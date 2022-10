Cecilia Pérez y su inclusión en una lista para la ANFP: “Me sorprendió la invitación de Lorenzo Antillo”

Cecilia Pérez sorprendió este jueves. La dirigente de Azul Azul aparece en la lista de Lorenzo Antillo, junto a Arturo Aguayo (Huachipato), Claudio Troncoso (La Serena), Marcelo Molinari (Fernández Vial), Iván Cisternas (San Luis) y David Morales. Este último sin representar a algún club, luego de que Deportes Melipilla aclarara que el nombre no está ligado a la institución.

En ese contexto, la exministra del Deporte asegura estar agradecida de la invitación. “Me asombró la invitación de Lorenzo Antillo. Encuentro increíble que al año 2022 sea la primera mujer que integre una lista en la ANFP. Y si sirve para que el mundo del fútbol entienda que no existen espacios en que las mujeres no podamos estar presentes, bienvenido”, dijo Pérez, en conversación con radio Usach.

De esta manera, la vicepresidenta de la U apunta al fortalecimiento del fútbol femenino. “Se puede abordar desde un triunfo de la lista. Tenemos desafíos que tenemos, no solo son en la liga masculina, sino que debemos fortalecer el profesionalismo del balompié femenino. Si se da, ahí estaremos presentes con el trabajo y pasión que siempre me ha caracterizado”, enfatiza.

Nuevos aires en la U

En Universidad de Chile hay tranquilidad. Haber ratificado a Sebastián Miranda ha traído réditos en la escuadra laica y sus dirigentes respiran aliviados, lejos de los puestos postreros en que estaban sumidos hasta hace algunas semanas. “Los últimos años han sido tremendamente sufridos, primero como hincha y este año como dirigente y vicepresidenta. Pero esa es el alma de los que somos azules”, asegura Cecilia Pérez.

Michael Clark quiere contar con Sebastián Miranda para la temporada 2023. Foto: AgenciaUno

La otrora ministra señala que para los azules es común remar en contextos adversos para lograr sus objetivos. “Muchas veces nos cuesta, sufrimos y cuando alcanzamos el triunfo se disfruta más que nada en el mundo”, dice.

Con el respaldo por haber escapado del fondo, la abogada elogia el trabajo de Sebastián Miranda en el banquillo estudiantil. “El técnico ha recuperado al equipo, no solo en lo deportivo, sino que en el alma; en lo psicológico. Ha logrado que el Chorri Palacios, Junior Fernandes y Yonathan Andía se encuentren con el arco, además de fortalecer aún más nuestra cantera y a nuestros juveniles, que es el gran tesoro que tenemos como club”.

La exintendenta se declara como “fanática” del actual estratega de la U. “Cuando estaba en uno de sus interinatos dije que me encantaría que él siguiera en el equipo hasta fin de año. Voy mucho al CDA y sé lo humano y gran persona que son Sebastián y todo su cuerpo técnico. Han logrado levantar al equipo después de un año difícil, y tal como lo dijo nuestro presidente, Michael Clark, ojalá pudiésemos contar con Miranda para el próximo año. Sin duda va a depender de él. Ha señalado que quiere enfocarse en ir enfrentando los partidos que quedan y luego se verá”, manifiesta la dirigente.

Para cerrar, Cecilia Pérez confiesa que en la tienda estudiantil se han sentido discriminados en la búsqueda de un espacio para construir el soñado estadio propio. “No vamos a vender humo”, recalca.

“Tengo impotencia, rabia y dolor de que, sobre todo en el último tiempo, a Universidad de Chile se le ha tratado pésimo. Estamos trabajando para poder hacer las cosas bien y para tener estadio. Nos vamos a vender humo, porque ya se ha vendido mucho durante mucho tiempo con respecto a ese sueño. El hecho de haber sufrido tanta discriminación y maltrato te dan más ganas y convicción de que ese sueño tiene que ser pronto una realidad, pero no vamos a anunciar nada hasta que no sea nada concreto, porque con las ilusiones del hincha azul no se juega”, son sus palabras.