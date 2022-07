Alexis Sánchez felicita a Arturo Vidal tras su fichaje en Flamengo: “Te lo mereces, nadie sabe lo que te ha costado”

Los caminos de Alexis Sánchez y Arturo Vidal han estado unidos desde que ambos comenzaron a brillar en el fútbol. La Selección, Colo Colo y, ahora último, el Inter de Milán hizo que esa comunión se transformara en leyenda y que su amistad creciera.

Por eso, no extrañó que el Niño Maravilla le dedicara emotivas palabras al Rey por su fichaje en Flamengo, cuadro en el cual Vidal siempre quiso jugar y donde fue recibido como estrella durante esta semana. “Te lo mereces feo y me alegro verte feliz mi negro”, es lo primero que escribió en su Instagram el formado en Cobreloa.

Felicidad que Sánchez no logra alcanzar aún, pues su permanencia en el cuadro lombardo se transformó en un dolor de cabeza para la dirigencia de los neroazzurri y también para el jugador, el cual sabe que tendrá pocas oportunidades en la oncena estelar, pero tampoco desea emigrar a un cuadro sin aspiraciones de competir a nivel europeo.

Quizás por lo mismo, el ariete se puso melancólico y se sinceró en su mensaje al volante: “Nadie sabe lo que te ha costado sufrir y volverte a levantar una y otra vez”, agregó. Y terminó sus palabras con un alentador “Así somos los chilenos. ¡Vamos carajo!”.

El nacido en Tocopilla seguirá por ahora en la pretemporada del cuadro italiano hasta alcanzar un acuerdo con la entidad para su salida, mientras que el oriundo de San Joaquín comenzará a entrenar con sus compañeros del Fla en las próximas horas.

Claro que no verá acción en la cancha hasta el próximo miércoles 20 de julio, cuando los rojinegros se enfrenten a Juventude en el estadio Maracaná. Partido que será válido por el Brasileirao y donde se espera un recinto lleno. Tan repleto como estará el Arena de Sao Paulo, cuando el Corinthians reciba al Mengao por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el próximo 2 de agosto.