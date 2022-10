Germán Lanaro se despide de la UC emocionado: “Es difícil, pero siento que es el momento para dar este paso”

“Creía que iba a ser más fácil este momento”, arrancó diciendo Germán Lanaro, quien anunció el fin de su estadía en Universidad Católica cuando acabe la temporada. El zaguero, que levantó diez títulos con el elenco cruzado, se despidió formalmente en una conferencia de prensa.

Un nuevo emblema del cuadro tetracampeón dice adiós. A José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued, ahora se suma la salida del defensor, quien se mostró bastante emocionado al informar la decisión: “Tengo sensaciones encontradas. Me voy del club que tanto quiero, donde conseguimos tantas cosas, con la cabeza en alto, habiendo cumplido muchos de los objetivos que nos propusimos. Abandono el club a fin de temporada. Es un momento difícil, lo venía trabajando y siento que es el momento para dar ese paso, para liberar ese lugar para que el club siga creciendo y encuentre otras alternativas. Me voy sabiendo que conseguí un montón de cosas. Fui, soy y me voy siendo muy feliz. Mi corazón se va teñido de celeste y con una franja. Cuando se cierran las etapas solo queda quedarse con lo bueno e intentar recordar los momentos que pasamos, que fueron muchos”.

“Estoy acá para contar esta decisión y agradecerle a la dirigencia, al cuerpo técnico, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a todos quienes hicieron que yo me sintiera tan modo en este club por tantos años”, complementó el futbolista de 36 años.

Al ser consultado sobre su futuro, el zaguero aseveró que aún no tiene tomada una decisión sobre si seguir como jugador profesional de fútbol: “Hoy no tengo decidido nada. Ya me costó este paso que estoy dando hoy, entonces me sentaré a analizarlo con mi familia, a ver cómo sigue todo esto, pero sentía que debía cerrar este ciclo que fue, es y va a ser importantísimo en mi vida. Lo que venga, no lo sé. Uno cree que el día de mañana pueda estar en el club, no tengo un tema con eso. Soy un agradecido con el lugar que el club me da y veremos más adelante si estoy capacitado para estar acá, pero hoy no me pongo plazos y no analizo cosas que no sea el presente”.

Salida de los líderes

El oriundo de Río Negro se refirió a la salida de los referentes en la UC y la ausencia de los líderes que han tenido durante los últimos años: “Me resulta difícil hablar sobre lo que es liderazgo. Uno intenta hacer las cosas lo mejor posible, entregarse al cien por ciento. No solo con la palabra, sino que con el ejemplo. Eso es fundamental. El último año, quizás, no fue uno de mis mejores en cuanto a juego o cantidad de partidos que pude sumar. Sin embargo, siempre intenté poner al club por delante de las cosas, al equipo por delante de todo. Eso es lo que queda, que uno se lleva y lo que marca tu carrera. Me quedo con eso, lo que se dice de mí en este momento porque es lo que siempre quise que quedara marcado”.

“Seguramente lleguen nuevos liderazgos. Los chicos que están en el plantel lo tienen, a veces nosotros somos más gritones y se escucha más, pero cada uno tiene su manera de liderar y sé que lo van a poder hacer de buena forma. Universidad Católica es un club que va a seguir creciendo, más allá de los nombres y de que no estemos nosotros, sé que los que están y los que vienen podrán cumplir ese rol”, cerró.

En su despedida, Lanaro fue acompañado por José María Buljubasich, gerente deportivo del club. El Tati se sumó a las palabras del defensor y también se refirió a la partida del resto de referentes cruzados: “Ha sido una semana llena de emociones”.

“Él llegó en un momento donde veníamos de muchos años sin ganar un campeonato. Hoy se va del club con 10 títulos, seis torneos nacionales y cuatro supercopas, y eso no es fácil de lograr en ningún lado. Eso habla de su calidad deportiva. Creo que este grupo de jugadores nos ayudaron crecer tanto adentro como fuera de la cancha”, sentenció.