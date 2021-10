Paulucci y la situación de Colo Colo: “Están muy claras las reglas del campeonato”

Cristian Paulucci, técnico de Universidad Católica, se mostró sorprendido por la decisión de la Seremi de enviar a 12 futbolistas a cuarentena, por haber sido considerados contactos estrechos del jugador de Colo Colo contagiado con la variante delta del Covid-19.

“Nos sorprende. Ayer se dijo que íbamos como contacto estrecho. Sorprende, porque nunca se había dado hasta ahora que un equipo, por lo que pasó fue en el campo de juego. Hasta ahora nos habían dicho que era en espacios cerrados. Creo que en todo el mundo no había pasado esto”, sostuvo.

“Hoy entrenamos bien, con el resto, con los que estaban aptos para entrenar. Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, no me importan los otros equipos. Y en cuanto a la justicia deportiva, están muy claras las reglas del campeonato, así que no voy a hablar de eso”, sentenció.

El Flaco aseguró que el plantel cruzado ya dio vuelta la página con respecto a la derrtoa ante el Cacique. “Rápidamente hicimos el duelo. Cuando volvimos a entrenar el primer día, el ánimo no era el óptimo, pero al siguiente día volvieron las sonrisas y la alegría. Y bueno, después pasó lo que todos sabemos”, expresó.

“Estoy bien, tranquilo. Tenemos un plantel muy rico. Si estamos enfocados y tomamos la iniciativa del juego, haremos muy bien las cosas. Si perdemos el protagonismo y no hacemos nuestro plan, se complicarán los partidos. Estoy tranquilo, más allá de que los jugadores van a trabajar en sus domicilios. Sé cómo trabajaron el año pasado porque todos los días hacíamos Zoom, en sus trotadoras, o con sus bicicletas. Teníamos un monitoreo. Sabemos que trabajarán seriamente en sus casas para llegar de la mejor manera a jugar el domingo”, cerró Paulucci.