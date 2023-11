El dardo de Harold Mayne-Nicholls a Pablo Milad por el grave error en el caso arqueras de la Roja

Uno de los momentos más críticos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se dio después de que la selección femenina de fútbol no contara con una arquera especialista en el puesto para enfrentar la final contra México en busca de la medalla de oro.

Christiane Endler y Antonia Canales debieron regresar a sus respectivas ligas, haciendo que el técnico Luis Mena debiera recurrir a María José Urrutia para salvar la situación.

Sobre esto, el director ejecutivo de Santiago 2023 Harold Mayne-Nicholls indicó que él habría actuado de una forma muy diferente a lo que hizo Pablo Milad si es que él hubiese estado al mando de la ANFP en estos Panamericanos.

“Yo hoy soy el Director Ejecutivo de los Juegos Santiago 2023 y todo lo que se hace yo lo reviso, es parte de mis obligaciones. No tomo todas las decisiones, por supuesto que no, pero aquí no se hace nada sin que yo al menos esté al tanto de lo que se esté haciendo”, señaló al ser consultado sobre lo ocurrido con la Roja femenina.

“Cuando nos equivocamos, el error es mío y cuando acertamos, es del equipo que me llevó por ese camino, eso es obvio, esa es la responsabilidad que tengo en el cargo. Pero ese soy yo, otros pueden ejecutar sus liderazgos de manera distinta. Es muy difícil que algo se esté haciendo y yo no esté informado, y si tengo que tomar una decisión la tomo de inmediato, no me demoro mucho”, continuó.

Además, aseguró que “sé que eso a mucha gente no les gusta porque les gustaría más que no se tomara nada y me han calificado de muchas maneras. Pero es mi estilo, a mí me resulta, a otros. Quizás a Pablo (Milad) le resulta el estilo que tiene él, de delegar mucho más y de no estar encima de todo. Cada uno tiene su estilo en la vida. A mí no me gustan las sorpresas, prefiero prevenir”.

Por último, negó cualquier opción de presentarse como candidato para dirigir la ANFP. “Ya traté hace 5-6 años atrás y me fue mal. ¿Para qué de nuevo? No, tengo que ser capaz de mirar para otros horizontes, no me puedo quedar pegado”, cerró.

Protesta

La falta de una arquera especialista en el puesto trajo consecuencias inmediatas en el partido contra México. Tras el pitazo inicial las jugadoras se manifestaron sentándose en el pasto como señal de protesta. Y una vez finalizado el encuentro Christiane Endler ocupó su cuenta de Instagram para emitir un duro comunicado.

“Como seleccionadas del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos apoyamos y respaldamos a nuestras compañeras Karen Araya, Antonia Canales y Christiane Endler quienes regresaron a sus respectivos clubes una vez finalizada la fecha FIFA, el 31 de octubre. Tanto el cuerpo técnico como la Federación de Fútbol de Chile estaban al tanto de esta normativa”, puntualizaba el informativo.

“Lamentamos que la Federación no haya respaldado a nuestras compañeras explicando rápidamente los motivos por los cuales debían regresar. Esto las expuso a la desinformación de los medios de comunicación, generando una sensación mediática que dañó la imagen y reputación como futbolistas, cuando siempre han representando a nuestro país con compromiso y profesionalismo”, añadía.

Además, en referencia a Antonia Canales, expresaron que “rechazamos y condenamos de manera categórica las presiones ejercidas hacia una compañera de nuestra selección para que se quedara a competir. Consideramos éticamente cuestionable tratar de convencerla, poniendo en riesgo su futuro deportivo”.