Ben Brereton confirma su adiós: “Mi tiempo en el Blackburn Rovers ha terminado”

Mucho se habló el año pasado sobre una posible salida de Ben Brereton del Blackburn Rovers. Sin embargo, ninguna de las ofertas que tenía el seleccionado chileno se concretó y el ariete continuó un semestre más jugando en la escuadra británica.

Por lo mismo, y mucho antes que se abriera el mercado veraniego de Europa, el nombre del artillero ya sonaba en varios clubes y se daba por hecho que no seguiría en la Championship. Pues bien, dicha noticia se confirmó en la jornada de este lunes y fue el propio seleccionado chileno quien la dio a conocer.

“Todo lo que puedo decir es que lo pasé muy bien en Blackburn Rovers y, lamentablemente, no estaré en la próxima temporada”, sostuvo el goleador en las redes sociales del equipo de la rosa.

Luego, agregó: “Ha sido un gran momento aquí, he disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn Rovers ha terminado. No quiero decir nada más al respecto ahora”. Su destino será el Villarreal.

O al menos eso afirman los medios hispanos e ingleses, los cuales aseveran que Brereton ya tiene un acuerdo “cerrado y firmado” con el Submarino Amarillo. El mismo que lo amarrará al exequipo de Manuel Pellegrini por cuatro años y lo colocará entre los sueldos más top de la plantilla.

Quizás, por lo mismo, Ben quiso despedirse como un verdadero crack en la última jornada de la división de plata del fútbol inglés. Su oncena iba perdiendo por 3-1 ante Millwall y solo un triunfo le daría chances, si es que se daban otros resultados, de meterse al hexagonal que da pasajes para la Premier League.

Fue entonces cuando el integrante de la Roja sacó lo mejor de su repertorio y anotó el gol del empate y luego el del triunfo (63′ y 86′) e hizo soñar a la hinchada de los blanquiazules. No obstante, el Sunderland derrotó al Preston North End y, si bien solo igualaron el puntaje de los Rovers, tenían mejor diferencia de gol, por lo que fueron condenados a seguir un año más en la B.