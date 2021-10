Colo Colo contraataca y responsabiliza a la ANFP de eventuales consecuencias y lesiones en sus juveniles

Colo Colo se declara en guerra con la ANFP. El club popular, a través del enésimo comunicado público que ha emitido en las últimas horas, rechaza la decisión del directorio del fútbol chileno, que preside Pablo Milad, que lo obliga a disputar el partido frente a Audax Italiano pese a la alta cantidad de jugadores inhabilitados por estar contagiados de Covid-19 o por constituir contactos estrechos. En Quilín se basan en la advertencia que estaba en conocimiento de los clubes desde septiembre.

A través de una declaración publicada en sus redes sociales, después de la visita de las autoridades sanitarias a la Casa Alba, el refugio de sus jugadores jóvenes, el club de Macul fija su postura. Puntualmente, responsabiliza a la ANFP de las eventuales consecuencias que puedan sufrir los elementos juveniles a los que tendrá que recurrir para medirse con la escuadra floridana. “Volvemos a rechazar la determinación tomada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en una medida que claramente no considera a las 62 personas en cuarentena. Frente a esta nueva resolución, nos veremos en la obligación de utilizar a seis menores de edad en el plantel que se trasladará a las 14:45 horas a Rancagua”, explica inicialmente.

Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro.

“Será responsable”

En la misma línea, añade: “El ente rector del fútbol chileno no ha considerado que 20 miembros de la Casa Alba están en cuarentena. Aquello provocará que jóvenes de 16 años deban enfrentarse a futbolistas profesionales en un partido clave para la definición del título del torneo profesional chileno”. Y continúa: “Lo anterior no solo atenta contra la justicia deportiva y la sana competencia sino contra la integridad de deportistas en formación. El directorio de la ANFP será responsable de cualquier lesión o compromiso a su integridad física por no accionar apropiadamente las facultades que las bases del campeonato les confieren”.

Finalmente, el Cacique apela al factor emotivo. “Somos Colo Colo. Nuestros jóvenes deportistas saben desde que llegan a la institución lo que significa representar esta insignia. Nos presentaremos a jugar y a competir con empuje y coraje y con la plena confianza en que la camiseta alba con el indio en el pecho será defendida con honor dentro del campo de juego”, concluye.