OK Computer, Kid A e In Rainbows, pero no han obtenido nunca un premio en las categorías principales.

To Pimp a Butterfly (2015) , DAMN. (2017) - Kendrick Lamar

Uno de los artistas que aún no logra el premio al Álbum del Año es Kendrick Lamar. En sus últimos cuatro proyectos se ha anotado con una nominación, y este año podría ser su primera vez en conseguirlo con Mr. Morale & the Big Steppers.

En 2016 lanzó To pimp a butterfly, considerado como uno de los mejores álbumes de la década y en el puesto número 19 de los 500 mejores álbumes de Rolling Stone. El proyecto de Lamar fue criticado universalmente por sus letras y su forma de hacer rap “consciente”. En ese entonces, Will Butler del sitio Giwise escribía: “el disco será reverenciado no solo en la parte superior de una lista al final del año, sino en el subconsciente de los fanáticos de la música en las próximas décadas”.

El 2016 ocupó 101 veces el top 10 de listas publicadas por críticos, revistas, páginas web y sitios de música como uno de mejores álbumes del año. Sin embargo, los Grammy no le dieron ninguno de los premios de las principales categorías y el Álbum del Año quedó en manos de 1989 de Taylor Swift. A pesar de que el pop de Swift fue bien recibido y es uno de los mejores en la discografía de la artista, no tuvo una recepción cercana a lo que fue el álbum de Kendrick.

Los Grammy del 2018 fueron una historia similar para Kendrick, esta vez con DAMN. El álbum que incluso recibió un Premio Pulitzer de Música, solo se quedó con los premios en las categorías de rap. En las listas de Pitchfork, Rolling Stone y The Village Voice, DAMN. se situó en la cima. En Metacritic, sitio que acumula reseñas de medios profesionales, el álbum tiene un promedio de 95, basado en 39 reseñas.

Finalmente quien se quedó con el Álbum del Año, fue Bruno Mars con 24K Magic. El artista se coronó con siete premios esa noche, incluidos todo los de las categorías principales.

Lemonade, Beyoncé - 2016

Otra de las artistas que aún tiene pendiente su premio al Álbum del Año es Beyoncé. A pesar de que es la mujer con más premios Grammy, la artista buscará este año quedarse con el premio principal con RENAISSANCE.

En 2016 Beyoncé lanzó Lemonade, uno de los álbumes más aclamados universalmente. Fue el número 1 en 37 publicaciones ese año y tiene un promedio de 92 en Metacritic. Fue nominada a nueve premios Grammy, sin embargo, no logró el triunfo en ninguna de las categorías principales. El proyecto de Beyoncé ha sido destacado tanto por su impacto en la música como en direcciones audiovisuales (Lovecraft Country, La bella y la bestia); teatro (Six); literatura (Hole); moda (Salvador Camarena); y estudios académicos, entre otros.

El premio al Álbum del Año en ese entonces, quedó en las manos de 25 de Adele. Un álbum también recibido positivamente por la crítica y ventas comerciales, siendo el más vendido de 2015. Cuando Adele subió al escenario a recibir su premio lo rompió por la mitad y se lo dio a Beyoncé. “No puedo aceptar este premio. Lemonade fue monumental. Ha sido tan monumental, tan bien pensado y con un alma tan hermosa… que nosotros sí lo apreciamos. Todos los artistas te adoramos. Eres nuestra luz”, le dijo.

*Artistas que tienen cero Grammy:

Nick Cave, Portishead, Pixies, Morrissey, Arctic Monkeys, Guns N’ Roses, Florence + the Machine, PJ Harvey y Björk.

Los Grammy, en sus dos últimos años han tenido una baja en su audiencia significativa: en 2020 la audiencia registrada fue de casi 19 millones, el 2021 no superó los nueve millones, y en su última edición, tuvo un repunte, pero sin superar los 10 millones. Este domingo se hará la entrega de premios 2023. Para revisar las primeras presentaciones confirmadas haz click aquí.