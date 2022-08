Deudas, logros y polémicas: los dos años de luces y sombras de Pablo Milad al mando de la ANFP

El 30 de julio de 2020, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció la victoria de quien es hoy es su mandamás. Pablo Milad se impuso en las elecciones por la presidencia del ente a cargo del fútbol chileno y se convirtió en el reemplazante de Sebastián Moreno, quien presentó su renuncia al cargo. Con 25 votos a favor y 23 en contra, el ex timonel de Curicó Unido se quedó con el triunfo en una votación que se desarrolló de manera telemática, debido a la pandemia del coronavirus que obligó a pausar el balompié local desde marzo hasta agosto de ese año, y dio a inicio a una gestión que ha tenido de todo.

Cuando asumió, ya hace dos años, se sabía que iba a tener mucha tarea por delante. El retorno de las competencias locales estaba en sus manos y debía trabajar arduamente para concretarlo, elaborando un protocolo que así lo permitiera. Y pese a que este finalmente se concretó y le generó un respiro importante, aún le quedaba mucho por hacer. Recuperar la confianza del directorio, que se había perdido prácticamente por completo en el periodo de Moreno, seguía siendo un objetivo pendiente. Por otro lado, el panorama de la selección chilena de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar era incierto.

En ese entonces, el entrenador de la Roja era Reinaldo Rueda, un DT que, según manifestaría el propio Milad más adelante, no consiguió unir al camarín lo suficiente para clasificar a la cita planetaria. El colombiano estuvo en la banca de la Roja hasta enero de 2021. Su irregular comienzo en las Eliminatorias y, sobre todo, su alto sueldo, le hicieron perder la confianza del nuevo directorio, que lo forzó a partir de regreso a su país para dirigir a su selección, con la que tampoco logró obtener buenos resultados, quedando afuera del Mundial.

Su salida no estuvo exenta de polémica, porque cuando el 31 de diciembre de 2020 en el país cafetero ya daban por firmado al técnico en el combinado local, Milad aún no daba explicaciones sobre su salida, pese a que días antes había expresado que el estratega tenía “las puertas abiertas si se quiere marchar a otra selección”. Al final, el 14 de enero de 2021, Colombia informó su arribo.

Ante ese escenario, Milad se enfrentó a la misión de traer a un nuevo técnico. Uno que pudiera ganarse la confianza del plantel y, sobre todo, de los referentes como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez y Mauricio Isla, quienes estaban conscientes de que se jugaban su última chance de disputar una Copa del Mundo. El elegido fue Martín Lasarte, que en Chile ya había sido campeón con Universidad de Chile, en 2015.

Pero Machete no le alcanzó a la Roja. El estratega dirigió al combinado nacional en la Copa América que se disputó en Brasil ese año y en la que el Equipo de Todos se despidió precisamente frente a los dueños de casa, tras caer por la cuenta mínima, en los cuartos de final.

En el período de Milad, de todas formas, el ente ha sumado algunos logros. Una nueva estructura organizacional está en proceso, como por ejemplo la separación de la Federación de la ANFP, la cual está siendo apoyada por la FIFA y la Conmebol. Asimismo, un cambio de estatutos en relación a la propiedad y controladores del fútbol chileno se votará en agosto. También se creó una nueva modalidad de contratos que permitirá transparentar y fiscalizar rigurosamente los pagos que se le realizan a los futbolistas profesionales.

Para avanzar en el fútbol nacional, además, se le entregaron cámaras inteligentes a todos los clubes, con el fin de alojar todos los partidos, incluidos los de la Roja. El objetivo de esta iniciativa es permitirle al equipo de scouting de Chile observar a las series menores de los equipos del balompié local, sin la necesidad de que deban trasladarse.

En proceso está un plan nacional para el fútbol formativo, por el cual desde Quilín ya han visitado a la mayoría de los equipos de la Primera División, a excepción de Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo. La misión fue entregarle detalles sobre el desarrollo del trabajo en esa área, considerando el sexto lugar a nivel sudamericano en selecciones menores, así como también un balance en cuanto a las ventas de jugadores jóvenes al extranjero.

La situación actual a nivel chileno será expuesta en el Congreso de Desarrollo del Fútbol que se realizará entre el 23 y 24 de agosto, instancia en la que también se llevará a cabo un Consejo de Presidentes de la Conmebol. Un nuevo Juan Pinto Durán, finalmente, es una de las promesas pendientes de Milad.

El fracaso de Qatar y la indisciplina de la Copa América

Durante ese torneo, además, algunos de los futbolistas convocados protagonizaron un acto de indisciplina, al romper la burbuja sanitaria de la Roja. Desde la Selección comunicaron que esta sucedió por el “ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores”. El hecho generó molestia en la ANFP y también en el cuerpo técnico. En el mismo certamen, además, la Roja jugó sin marca en la camiseta, debido a problemas económicos en la asociación y conflictos con el auspiciador.

El foco, luego del torneo continental que tuvo momentos que ilusionaron como el abrazo entre Arturo Vidal y Claudio Bravo que fue aplaudido por los fanáticos, se puso por completo en clasificar al Mundial, algo que el cuadro chileno tampoco logró, debido a su irregularidad a lo largo del proceso eliminatorio.

El fracaso de no ir a Qatar ha sido quizás el más grande desde que Milad llegó al sillón de la ANFP. Depositó toda su confianza en el técnico uruguayo, quien no pudo devolver a Chile a un Mundial, luego de que este se quedara fuera también de Rusia 2018, con Juan Antonio Pizzi. Días después de la eliminación, se confirmó que Lasarte dejaría la banca. Más tarde, se anunció a Eduardo Berizzo como sucesor. De todas formas, el sueño de ir a la cita planetaria era el objetivo principal del mandamás. Un objetivo que, sin embargo, no pudo cumplir durante su gestión. Hoy, luego del fracaso para la cita 2022, se contrató al Toto. El argentino tiene la misión de liderar el recambio.

En las otras selecciones, Milad ha logrado revertir los malos resultados. La Roja femenina logró anotarse en los Juegos Olímpicos de Tokyo y en el Mundial Sub 17 que se disputará en India.

Los líos de Lautaro de Buin

En febrero de 2021, Lautaro De Buin consiguió ascender a la Primera B por primera vez en su historia. Sin embargo, dos días antes de que el Toqui hiciera su debut en el ascenso chileno, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP suspendió su estreno, con el fin de revisar una denuncia en su contra por documentación falseada en los contratos de José Barrera y Hans Martínez. A eso, se le sumó que la sociedad anónima que administrada el club no estaba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero. Un mes más tarde, la Primera Sala del organismo que pertenece a la ANFP expulsó al equipo del profesionalismo.

Pero la situación tuvo un cambio radical. La Segunda Sala finalmente optó por modificar el castigo, dejando sin efecto la suspensión del club y este solo fue castigado con la resta de seis puntos en la temporada 2020. Fernández Vial obtuvo el ascenso y Lautaro de Buin permaneció en la Segunda División.

La salida de Castrilli que hoy tiene en aprietos a la ANFP

El pasado 22 de septiembre, Javier Castrilli fue nombrado como el nuevo jefe de los árbitros del fútbol chileno. Un ex juez que jamás se dedicó a la capacitación de los referís y que hoy se encuentra en una disputa legal con la ANFP, luego de ser despedido del ente a cargo del fútbol nacional.

El Sheriff reclama que su salida de la asociación fue injustificada, mientras que desde Quilín la justifican con su rechazo a ser suspendido mientras se investigaba una polémica arbitral en el duelo por la Promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó.