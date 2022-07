Los torneos de Brasil esperan a Arturo Vidal en lo más alto de Sudamérica: el ranking de las competencias que más reciben por televisación en el mundo

n marzo del año pasado, The New York Times daba a conocer el nuevo contrato de televisión del fútbol americano. Cuatro cadenas se unieron para repartirse la NFL desde 2023 hasta 2033 en un vínculo que reportará 110.000 millones de dólares. La cifra, si se aterriza a la moneda chilena, corresponde a más de un tercio del PIB anual del país. (US$ 292.468 millones, al cierre 2021)

NBC, CBS, FOX y ESPN pagarán en conjunto 10.000 millones de dólares por temporada. De esa manera, la liga batía su propio récord de 6.000 millones de dólares por año, en el convenio al que le restan aún un año.

Para ponerlo en contexto, todo el fútbol chileno recibe anualmente cerca de 92 millones de dólares sus derechos de TV, ni siquiera el 1% de lo que recibe el deporte más popular de Estados Unidos.

No es para menos, ya que 30 de los 32 programas más vistos en la historia de la televisión de ese país corresponden a versiones del Super Bowl, el evento final de la competencia, que se disputa cada febrero, en pleno invierno boreal.

Inglaterra es el fútbol

Aún lejos del fútbol americano, la Liga Premier de Inglaterra es el segundo torneo que más ingresa por transmisión. El nuevo contrato que rige desde esta temporada hasta junio de 2025, reportará al torneo una suma cercana a los 4.100 millones de dólares.

Acá, el dato curioso es que, por primera vez en la historia, los derechos internacionales son más costosos que la compra del mismo producto en el mercado interno, tal como publicó The Times.

Un pequeño escalón más abajo está la Champions League de Europa. El contrato actual establece 3.570 millones por temporada para la UEFA, entre los derechos de televisión para el Viejo Continente y el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, donde la última final fue vista por 2,8 millones de personas.

Sin embargo, la confederación del Viejo Mundo ya tiene un preacuerdo con otros dos distribuidores. Un compromiso que involucra a Team Marketing en el mundo y Relevent en Norteamérica, en el cual se aportarán más de 5.000 millones de dólares por temporada desde 2024, un 40 por ciento más del convenio anterior.

La Champions League repartió más de 3.700 millones de dólares en la última temporada. FOTO: AP.

En el tercer puesto de este ranking asoma la NBA tras el millonario acuerdo que firmó con TNT y ESPN a partir de 2016. Un contrato que reditúa 2.600 millones de dólares por temporada, hasta el final del ciclo ‘24-’25.

Una millonaria suma que la liga de baloncesto más famosa del mundo reparte entre los 30 equipos participantes. De esa manera se explican los monstruosos contratos que han firmado jugadores como Nikola Jokic en Denver (270 millones en cinco años) o el que celebró el año pasado Giannis Antetokounmpo (228 millones en cinco años).

LaLiga con buena salud

El campeonato español acaba de firmar un contrato total de 4.950 millones por cinco temporadas con Movistar y Dazn. Sin embargo, al igual que el torneo inglés, la llamada Liga de las Estrellas vende aparte los derechos internacionales de distribución fuera de España.

De esa manera, el torneo hispano repartió entre sus equipos cerca de 1.800 millones de dólares. Una suma que bien se puede incrementar de aquí a 2027, cuando acabe el nuevo contrato.

Quinto en la escala de valores está la Major League Baseball que vende por separado a cada una de las cadenas. Así, entre ESPN, FOX y TBS acordaron cancelar en conjunto poco menos de 1.750 millones de dólares anuales.

Las ligas europeas

No hay duda de que uno de los torneos que más ha crecido en el Viejo Mundo es la Bundesliga de Alemania. Acá, el contrato local es el que se lleva gran parte de la torta con poco más de 1.100 millones de dólares por año. La distribución en el planeta aún es marginal, menos del 25% de los derechos locales.

Lo mismo ocurre con la Serie A Italiana, donde el peso se lo llevan los 930 millones de dólares en la península. Asimismo, la exportación de los encuentros, que manejan dos cadenas, no llega a los 300 millones en ingresos. Lo mismo ocurre en la Ligue 1 de Francia, donde las transmisiones internacionales dejan poco más de 80 millones de dólares por año.

El repunte del golf

Uno de las disciplinas que más ha crecido en los últimos 20 años es el golf del PGA Tour. Basta con analizar los millonarios premios que se embolsan los ganadores de los torneos. Todo gracias a onerosos contratos de televisión que ha firmó hasta 2030. Entre la CBS y la NBC se comprometieron a pagar 700 millones por año. A eso hay que agregar los más de 100 millones por año que paga Discovery por los derechos internacionales.

La Fórmula 1 tiene un estilo diferente. En ese caso, se venden los derechos por separado en diferentes zonas del planeta. Pese a ello, la F1 logra recaudar en promedio más de 650 millones de dólares por año en las transmisiones de su competencia.

Competencia Ingresos anuales Final contrato NFL US$ 10.000 millones 2033 Premier League US$ 4.100 millones 2025 Champions League US$ 3.570 millones 2024 NBA US$ 2.600 millones 2025 LaLiga US$ 1.798 millones 2027 Major League Baseball US$ 1.748 millones 2028 Bundesliga US$ 1.353 millones 2025 Serie A US$ 1.136 millones 2024 PGA Tour US$ 800 millones 2030 Ligue 1 US$ 665 millones 2024 Fórmula 1 US$ 650 millones Anual National Hockey League US$ 600 millones 2024

La realidad sudamericana

La región de este lado del planeta dista mucho de las realidades de los eventos deportivos que encandilan al mundo. Sin embargo, el fútbol brasileño se acerca un poco más a esas realidades. Para este 2022, la Confederación Brasileña de Fútbol vendió los derechos del Brasileirao (A y B), Copa de Brasil y los torneos estaduales en una cifra que llega a los 500 millones de dólares.

Con un peso devaluado y todo, Argentina ingresa cerca de 110 millones de dólares por derechos de televisión. En el tercer puesto está el fútbol chileno, muy lejos del cuarto puesto, con ingresos de 92 millones de dólares por año.

En el último segmento asoman las otras ligas de la Conmebol como la colombiana (60 millones por año), uruguaya (42), peruana (33), ecuatoriana (26), paraguaya (22), venezolana (20) y boliviana (16).