El desafiante mensaje de Esteban Pavez sobre su titularidad en Colo Colo: “Desde que llegué me quieren sacar”

Este viernes arranca el Torneo Nacional y el domingo será el momento en el que Colo Colo comience la defensa del título obtenido en 2024. Uno de los jugadores que espera volver a ser protagonista dentro del plantel de los albos es Esteban Pavez.

En la previa del duelo contra Deportes La Serena, el volante de 34 años se refirió en conferencia de prensa a a lucha que tendrá que sostener a lo largo de la temporada por un lugar entre los once titulares del equipo.

“Nunca me he sentido inamovible, todos los días doy el cien por ciento para jugar. Amo jugar, me volvería loco si paso a la banca, pero es entendible. En Colo Colo tienen que jugar los mejores, el profe sabe y pondrá los mejores que piense”, expresó el futbolista

“Yo, desde que llegué el 2022, he leído que me quieren sacar y por algo sigo jugando. No porque soy simpático o le caigo bien al profe, soy regular y eso es importante. Hoy me siento con mucha confianza, disfrutando como nunca antes. En Colo Colo todos los días pasan cosas y lo disfruto mucho”, prosiguió.

Pavez también dejó claro que “la competencia es linda, los entrenamientos son a muerte, nos jugamos ser titulares, estar en la banca o ser citados. Pueden quedar dos o tres afuera porque la competencia es dura, pero no sé si aquí tenemos puestos asegurados. Tiene que ser por rendimientos y eso lo maneja el profe”, insistió.

Apoyo a Damián Pizarro

En la oportunidad, Pavez también aprovechó para referirse a la compleja situación que vive Damián Pizarro. El delantero lleva un largo tiempo sin poder convertir, a pesar de tener la oportunidad para hacerlo durante el Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Venezuela. Incluso, tras el duelo contra Uruguay, se le vio visiblemente afectado, llegando incluso a llorar junto a Ariel Leporati.

Ante esto, su excompañero, además de enviarle “fuerza y ánimo” le recomendó “que no mire las redes sociales, que es un mundo salvaje que cualquiera te puede criticar desde el sillón de su casa. Sabe que es un jugador muy querido, acá lo queremos mucho y le hemos enviado mensajes”.

“Tiene que ser fuerte, acompañarse de su entorno que son los que lo quieren. Saber que es un gran jugador y confiar en sus capacidades. Las nuevas generaciones están muy pendientes de las redes sociales y eso afecta mucho”, sostuvo.

Por último comentó que “las cosas le van a salir bien porque es una excelente persona y un muy buen jugador”.

Ahora, Colo Colo deberá alistar los últimos detalles antes de empezar la defensa del título. Su debut en la Liga de Primera está fijado para este domingo a partir de las 12.00 horas en el estadio La Portada contra Deportes La Serena.