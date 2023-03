Sordera, amenazas de muerte y el deceso de un líder: cómo AC/DC se levantó de su peor crisis para volver a los shows

Siete años debieron pasar desde la última vez que AC/DC se presentó en vivo. Una rareza para una banda que hace de sus intensos y eléctricos shows, una buena parte de su leyenda. Aquella vez fue el 20 de septiembre de 2016 en el Wells Fargo Center, de Philadelphia, como parte de la gira promocional del álbum Rock or bust, el último que tuvo al fundador Malcolm Young entre sus filas antes de su muerte ocurrida un año después.

Todo sucedió en medio de un período turbulento para el legendario grupo, clave en la historia del hard rock. En 2015, el baterista histórico, Phil Rudd, fue sentenciado a cumplir arresto domiciliario debido a las amenazas de muerte a un exempleado, sumado a la posesión de metanfetamina y marihuana, por lo que fue reemplazado por Chris Slade en la gira de Rock or bust.

Malcolm Young

Antes, en abril de 2016, el legendario cantante Brian Johnson (quien a su vez entró al grupo tras la muerte de Bon Scott en 1980) debió dejar las ruidosas presentaciones con la banda debido a la posibilidad cierta de quedarse sordo por un daño en el oído. Su reemplazo en los shows fue Axl Rose, el intenso hombre de Guns ‘N’ Roses, cuya labor generó consenso entre fans y el resto de la banda.

“En ese momento fue horrible -contó Johnson a la revista especializada Ultimate Classic Rock-. Realmente sentí que estaba defraudando a la banda en el escenario. Como no podía escuchar el tono de las guitarras, no podía captar mi tono o clave. Te sientes impotente. Y por supuesto, la banda está siendo defraudada, los fans están siendo defraudados... Simplemente no es justo. Nunca quise ser un peso muerto”.

La sucesión de bajas golpeó duro. Una vez acabada esa gira, el histórico bajista Cliff Williams (en la formación desde 1977) anunció su retiro, ya que consideraba que el grupo no era lo mismo sin Brian, Phil y Malcolm (quien fue sustituido por su sobrino, Stevie). Así, de sopetón, AC/DC se volvía una bestia sin dientes. Un púgil sin pegada. Quedaba rebajado a uno de esos grupos que salen de gira con apenas uno o dos miembros originales, que tocan sus viejos éxitos como si fuesen un tributo tocando para fans canosos, barrigones y achispados. Unas viejas glorias.

Brian Johnson

El cantante, ya de vuelta en el grupo desde 2020, reconoció que ese tiempo fuera de los escenarios con sus compañeros le fue difícil de llevar. “Me dijeron que hizo un gran trabajo, pero no pude verlo, especialmente cuando lo has estado haciendo durante 35 años. Es como encontrar a un extraño en tu casa, sentado en tu sillón favorito”, dijo a Ultimate Classic Rock.

Pero la banda está de regreso. Solo esta jornada se confirmó que AC/DC será parte del Festival Power Trip Festival se llevará a cabo este octubre en Indo, California, el mismo sitio donde se realiza el Festival Coachella. Este show marca la primera presentación del grupo con Johnson de vuelta en la voz, además de contar con el primer show de Ozzy Osbourne desde que se retiró de las giras a principios de este año.

La pandilla se reúne

Para llegar hasta ahí, AC/DC debió levantarse. Quizás por última vez. Ha sido difícil de admitir, pero la muerte de Malcolm Young, líder y uno de los puntales de la banda como compositor de buena parte del material discográfico del grupo, lo remeció todo. Antes de expirar, víctima de la demencia senil, el guitarrista rítmico le insistió a su hermano Angus que la banda debía seguir adelante, pese a todo. Pese a los líos legales de Rudd, pese a la baja de Brian, pese a las dudas de Williams.

“Sí, siempre empujaba -admitió Angus en charla con Classic Rock-. Así era él. Siempre fue práctico y de carácter muy fuerte. Siempre decía: ‘Sigues adelante’. Incluso en tiempos en que éramos jóvenes. Cuando tocábamos en esos primeros shows, algunas de las audiencias en esos lugares eran realmente rudas y ruidosas. Diría: ‘¿Voy a seguir allí con mi mierda de la escuela?’ [risas]. Y él siempre era el que decía: ‘Oye, estoy justo detrás de ti, estoy aquí’”.

AC/DC

Para su regreso, el grupo debió atender uno por uno cada asunto. La pausa larga de la pandemia, le dio un respiro de las giras a Cliff Williams. “No sé qué quiere hacer en el futuro. Creo que lo de las giras es más difícil para él”, detalló Angus en la misma entrevista. Sobre Phil Rudd, detalló que el músico logró superar sus líos legales y reconcentrarse en la música. “Tuvo un momento difícil por el que ha pasado. Pero tuvo ayuda, ayuda profesional, y realmente se recuperó. Malcolm siempre quiso que Phil estuviera a bordo. Y cuando lo pensé, Phil era el baterista de AC/DC con el que siempre me he sentido cómodo a lo largo de los años”.

Por su lado, Brian Johnson debió someterse a un tratamiento del que apenas ha soltado detalles. “Lo que puedo decirte es que trabajé durante tres años con su adorable anciano y afortunadamente funcionó, creo [risas] -dijo en la misma charla-. Se tomó un tiempo. Pero fue simplemente mágico. Podría haber sido humo y espejos, pero no lo fue, fue el verdadero negocio. Así que seguiremos adelante con él. Todavía estoy trabajando con él. Y tengo los dedos cruzados”.

Así, el reencuentro ocurrió en el estudio. La vieja pandilla, Angus, Brian, Phil y Cliff se reunió para grabar el álbum Power up (2020), el que a su vez, sirvió como una suerte de tributo a Malcolm, tal como lo fue Back in Black (1980), para Bon Scott, justo a 30 años de su muerte. “Después de todos esos años de cómo tenía que ser y cómo tenía que tocar, trabajando con Mal todo ese tiempo, tengo esta cosa incorporada. Algo de eso también proviene de mi otro hermano, George, quien también falleció no hace mucho. Él también fue una gran parte de mi vida”.

Pero la banda vuelve a la carretera con su acostumbrada intensidad, sus shows generosos en canciones y los solos de Angus, que hoy parecen una rareza en los tiempos de secuencias, autotunes y coreografías. Cuando se le preguntó si mientras estuviera él, habrá AC/DC, solo respondió: “Bueno, como digo, no tengo una bola de cristal. Pero como solía decir Malcolm: ‘Eres como el Titanic: cuando el barco se hunde, la banda se hunde con él’”.