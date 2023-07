Claudio Bravo presiona a Berizzo de cara a las Eliminatorias: “Estoy ahí para la Selección”

Claudio Bravo quiere seguir en la selección chilena. El portero del Real Betis aseguró, en una clínica para niños realizada en Chillán, que está disponible para los próximos desafíos de la Roja, pese a que se ausentó de la última fecha FIFA por privilegiar sus vacaciones. “Eso lo va a marcar el rendimiento, lo que vaya a hacer en mi club. Debo llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible. Cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas”, señala.

El guardameta enfatiza en que necesitaba tener semanas libre tras la extenuante temporada europea, sumando que eso no lo excluye del proceso que vive actualmente el combinado nacional. “Me considero una persona tranquila. Estoy en una situación de mi carrera en que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la Selección. Lo que sí, que ahora lo dejé claro, es que necesitaba un periodo de descanso, voy a cumplir 41 años. Quieras o no, eso se nota”, apunta.

Claudio Bravo, con la jineta de capitán de la Roja. Foto: AgenciaUNO

“Llevo jugando afuera 18 temporadas continuas, no es menor. Me tocó un tramo duro en LaLiga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan voy a estar”, agrega el formado en Colo Colo.

La baja de Bravo molestó a Eduardo Berizzo. El técnico quería contar con todos los referentes en la última pasada de amistosos previo al arranque de las Eliminatorias, por lo que el llamado del portero no está asegurado, de acuerdo a lo expresado por el mismo entrenador. Previo a los partidos anunció que prevalecerá “la sensación de ser justo” en las próximas convocatorias y luego de los duelos elogió el rendimiento de los que si estuvieron.

“No puedo aventurar en una posición futura, pero nosotros estamos observando a todos y depende de los minutos que tengan en sus equipos. Les hemos dado mucha atención al nivel de arqueros que son y hoy ellos son los nuestros”, decía el Toto, para referirse a Cristóbal Campos, Gabriel Arias y Brayan Cortés.

Sin embargo, desde la ANFP ya han anunciado que un retorno del arquero del Real Betis a la Roja no es algo descartado. “Ellos (cuerpo técnico) hacen las citaciones, yo solamente las firmo. Creo que no hay problema. Si Claudio (Bravo) está jugando y está en buen nivel, tienen que evaluar su ser llamado nuevamente”, dijo Pablo Milad hace algunos días.