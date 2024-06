Guía con las claves de Star Wars: The Acolyte, la serie ambientada 100 años antes de las precuelas

*Temporalidad

La saga Skywalker ha monopolizado hasta ahora los esfuerzos de Lucasfilm en cine y televisión. Aunque se trabajaron otras ideas de un perfil similar (incluida una presentada por los creadores de Game of thrones), Star Wars: The acolyte es el primer proyecto de la saga ambientado antes de las precuelas. No existen Anakin, Obi-Wan ni ninguno de los personajes que guiaron la historia a partir de Star War: La amenaza fantasma (1999).

La propuesta de la guionista y directora Leslye Headland fue viajar 100 años antes del Episodio I. La ficción se desarrolla durante la Alta República, una época donde prevalece la paz en la galaxia y los Jedi están en su apogeo. Aunque las palabras Sith y Lado Oscuro no aparecen (al menos en los primeros cuatro episodios, a los que tuvo acceso Culto), hay una siniestra amenaza por revelarse.

Foto: Christian Black / Lucasfilm Ltd.

*El conflicto

En la previa a su lanzamiento, la serie se presentó como una historia que arranca con el reencuentro de un Maestro Jedi y una antigua Padawan a propósito de una seguidilla de crímenes en medio del resurgir del lado oscuro.

Tras los primeros dos capítulos (ya disponibles en Disney+), la verdad es que el asunto es algo más complejo. La protagonista es Osha (Amandla Stenberg), una joven que abandonó la Orden Jedi hace seis años. Hoy tiene una vida y un trabajo mundano –es reparadora de naves para clientes adinerados–, pero los Jedi la toman detenida porque sus características físicas coinciden con las de la supuesta autora de un asesinato.

Sol (Lee Jung-jae), un experimentado Maestro Jedi, es uno de los pocos que está de su lado y duda que ella sea la verdadera autora del homicidio. Su perspectiva es tomada con pinzas por algunos miembros de la Orden, porque está conectado al pasado de Osha: fue quien la entrenó en la Fuerza y quien la rescató de su planeta cuando tenía ocho años y un incendió causó la desaparición de su familia, incluida su hermana gemela, Mae. Como muestra el segundo episodio, él está en lo correcto y es Mae –quien de alguna manera sobrevivió a esa tragedia– quien está en una misión para acabar con la vida de varios prominentes Jedi.

Foto: Christian Black / Lucasfilm Ltd.

*Otra cara de los Jedi

Uno de los sellos de Star Wars: The acolyte es que pone en cuestión a los Jedi como seres impolutos y bien intencionados. Leslye Headland, interesada en indagar en la grieta que originó los dramáticos acontecimientos de las precuelas, aporta matices a su retrato en una época de plenitud para quienes controlan la Fuerza y empuñan el sable de luz.

La crítica se origina principalmente a raíz de que en el corazón de la historia está una joven que se apartó de la Orden Jedi y otra que está obsesionada con la idea de asesinarlos y prueba que son más vulnerables de lo que están dispuestos a aceptar. El tercer episodio, que llegará el próximo martes 11 a la plataforma, agrega nuevos apuntes al respecto.

*El elenco

Conocida por protagonizar la película The hate U give (2018) y por un rol secundario en Los juegos del hambre (2012), Amandla Stenberg tiene la tarea de interpretar a Osha y Mae, las hermanas gemelas al centro de la trama.

Lee Jung-jae, una celebridad en Corea del Sur antes de protagonizar el fenómeno de Netflix El juego del calamar, encarna a Sol. Dafne Keen (Logan) se pone en la piel de su actual Padawan, Jecki; Charlie Barnett (Muñeca rusa) interpreta a uno de los Jedi que encabeza la búsqueda de la asesina; Rebecca Henderson (Inventando a Anna) le da vida a Vernestra, una experimentada Jedi que difiere de la opinión de Sol.

Además, Carrie-Anne Moss es una Jedi llamada Indara, Manny Jacinto es un ladrón que se alía con Mae, y Joonas Suotamo es Kelnacca, un Wookiee que es también un Jedi.

Foto: ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

*La mente detrás

A diferencia de los responsables de las otras series de Star Wars (Dave Filoni, Jon Favreau, Tony Gilroy), Leslye Headland no había trabajado en la franquicia previamente. Su mejor carta de presentación es haber cocreado Muñeca rusa, la alabada serie de Netflix protagonizada por Natasha Lyonne. Fanática de la saga, ha contado que introdujo su idea como una mezcla de Frozen (2013) con Kill Bill, una presentación que convenció a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

*Los siguientes capítulos

Disney+ lanzó los dos primeros episodios y estrenará un nuevo cada martes. El octavo y último llegará el 16 de julio.