Ahora sí, retorna el Rey: Colo Colo incluye a Arturo Vidal en la lista para enfrentar a Everton

El retorno del Rey está a punto de convertirse en una realidad. Arturo Vidal puede volver a vestir la camiseta de Colo Colo en el duelo de este sábado, frente a Everton. El Rey fue incluido en la lista de jugadores que se desplazarán a la región de Valparaíso para disputar el encuentro frente al equipo de la Ciudad Jardín, en el marco de la Copa Viña del Mar, un triangular que completa Independiente del Valle.

La determinación la adoptó el cuerpo técnico de Jorge Almirón después de observar la condición física en que se incorporó el mediocampista, cuya llegada fue anunciada el martes por el Cacique. Al día siguiente, ya estaba a disposición del staff del equipo popular. Por la mañana, realizó preparación individual en el estadio Monumental y por la tarde se integró en plenitud a los trabajos del equipo albo. En sus primeros aprontes, ya ha dado muestra de su calidad.

“Está para jugar”

El ex volante del Barcelona no juega un partido formal desde septiembre, cuando sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla derecha en el duelo frente a Colombia, por las Eliminatorias. Después de someterse a una cirugía para reparar la estructura y de realizar la respectiva recuperación, se abocó a desarrollar un intenso acondicionamiento físico, a cargo de su preparador personal, Juan Ramírez.

Arturo Vidal, entrenando en el Monumental.

El profesional, de hecho, certificó, antes de que Vidal rubricara el contrato con los albos, que sus niveles se acercaban a lo óptimo. “Arturo Vidal está para jugar; está mejor que cuando llegó al Barcelona”, manifestó a El Deportivo. Horas después, el volante se sometió a una exhaustiva revisión médica, el requisito que había establecido Blanco y Negro para acceder a la millonaria inversión que implica su fichaje. “Si Colo Colo lo firma este fin de semana, Arturo va a querer estar 10 minutos el martes, por lo menos. No sé si lo hará. Pero desde lo físico está con alto consumo de oxígeno evaluado, en fuerza se ha trabajado en equiparidad, también la fuerza lateral. Lleva bastante tiempo haciendo este trabajo físico pensando en que iba a llegar este momento. Yo no sabía que podía ser Colo Colo”, dijo el profesional, en relación al choque frente al Liverpool, el último que disputó en el marco de la pretemporada en Uruguay. Por la demora en la definición contractual, finalmente, Vidal no participó de esa preparación ni del mencionado encuentro.

Media hora

En Macul, de todas formas, llevarán la reinserción con cuidado. Asumen que la reincorporación de Vidal a la competencia debe ser paulatina. El Rey ya jugó en un entrenamiento de la selección Sub 23 frente a un equipo del Sifup y ha participado en ejercicios futbolísticos con la escuadra alba. En Viña, de hecho, está contemplado que juegue por no más de media hora. La sola posibilidad ha incrementado considerablemente la demanda de entradas, que se venden a través del sistema Puntoticket.

La idea, naturalmente, es acercarle a su mejor nivel deportivo sin correr riesgos de ningún tipo. La mira sigue estando puesta en dejarle en condiciones óptimas para el choque ante Godoy Cruz, en el que el Cacique se juega desde temprano la posibilidad de tener un año tranquilo en materia económica.