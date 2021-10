Audax cumple la tarea ante la versión juvenil de Colo Colo

En uno de los partidos más polémicos, atípicos y con más condimentos del último tiempo, Audax Italiano venció por 2-0 a Colo Colo, en el estadio El Teniente, de Rancagua.

El Cacique llegó muy diezmado, luego de que la Seremi de la Región Metropolitana enviara a 44 miembros de la delegación a cuarentena preventiva, entre ellos, a todo el plantel que fue citado ante Universidad Católica, el domingo. ¿La razón? Fueron contacto estrecho de un jugador albo contagiado con la variante delta del Covid-19.

Por eso, Blanco y Negro le solicitó a la ANFP la suspensión del partido ante Audax Italiano, que se debía jugar ayer, en Rancagua. Sin embargo, el directorio de la asociación, en una determinación que no fue sencilla, ratificó la realización del encuentro, tal como señalan las bases del campeonato.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha decidido ratificar la realización de dicho encuentro, en coherencia con las bases del Campeonato Nacional Planvital 2021 que fueron aprobadas en el Consejo de Presidentes realizado el pasado 2 de marzo del presente año”, sentenció el organismo. Así, Colo Colo tenía que presentarse con lo que tuviera disponible.

Sin embargo, el asunto se hizo más complejo, porque minutos después, la Seremi puso en cuarentena a toda la Casa Alba, donde viven los juveniles del cuadro de Macul que proviene de regiones.

La concesionaria presidida por Edmundo Valladares intentó, vagamente, responsabilizar a la ANFP de posibles lesiones de sus juveniles: “El ente rector del fútbol chileno no ha considerado que 20 miembros de la Casa Alba están en cuarentena. Aquello provocará que jóvenes de 16 años deban enfrentarse a futbolistas profesionales en un partido clave para la definición del título del torneo profesional chileno”.

Y continuaba: “Lo anterior no solo atenta contra la justicia deportiva y la sana competencia sino contra la integridad de deportistas en formación. El directorio de la ANFP será responsable de cualquier lesión o compromiso a su integridad física por no accionar apropiadamente las facultades que las bases del campeonato les confieren”.

No obstante, esta vez Colo Colo no se salió con la suya como sí lo hizo ante Antofagasta, en 2020, cuando obligó a la suspensión del partido, pese a que su rival se encontraba al interior del estadio Monumental, pero sin poder entrar al camarín. Precisamente, para evitar que situaciones como esas se repitieran, es que el Consejo de Presidentes modificó en marzo las bases para esta temporada. ¿El objetivo? Que no se suspendiera ningún compromiso a causa de brotes de coronavirus. Sin excepción.

A regañadientes, el Cacique viajó hasta el estadio El Teniente para disputar el duelo contra Audax Italiano, tercero en la tabla de posiciones del Torneo Nacional, con una escuadra que promediaba los 18 años, donde destacaban Ignacio Jara y Jorge Araya, como los más experimentados. ¿El más joven? El delantero Damián Pizarro, de 16.

Si bien los itálicos están lejos de la pelea por el título, estaban solo a cinco puntos del segundo lugar, que otorga un cupo directo a la Copa Libertadores de América y un premio de US$ 3 millones. Un gran objetivo para los de La Florida.

Pese a todo lo que estaba en juego, el equipo de Pablo Sánchez entró muy desconcentrado. Tener al frente a un conjunto improvisado del Cacique, con jugadores jóvenes, desconocidos, y con la incertidumbre de saber si se jugaba o no, afectó al conjunto que dirige Vitamina.

De hecho, en los primeros minutos, Carlo Villanueva estuvo a punto de poner la sorpresa en Rancagua, pero su remate se fue apenas desviado. Colo Colo apostaba por agruparse en su terreno y cerrarle los espacios al local, que carecía de claridad y precisión en el último cuarto. Eso sí, el árbitro Cristian Garay se comió un claro penal de Santiago Bravo, que también contó con la complicidad del VAR.

Sin embargo, tal como le ocurrió en Chillán, ante Ñublense, cuando también fue víctima de un brote de Covid-19, el Cacique solo aguantó un tiempo. Solo se habían jugado algunos segundos del complemento cuando Lautaro Palacios batió con un impecable derechazo a Julio Fierro. Ahí se acabó el orden del equipo dirigido por Eduardo Rubio.

Nueve minutos después. el portero albo cometió un grueso error en un tiro de esquina. La pelota se le escapó de las manos y Fabián Torres la embocó de cabeza prácticamente en la misma línea.

El aspecto físico le pasó la cuenta a Colo Colo, sobre todo, porque Audax mejoró con el ingreso de Gonzalo Álvarez, que le dio profundidad al cuadro itálico. Tuvo piedad el dueño de casa, porque con el 2-0 sacó rápidamente el pie del acelerador.

De hecho, tras el segundo gol, jugadores de Audax, como Roberto Cereceda, se acercaron al joven portero del conjunto de Macul para consolarlo y levantarle el ánimo, tras su grosera equivación.

Un resultado que enciende nuevamente la disputa por el título, a la espera de lo que haga Universidad Católica frente a O’Higgins, este domingo, en Rancagua.

FICHA DEL PARTIDO

Audax Italiano 2-0 Colo Colo

Audax: J. Muñoz; N. Fernández, C. Labrín, F. Torres, R. Cereceda; F. Cornejo (46′, G. Álvarez), O. Bosso, L. Cabrera (10′, I. Ochoa); N. Aedo (90′, N. Crovetto), L. Palacios (62′, F. González), J. Montecinos (62′, F. Carmona). DT: P. Sánchez.

Colo Colo: J. Fierro; S. Bravo, M. Toledo (63′, D. Díaz), J. Rojas, F. Yáñez (77′, N. Suárez); F. Rivera, (63′, F. García), D. Plaza (83′, E. Otessen), J. Araya, I. Jara; C. Villanueva, D. Pizarro. DT: E. Rubio.

Goles: 1-0, 46′, Palacios (AI); 2-0, 55′, Torres, cabezazo (AI).

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Cornejo, Carmona (AI); García (CC).

Estadio: El Teniente, Rancagua. Asistieron 300 personas, aprox.

En cursivas, jugadores juveniles.