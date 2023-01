“Un papel a la medida de Jason Segel”: las claves de Shrinking, la nueva serie de los cerebros de Ted Lasso

Apenas se confirmó su fecha de estreno, Shrinking se adueñó de un lugar entre los títulos más esperados del streaming de 2023. ¿Razones? Jason Segel vuelve a protagonizar una comedia televisiva tras el término de How I met your mother (2005-2014), Harrison Ford tiene una atípica oportunidad para incursionar en las risas y el guionista Bill Lawrence aterriza con otra serie en la plataforma Apple TV+ tras cocrear la exitosa Ted Lasso.

Estrenada con sus dos primeros capítulos el viernes pasado (y titulada en español Terapia sin filtro), la ficción gira en torno a Jimmy (Segel), un terapeuta en duelo tras la muerte de su esposa. En un momento en que la relación con su hija adolescente (Lukita Maxwell) y sus otros vínculos personales están gravemente deteriorados, decide empezar a aplicar un estilo frontal y poco ortodoxo con sus pacientes con el fin de mejorar rápidamente sus vidas, causando situaciones embarazosas y caóticas.

La producción nació de las conversaciones de Lawrence con Brett Goldstein, quien además de encarnar a Roy Kent en Ted Lasso, es uno de los guionistas de la serie protagonizada por Jason Sudeikis. En un inicio uno pensaba en la historia de un médico atravesando un duelo y el otro imaginaba un concepto similar pero incluso más oscuro. Con la adición de Segel al proceso creativo, se terminó de configurar el tono de la historia de Jimmy y la curiosa fauna de personajes que lo acompaña.

¿Pero comparte rasgos con Ted Lasso? Sí y no, a tenor de las primeras críticas. “En cierta forma, la serie tiene mucho en común con Ted Lasso, en el sentido de que tiene éxito no debido a su premisa, que suena completamente ordinaria y familiar, sino a pesar de ella. Shrinking no es una gran idea, pero con un gran corazón y risas genuinas, también logra su objetivo”, argumentó CNN.

Entertainment Weekly, en cambio, señaló que “aunque hay algunas similitudes con Ted Lasso –un protagonista efusivo y poco ortodoxo, comedia centrada en la compasión y conmovedores momentos de melancolía–, Shrinking se establece como una entidad distinta”. Eso sí, apuntó que “al igual que Ted Lasso, Shrinking a veces aumenta el drama innecesariamente en un intento por forzar un clímax emocional”.

En ambos casos la tarea principal descansa sobre los hombros del actor principal. En la piel de Jimmy, Jason Segel debe encarnar el dolor, la torpeza y el encanto, muchas veces con esos atributos mezclándose dentro de la misma escena. El resultado de su trabajo ha resultado mayoritariamente convincente.

“Segel halla la manera de ser agradable incluso cuando constantemente toma decisiones tontas, y tiene una buena socia en (Lukita) Maxwell, en el sentido de que la química entre padre e hija es esencial para considerar creíbles los arcos emocionales de la primera temporada”, apuntó The Playlist.

Variety lo llamó “un artista sincero cuya paleta emocional es grande, audaz y fácil de leer”, pero indicó que “Segel no puede lograr que las confesiones de Jimmy se sientan especiales o merecidas”.

Según opinó Rolling Stone, el protagónico de la ficción “es un papel hecho a la medida de Segel, quien siempre ha sido excelente para convertir la ira y la melancolía en forraje cómico”. Sin embargo, afirmó que “el mayor activo de la serie resulta ser Harrison Ford”.

“La facilidad de Ford para hacer bromas no debería sorprender a nadie que haya visto cinco minutos de él como Han Solo o Indiana Jones. Pero muy rara vez ha aparecido en un proyecto puramente cómico como este”, sostuvo, agregando que “parte del humor en torno a Paul proviene del estatus icónico del hombre que lo interpreta”.

En el balance general, la recepción a la comedia ha sido favorable pero no eufórica. “Su dosis equilibrada de humor sarcástico y contagioso (arraigado en el dolor y la angustia) es el tipo de risa recetada que necesitamos para sanar nuestras almas después de un día largo y duro”, propuso Paste.

“Es tentador seguir hablando de Harrison Ford, porque aparte de Paul, las noticias sobre Shrinking no son tan buenas”, dijo The New York Times. “El ciclo de gritos, llantos y disculpas es tan constante que incluso dentro de los episodios pierdes la noción de lo que la gente está gritando y por lo que se están disculpando”, añadió.

Apple TV+ lanzará un nuevo episodio cada viernes, hasta la emisión del décimo y último, el 24 de marzo.