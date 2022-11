Cristiano Ronaldo le dice adiós al Manchester United: “Es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío”

La relación entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo llega a su fin. Primero lo había comunicado el club, a través de todas sus plataformas. Ahora es el turno del delantero portugués, quien disputa el Mundial con un ojo puesto en su futuro. En concisas líneas que publicó en su cuenta en Twitter, el atacante anuncia el término del vínculo contractual, aunque deja en claro que su ligazón sentimental con la institución, a la que ya había defendido antes, con mejor suerte, se mantendrá en el tiempo.

“Tras conversaciones con el Manchester United, hemos acordado de mutuo acuerdo rescindir su contrato antes de tiempo”, confirma, en relación a una decisión que ya había sido revelada por la institución.

“Amo al Manchester United y amo a los fanáticos, eso nunca cambiará. Sin embargo, parece que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío”, prosigue el luso. Finalmente, llena de parabienes a quienes, hasta ahora, eran sus compañeros. “Le deseo mucho éxito al equipo para lo que resta de temporada y para el futuro”, concluye.

Cristiano Ronaldo, en su paso por el Manchester United (Foto: Reuters)

El fin

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, había comunicado el Manchester United, a través de sus plataformas oficiales.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, continúa la entidad inglesa.

Una entrevista en el programa Piers Morgan uncensores, de la cadena Sky, precipitó el divorcio. ““¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag), también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año, sino el año pasado también”, arrancó diciendo el delantero. “Me convirtieron en una oveja negra”, puntualizó.

Luego lanzó un dardo directo sobre el técnico, Erick Ten Hag. “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, sentenció.

Cristiano Ronaldo se abocará ahora a prepararse mentalmente para el debut de Portugal en el Mundial. El estreno se producirá este jueves, ante Ghana.